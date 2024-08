Focus sur le Symposium de Jackson Hole, un Sondage de Reuters Prévoit que la BoJ Relèvera ses Taux en 2024

Août 22, 2024 07:33

Alors que le reste de cette semaine ne comprend pas de publications de données économiques significatives, les investisseurs se concentreront sur l'événement du Symposium de Jackson Hole et sur les minutes de la réunion de l'Open Market Committee fédéral qui doivent être publiées aujourd'hui.

Jerome Powell, président de la Réserve Fédérale, et Andrew Bailey, président de la Banque d'Angleterre, seront parmi les orateurs du symposium de Jackson Hole, et les analystes de marché examineront attentivement leurs commentaires concernant les futures mesures de politique monétaire.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

La Riksbank Réduit ses Taux d'Intérêt

La Riksbank, la banque centrale suédoise, a réduit ses taux de 0,25%, conformément aux attentes du marché. Le conseil d'administration de la banque a noté que "l'inflation est en train de se stabiliser à l'objectif et l'activité économique est faible. Le conseil d'administration a décidé de réduire le taux directeur de 0,25 point de pourcentage pour le ramener à 3,5 %. Si les perspectives d'inflation restent les mêmes, le taux directeur peut être réduit deux ou trois fois de plus cette année, ce qui est un peu plus rapide que ce que le conseil avait estimé en juin".

Selon Bowman, l'Inflation Américaine est Encore Trop Élevée

Michelle Bowman, membre du conseil d'administration de la Réserve Fédérale (Fed), a noté que malgré la récente baisse de l'inflation, les niveaux de croissance des prix restent bien élevés par rapport à l'objectif de la Fed.

Mme Bowman a déclaré qu'il existait encore des risques de hausse de l'inflation et a ajouté que "si les nouvelles données montrent que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif, il conviendra d'abaisser progressivement les taux afin d'éviter de devenir trop restrictifs".

Elle a également noté que "les gains salariaux restent supérieurs au rythme compatible avec notre objectif d'inflation" et a mentionné que "il est possible que la force de l'embauche ait été surestimée et que la hausse du taux de chômage exagère les signes de ralentissement".

Un sondage Reuters Prévoit que la BoJ Relèvera ses Taux d'ici la Fin d'Année

Un sondage Reuters réalisé entre le 13 et le 19 août a montré que 57% des économistes s'attendent à ce que la BoJ augmente à nouveau les coûts d'emprunt d'ici à la fin de 2024. La plupart des économistes suggèrent que la banque centrale du Japon pourrait augmenter ses taux de 25 points de base.

Les économistes de l'Itochu Research Institute ont déclaré à Reuters qu'à leur avis, la politique monétaire mise en œuvre par la BoJ est extrêmement accommodante et que "la BOJ continuera à relever les taux d'intérêt vers le taux neutre tant que l'objectif de stabilité des prix de 2% devrait être atteint".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

L'IPC Canadien Atteint son Plus Bas Niveau sur 40 Mois

Statistics Canada a annoncé que l'indice des prix à la consommation (IPC) du pays a progressé de 2,5% d'une année sur l'autre en juillet, en baisse par rapport aux 2,7% de l'année précédente. Il s'agit de la plus faible augmentation enregistrée depuis mars 2021.

Bien que les prix de l'essence aient augmenté, les prix moins élevés des voitures, de l'électricité et des frais de voyage ont diminué, ce qui a fait baisser l'indice. "La baisse est largement due à un effet d'année de référence, les prix des voyages ayant augmenté de 15,5% d'un mois sur l'autre en juillet 2023, au cours du premier été sans restrictions liées à la pandémie de COVID-19. De même, les prix de l'hébergement des voyageurs (-3,7%) et du transport aérien (-2,7%) ont diminué d'une année à l'autre en juillet", indique le rapport d'accompagnement de Statistics Canada.

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.