Focus sur le rapport NFP US, le Prix du Pétrole en Hausse

Octobre 03, 2024 06:15

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de septembre sera la publication que la plupart des économistes attendront pour le reste de la semaine. Le rapport NFP, qui reflète l'état du marché du travail, s'ajoutera aux discussions concernant les taux d'intérêt et les projets d'ajustement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale.

Les prix du pétrole ont progressé, les opérateurs craignant l'impact de l'escalade des tensions au Proche-Orient. Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 1,9% pour atteindre 74,99 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le WTI ont augmenté de 2,2% pour atteindre 71,4 dollars le baril.

Rapport sur les Emplois Non Agricoles aux États-Unis pour Septembre 2024

Vendredi, le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFP) pour le mois de septembre devrait attirer l'attention des investisseurs et des traders. Les analystes de marché prévoient que le NFP pourrait atteindre 145 000, en hausse par rapport au chiffre de 142 000 enregistré en août. Le rapport NFP est pris en compte par la Réserve Fédérale américaine dans la mesure où il révèle l'évolution du marché du travail au cours du mois précédent.

Cependant, les économistes d'ING ont suggéré que le chiffre pourrait être beaucoup plus bas, comme ils l'ont noté dans le rapport publié le 30 septembre. "Notre économiste s'attend à une baisse de la masse salariale (115k) par rapport au consensus (146k) et à une augmentation du taux de chômage à 4,3% par rapport aux attentes d'une stabilisation à 4,2%. L'accent mis par la Fed sur l'emploi dans le cadre de son mandat signifie que le marché est très sensible aux détails de la publication. Si nous avons raison de prévoir une hausse du taux de chômage, il faut s'attendre à une baisse du dollar car les marchés s'en tiennent aux attentes d'une réduction d'un demi-point de la Fed en novembre ou en décembre", peut-on lire dans le rapport.

Le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) publié par le département du travail a montré que les offres d'emploi américaines ont enregistré une hausse inattendue en août, après deux baisses mensuelles consécutives. Les analystes de Barclays ont déclaré à Reuters que "les estimations du JOLTS seront considérées comme une preuve encourageante que la demande de main-d'œuvre se stabilise, ce qui implique que de nouvelles augmentations du taux de chômage devraient être limitées".

L'Inflation dans la Zone Euro Tombe à 1,8%

Selon un rapport d'Eurostat, l'inflation globale dans la zone euro a baissé à 1,8% en septembre sur une base annuelle. Il s'agit du chiffre le plus bas enregistré depuis avril 2021, ce qui ramène l'inflation en dessous de l'objectif de 2% de la Banque Centrale Européenne (BCE). L'inflation de base s'est établie à 2,7%, soit 0,1% de moins qu'en août.

Lundi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait indiqué que "les derniers développements renforcent notre confiance dans le fait que l'inflation reviendra à l'objectif en temps voulu". Étant donné que l'inflation semble se rapprocher de l'objectif de la BCE, les analystes suggèrent que les décideurs politiques pourraient envisager une réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion.

Les Économistes Craignent une Erreur de Politique de la Fed

Une enquête de la National Association for Business Economics (NABE) a révélé que 39% des économistes interrogés pensent qu'une erreur de politique monétaire constitue le "plus grand risque de détérioration de l'économie américaine au cours des 12 prochains mois". Les élections présidentielles américaines et les affrontements au Proche-Orient et en Ukraine se classent moins bien que la politique de la Fed en tant que facteurs potentiels de perturbation économique.

Une personne interrogée sur deux a déclaré que l'économie américaine est susceptible d'enregistrer des résultats moins bons que prévu, avec une croissance économique ralentissant à 1,8% en 2025, un taux de chômage augmentant à 4,4% et une inflation oscillant autour de 2,1%.

