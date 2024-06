Focus sur l'IPC aux États-Unis, le Chômage et la Hausse des Salaires au Royaume-Uni

Juin 12, 2024 07:03

Le rapport sur l'inflation aux États-Unis et certaines données provenant du Royaume-Uni sont les principaux rapports qui retiennent l'attention des investisseurs et des traders, à la veille de la décision sur les taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

En Australie, la banque ANZ a repoussé ses prévisions de réduction des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA), s'attendant à ce que la première réduction ait lieu en février 2025. Les analystes d'ANZ prévoient trois réductions au total l'année prochaine, ce qui porterait le taux directeur à 3,6%.

Hausse du Taux de Chômage et des Salaires Moyens au Royaume-Uni

Selon un rapport de l'Office for National Statistics (ONS), le taux de chômage au Royaume-Uni a atteint 4,4% au cours du trimestre février-avril, dépassant ainsi les prévisions des analystes. Il s'agit du taux de chômage le plus élevé enregistré depuis septembre 2021.

D'autre part, le même rapport révèle que les salaires moyens hors primes ont augmenté de 6,0% au cours des trois mois précédant la fin du mois d'avril, soit 0,1% de moins que les prévisions des analystes. Le rapport de l'ONS a noté que "les chiffres de ce mois continuent de montrer des signes que le marché du travail pourrait se refroidir, avec le nombre d'offres d'emploi toujours en baisse et le chômage en hausse, bien que la croissance des revenus reste relativement forte".

Rapport sur l'IPC en Chine pour Mai 2024

Mercredi matin, le Bureau National des Statistiques de Chine publiera le rapport sur l'IPC pour le mois de mai. Les marchés s'attendent à ce que le chiffre soit de 0,3% sur une base annuelle, ce qui correspond au chiffre d'avril.

Les économistes d'ING suggèrent que l'IPC pourrait commencer à augmenter dans la seconde moitié de l'année. "La Chine publiera les chiffres de l'IPC et de l'IPP du mois de mai mercredi. Nous nous attendons à ce que l'inflation globale reste stable autour de 0,3% en glissement annuel. Si l'inflation devrait rester faible au deuxième trimestre, elle devrait commencer à se redresser au second semestre. Les indicateurs récents montrent que les taux d'intérêt réels restent trop élevés pour les conditions économiques actuelles", notent-ils dans leur rapport.

Rapport sur le PIB britannique d'avril 2024

Le taux de croissance du PIB britannique pour le mois d'avril sera annoncé par l'ONS mercredi. Le chiffre devrait être de 0%, en baisse par rapport au chiffre de 0,4% du mois de mars. Bien que les économistes accordent plus d'attention aux chiffres trimestriels du PIB, les analystes pourraient avoir une idée de la direction que pourrait prendre l'économie au cours du deuxième trimestre de l'année.

La Chambre de Commerce Britannique (BCC, pour British Chambers of Commerce) a revu à la hausse ses perspectives concernant l'économie britannique, suggérant qu'elle est désormais en passe de croître de 0,8% cette année et de 1% en 2025. Toutefois, elle note que la croissance à long terme "ne sera probablement pas forte" et laisse ses prévisions pour 2026 inchangées à 1%.

Rapport sur l'IPC Américain de Mai 2024

Mercredi, le US Department of Labour Statistics publiera le rapport sur l'inflation (IPC) pour le mois de mai. Cette série de données est importante car elle interviendra quelques heures avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et pourrait jouer un rôle dans la décision du Federal Open Market Committee (FOMC).

Les économistes prévoient que l'inflation s'établira à 3,4% sur une base annuelle en mai, ce qui correspond au chiffre d'avril. D'un mois sur l'autre, les analystes suggèrent que l'inflation pourrait tomber à 0,1%, contre 0,3% en avril.

Les économistes de RBC Economics ont écrit dans leur rapport aux investisseurs : "Nous prévoyons que la croissance de l'IPC global en mai se maintiendra à 3,4% en glissement annuel et que les données sous-jacentes seront légèrement meilleures. Les prix de l'énergie ont probablement diminué en mai, les prix du pétrole ayant légèrement baissé. Mais la croissance des prix "de base" (hors alimentation et énergie) devrait également diminuer à 3,5% (contre 3,6% en avril), avec une augmentation plus normale de 0,2% d'un mois sur l'autre. L'indice de diffusion, qui mesure l'ampleur des pressions inflationnistes, s'est peu amélioré au cours des derniers mois".

