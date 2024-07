La Chine Réduit ses Taux, Alphabet et Tesla vont Publier leurs Résultats

Juillet 24, 2024 06:03

Les marchés mondiaux semblent digérer le retrait de Joe Biden de la course et son soutien à Kamala Harris pour le remplacer dans la campagne électorale des démocrates. En Chine, la banque centrale du pays a réduit les coûts d'emprunt de manière inattendue afin de soutenir l'économie.

Les analystes se focaliseront sur les résultats de Tesla et d'Alphabet qui devraient être publiés plus tard dans la journée, tandis qu'en Europe, les rapports de LVMH et de Thales occuperont le devant de la scène.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

La PBoC Réduit ses Taux d'Intérêt

La Chine a créé la surprise lundi lorsque la Banque Populaire de Chine (PBoC) a décidé de réduire les taux d'intérêt. C'est la première fois que la PBoC réduit les coûts d'emprunt depuis le mois d'août dernier.

Selon un rapport de Reuters citant les spécialistes de BNP Paribas, "les attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale ont également permis à la PBoC d'assouplir sa politique, compte tenu de la pression exercée sur le yuan en raison d'un écart de rendement important par rapport au dollar".

Commentaires de la Bundesbank sur les Taux

La Bundesbank, la banque centrale allemande, a noté dans son rapport mensuel sur les perspectives que l'économie allemande a probablement progressé un peu plus lentement que prévu au deuxième trimestre 2024.

Les économistes de la Bundesbank ont noté que les marchés du travail fonctionnent toujours à une capacité élevée, que la croissance des salaires est vive et que les prix, en particulier dans le secteur des services, augmentent fortement, ce qui rend difficile d'atteindre l'objectif d'inflation. Par conséquent, les analystes de la banque centrale allemande ont suggéré que "d'éventuelles réductions supplémentaires des taux d'intérêt devraient donc être soigneusement envisagées à la lumière des données actuelles".

Selon M. De Guindos, l'Inflation est Conforme aux Prévisions

S'adressant à Europa Press, le vice-président de la Banque Centrale Européenne (BCE), Luis de Guindos, a déclaré que les chiffres de l'inflation sont pratiquement conformes aux projections de la banque, ouvrant ainsi la porte à une discussion sur les taux d'intérêt.

Le responsable politique espagnol a suggéré que "du point de vue des données, septembre est un mois beaucoup plus propice à la prise de décisions que juillet", mais il a souligné que "le niveau actuel d'incertitude est énorme, nous devons donc être prudents lorsque nous prenons des décisions". Le vice-président de la BCE a noté que le conseil se concentrera sur l'évolution de la croissance des salaires, un facteur qui joue un rôle lors de l'examen des options concernant l'assouplissement de la politique monétaire.

EY Revoit à la Hausse les Perspectives de l'Économie Britannique

EY a annoncé avoir relevé ses prévisions pour l'économie britannique. L'entreprise s'attend désormais à ce que le Produit Intérieur Brut (PIB) progresse de 1,1% en 2024, ce qui représente une hausse significative par rapport à l'estimation précédente de 0,7%. Les économistes d'EY suggèrent que la baisse des chiffres de l'inflation aiderait les consommateurs à mieux gérer leurs budgets existants, étant donné que la croissance des salaires devrait ralentir.

Le rapport indique que l'inflation devrait atteindre en moyenne 2,5% cette année et 2,2% l'année prochaine, et suggère que la Banque d'Angleterre pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en septembre et procéder à une nouvelle réduction d'ici la fin de l'année.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

La Banque Centrale de Turquie doit Décider des Taux

La Banque Centrale de la République de Turquie (CBRT) devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. Les économistes prévoient que le conseil d'administration de la CBRT maintiendra les coûts d'emprunt inchangés suite à la réunion d'aujourd'hui.

Les économistes de Bloomberg Economics ont suggéré que "nous nous attendons à ce que la déclaration soit hawkish, avec les décideurs politiques soulignant le risque d'un maintien plus long que prévu du taux actuel. La banque centrale pourrait également annoncer une mesure visant à remédier à l'offre excédentaire de lires sur le marché".

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.