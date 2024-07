Focus sur le Rapport sur l'IPC Américain et sur les Remarques de Jerome Powell

Juillet 11, 2024 07:47

Le rapport attendu sur l'inflation américaine de juin et le discours de Jerome Powell devant le Sénat figurent parmi les principales actualités financières. Le président de la Fed a déclaré qu'un assouplissement trop rapide de la politique monétaire pourrait nuire au processus et a souligné qu'il faudrait davantage de données pour procéder à de nouvelles baisses de taux.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a maintenu ses taux d'intérêt, comme l'attendaient les économistes. Toutefois, le changement de formulation concernant l'inflation a suscité un débat sur la question de savoir si la banque centrale pouvait procéder à deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Rapport sur l'IPC US de Juin 2024

Le rapport sur l'inflation américaine pour le mois de juin sera attendu par les traders et les économistes qui souhaitent obtenir davantage d'informations sur les conditions économiques aux États-Unis. Les analystes suggèrent que l'inflation globale pourrait s'établir à 3,1% sur une base annuelle, ce qui est inférieur à la lecture du mois de mai. L'inflation hors énergie et alimentation devrait s'établir à 3,4%, ce qui correspond au chiffre du mois précédent.

Le rapport sera publié deux jours seulement après que Jerome Powell ait déclaré aux sénateurs américains que la Fed "reste engagée à atteindre l'objectif d'une inflation de 2%, en maintenant les attentes d'inflation à plus long terme bien ancrées".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Le conseil d'administration de la RBNZ a décidé de maintenir le taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) à 5,50% pour la huitième fois consécutive à l'issue de sa réunion mensuelle de politique monétaire. Cette décision était conforme aux attentes du marché. À la suite de l'annonce de la RBNZ, le dollar néo-zélandais a perdu du terrain par rapport au dollar américain et au dollar australien.

Le communiqué de la RBNZ publié suite à la réunion indique que "le comité est convaincu que l'inflation reviendra dans sa fourchette cible de 1 à 3% au cours du second semestre de 2024". Les décideurs de la RBNZ ont également noté que "la politique monétaire devra rester restrictive. L'ampleur de cette restriction sera tempérée au fil du temps, conformément à la baisse attendue des pressions inflationnistes".

Témoignage de Jerome Powell au Sénat

Jerome Powell a témoigné devant le Sénat hier, partageant quelques idées intéressantes sur la politique monétaire et la croissance économique aux États-Unis. Le président de la Fed a déclaré que "la réduction du taux directeur n'est pas appropriée tant que la Fed n'est pas plus confiante" dans le fait que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2%. Le dirigeant de la Fed a également noté que "les conditions du marché du travail se sont refroidies tout en restant solides, sans être en surchauffe", soulignant que l'économie américaine se développe à un rythme soutenu et s'engageant à "évaluer attentivement les données entrantes, l'équilibre des risques, la trajectoire appropriée de la politique dans les ajustements de taux".

L'IPC Chinois de Juin Dépasse les Estimations

Selon un rapport publié mercredi matin, l'IPC chinois a baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre et a progressé de 0,2% sur une base annuelle. Ces deux chiffres sont inférieurs aux attentes.

Les économistes qui se sont adressés à Reuters ont déclaré que le rapport indiquait que la demande intérieure restait faible, ajoutant que l'excès de capacité manufacturière restait un problème qui s'aggravait. Le gouvernement chinois a dévoilé un plan visant à stimuler les investissements dans le secteur manufacturier à travers le pays, cependant, les analystes de marché suggèrent que cette approche pourrait accentuer le problème.

