Focus des Marchés sur la Décision sur les Taux de la BoE et le Rapport NFP aux USA

Août 02, 2023 21:37

L'annonce des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE), jeudi, ainsi que le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui sera publié vendredi, retiendront l'attention des investisseurs pendant le reste de la semaine. Ces deux événements économiques étant liés à deux des plus grandes économies du monde, les observateurs se pencheront sur les données qui les accompagnent afin d'être en mesure de déterminer la ligne de conduite future de la Réserve Fédérale et de la Banque d'Angleterre.

Aux États-Unis, Fitch Ratings a abaissé la note de crédit à long terme du pays en devises étrangères, la faisant passer de AAA à AA+. Ses analystes ont déclaré que "les impasses politiques répétées sur le plafond de la dette et les résolutions de dernière minute ont érodé la confiance dans la gestion budgétaire".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoE

Les journalistes financiers parlent d'un "Super Jeudi". Une chose est sûre : la plupart des analystes de marché surveilleront la décision du conseil d'administration de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt. Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes a montré que la majorité d'entre eux s'attend à ce que la banque centrale du Royaume-Uni relève les coûts d'emprunt de 25 points de base. Le rapport de Reuters écrit : "Les attentes concernant les taux maximums de la BoE ont atteint 6,5% le 11 juillet après que les données aient montré une croissance record des salaires. Mais elles sont retombées après une baisse plus importante que prévu de l'inflation des prix à la consommation. Les investisseurs sont maintenant divisés de manière assez égale entre un pic de 5,75% ou de 6% à la fin de cette année ou au début de 2024".

Les économistes du Crédit Agricole ont suggéré dans une note aux investisseurs que la livre sterling pourrait bénéficier d'un coup de pouce si la BoE se montre plus agressive que prévu. La note écrit que "les marchés de taux britanniques prévoient actuellement une hausse des taux de plus de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la BoE. Cette attente signifie que de nombreux éléments positifs potentiels d'une telle augmentation des taux peuvent déjà être pris en compte dans le prix actuel de la livre sterling. Compte tenu des attentes actuelles du marché, pour que la livre sterling bénéficie d'un coup de pouce à court terme, il faudrait que le comité de politique monétaire prenne une décision ou fasse une déclaration plus optimiste que le marché ne l'anticipe".

Emplois Non Agricoles aux États-Unis pour Juillet 2023

La semaine se terminera par le rapport sur les emplois non agricoles (NFPs) de juillet, publié par le Bureau of Labour Statistics (BLS). Les NFPs révèlent la force du marché du travail et de l'économie, et sont prises en compte par la Fed et les économistes lorsqu'ils évaluent le succès de la politique monétaire mise en œuvre.

Les analystes de marché prévoient que le chiffre des NFPs tombera à 200 000, soit un peu moins que les 209 000 enregistrés en juin. Il convient de noter que cette prévision est nettement inférieure à la moyenne mobile sur 12 mois de 316 000. Si le chiffre des NFPs est de 200 000 comme prévu, cela signifierait que l'économie se refroidit, y compris les pressions inflationnistes. Si le chiffre est plus élevé que prévu, la Fed pourrait réagir lors de sa prochaine réunion, ce qui signifierait une nouvelle augmentation des coûts d'emprunt.

Ventes au Détail de la Zone Euro en Juin

Vendredi matin, Eurostat publiera les données concernant les ventes au détail dans la zone euro pour le mois de juin. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail ont reculé de 1,7% sur une base annuelle, mais qu'elles ont progressé de 0,2% d'un mois sur l'autre. La Banque Centrale Européenne (BCE) a relevé ses taux à plusieurs reprises au cours des derniers mois afin de lutter contre les pressions inflationnistes. En conséquence, le coût de la vie a augmenté et de nombreux consommateurs ont du mal à joindre les deux bouts.

