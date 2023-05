La Réserve Fédérale US va se Pencher sur le Rapport sur l'Inflation

Mai 10, 2023 05:12

Le rapport sur l'inflation américaine d'avril fait partie des données financières les plus importantes publiées cette semaine avant que l'attention ne se porte sur Londres et la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) concernant les taux d'intérêt.

Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a déclaré qu'une forte récession économique pourrait se produire si le Congrès ne parvient pas à relever le plafond de la dette. Le relèvement ou la suspension du plafond de la dette permettrait au gouvernement américain de payer ses dettes.

Au Japon, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré que "l'impact des récentes faillites bancaires américaines et européennes sur le système financier japonais est probablement limité". M. Ueda a ajouté que "si l'objectif de prix est atteint de manière durable et stable, la BoJ mettra fin au contrôle de la courbe des taux et réduira ensuite son bilan".

L'inflation américaine progresse en avril ?

Le Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera son rapport sur l'inflation d'avril mercredi matin, quelques jours seulement après la publication des NFPs, qui ont dépassé les attentes des économistes. La Fed étant tenue de maintenir la stabilité des prix, le rapport sur l'IPC fournit des données précieuses à prendre en considération lors de la planification de sa politique monétaire.

Les économistes tablent sur une hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre en avril. Ils suggèrent également que le taux d'inflation a progressé à 5,2% sur une base annuelle, ce chiffre restant largement supérieur à l'objectif de 2% de la banque centrale.

Les exportations chinoises augmentent en avril

Le Chinese National Bureau of Statistics (NBS) a annoncé que les exportations du pays ont augmenté de 8,5% (en dollars américains) en avril, marquant un deuxième mois consécutif de croissance, tandis que les importations ont chuté de 7,9% en glissement annuel. Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé que les exportations augmenteraient de 8% et que les importations resteraient inchangées.

Le compte-rendu de la BoJ révèle un débat sur un éventuel débordement de l'inflation

La Banque du Japon a publié lundi le compte rendu de sa réunion d'avril, partageant des informations intéressantes sur les prévisions des décideurs politiques de la BoJ. Selon un rapport de Reuters, plusieurs membres du conseil d'administration de la BoJ ont exprimé leur inquiétude quant au risque d'une accélération de l'inflation plus importante que prévu.

L'un des neuf membres du comité a déclaré qu'un débat sur un changement de politique devait être mené avec prudence, dans la mesure où l'inversion d'une politique ultra-souple pourrait avoir des répercussions considérables sur les consommateurs. Certains membres du comité ont noté qu'il y avait des signes positifs montrant que l'inflation du pays perdait du terrain et se rapprochait de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

Goldman Sachs : La BoE va encore resserrer sa politique

Les économistes de Goldman Sachs (GS) ont averti que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait devoir augmenter les coûts d'emprunt à 5% afin de lutter contre les pressions inflationnistes. Actuellement, le Royaume-Uni a le taux d'inflation le plus élevé des pays du G7. Le gouvernement britannique s'est engagé à réduire de moitié le taux d'inflation d'ici la fin de l'année.

Le rapport de GS suggère que la tâche ne sera pas facile. "Bien qu'il soit possible que le comité de politique monétaire [de la Banque] veuille ralentir les hausses à un rythme trimestriel après la réunion de mai, nous restons sceptiques quant à la faisabilité d'une telle mesure dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes. Nous nous attendons donc à ce que le comité de politique monétaire continue à augmenter les taux par paliers de 25 points de base jusqu'à atteindre un taux directeur terminal de 5% en août", notent les économistes.

Le rapport de GS donne un vote de confiance à l'économie britannique en mentionnant que "nous pensons que le Royaume-Uni peut éviter une récession profonde. Les perspectives de croissance sont plus encourageantes que celles de la Banque d'Angleterre".

