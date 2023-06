Trading pour Débutants – Franc Suisse et Politique Monétaire de la BNS

Juin 19, 2023 21:09

Le franc suisse est l'une des devises les plus populaires sur les marchés mondiaux. En effet, la Suisse est un pays qui n'a pas participé à un conflit armé au cours des 200 dernières années et son économie est l'une des plus fortes d'Europe et du monde.

Trader le franc suisse n'est peut-être pas aussi populaire que le dollar américain ou la livre sterling, mais la paire dollar américain/franc suisse (USDCHF) est considérée comme l'une des principales paires de devises échangées chaque jour sur les marchés des changes. Dans cet article, nous allons vous apporter des informations précieuses sur le franc suisse et l'économie du pays.

Pourquoi la politique de la Banque Nationale Suisse (BNS) affecte-t-elle le franc suisse ?

La Banque Nationale Suisse (BNS) est la banque centrale de la Suisse et joue un rôle crucial dans le système monétaire du pays. La BNS a deux sièges, l'un à Berne et l'autre à Zurich. Elle a été créée en 1906 et fonctionne selon des règles particulières. La banque est une institution publique, détenue à 78% par des entités publiques suisses, le reste étant coté en bourse.

En tant qu'institution indépendante, la BNS est chargée de mener la politique monétaire dans l'intérêt du pays tout entier. Son objectif principal est d'assurer la stabilité des prix tout en tenant compte de l'évolution économique. La stabilité des prix est essentielle pour favoriser la croissance et la prospérité, dans la mesure où l'inflation et la déflation peuvent perturber l'activité économique et nuire à l'efficacité de l'allocation des ressources.

Pour mettre en œuvre sa politique monétaire, la BNS fixe le taux directeur, qui influence les taux à court terme du marché monétaire en francs suisses. La banque intervient également sur le marché des changes lorsque cela est nécessaire pour influencer les conditions monétaires.

En termes de régulation, la BNS a des responsabilités explicites dans le secteur bancaire. Elle détermine les banques d'importance systémique et leurs fonctions, et collabore avec d'autres organismes de réglementation pour garantir l'adéquation des fonds propres, les liquidités et les exigences organisationnelles.

En outre, la BNS collecte des données statistiques pour remplir ses fonctions de politique monétaire, ses responsabilités de surveillance des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, et contribuer à la stabilité du système financier suisse. Les données collectées sont évaluées en interne et publiées pour surveiller l'économie et soutenir les décisions de politique monétaire.

Décision de la BNS sur les taux d'intérêt : Quel sera l'impact sur le franc suisse ?

Le conseil d'administration de la BNS se réunira le 22 juin pour décider des taux d'intérêt. L'inflation suisse a décéléré en mai, s'établissant à 2,2% en glissement annuel. L'objectif de la BNS est de ramener l'inflation globale à 2%.

Selon un rapport de Reuters concernant la prochaine réunion de la BNS, publié le 15 juin, "les prix du marché impliquent 54% de chances d'une augmentation de 50 points de base, et 46% de chances d'une augmentation de 25 points de base à partir du niveau actuel de 1,5%".

Le gouverneur de la BNS, Thomas Jordan, a déclaré le 8 juin qu'il était très important de ramener l'inflation globale de la Suisse au niveau de la stabilité des prix, ajoutant que maintenir la croissance des prix à la consommation en dessous de 2% pendant une longue période signifierait que l'économie n'est plus confrontée à des problèmes.

Le vice-président de la BNS, Martin Schegel, a réitéré que la banque centrale suisse est prête à être active sur les marchés des changes pour assurer des conditions monétaires appropriées et a souligné qu'il est trop tôt pour sonner le "clap de fin" sur l'inflation malgré les récentes baisses des données.

Barclays : La faiblesse du dollar américain pourrait soutenir le franc suisse

Le franc suisse étant resté très performant ces derniers temps, les analystes de Barclays s'attendent à ce qu'il se renforce encore davantage, car ils prévoient de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la BNS et une augmentation des interventions sur le marché des changes de la part de la banque centrale.

Le rapport de Barclays indique que "La force du franc suisse par rapport au dollar est le principal moyen de préserver les valorisations du CHF REER (Real Effective Exchange Rate) dans un environnement de dollar faible ; entre-temps, des conditions de risque plus faibles typiquement associées à la force du dollar maintiennent le CHF bien soutenu".

Commerzbank : La politique de resserrement de la BNS touche à sa fin ?

Les économistes de Commerzbank ont révélé leurs perspectives de politique monétaire pour la BNS et les implications potentielles pour la paire EUR/CHF dans un rapport publié le 12 juin. Le rapport mentionne que "une nouvelle hausse des taux lors de la réunion de la BNS la semaine prochaine est susceptible d'être un fait accompli. Un nouveau resserrement significatif au-delà de cette date semble cependant peu crédible".

Les analystes de marché de la banque allemande ont noté que "beaucoup de choses peuvent se produire jusqu'à la prochaine réunion de la BNS en septembre, bien sûr, mais compte tenu du fait que l'inflation en Suisse a récemment diminué plus que la BNS ne l'avait prévu et qu'elle était proche de la limite supérieure de 0-2% à 2,2% en mai, la nécessité de nouvelles hausses de taux semble limitée. Au contraire, une nouvelle baisse de l'inflation est susceptible d'augmenter la tolérance de la BNS à la dépréciation du franc, de sorte que nous voyons des possibilités accrues à la hausse en ce qui concerne l'EUR/CHF".

Trader le franc suisse à l'aide d'outils de gestion du risque

Si certains investisseurs considèrent le franc suisse comme une "valeur refuge" en période de difficultés économiques, cela ne signifie pas que le fait de l'échanger contre d'autres devises ne comporte pas de risque. Les investisseurs et les traders ne doivent pas oublier que les marchés financiers peuvent facilement évoluer en leur faveur, mais aussi à l'encontre de leurs plans.

Le franc suisse ne fait pas exception à la règle. Les risques sont plus grands en particulier pour les traders débutants, qui ne disposent peut-être pas de l'expérience nécessaire pour juger de la bonne ligne de conduite à adopter. C'est pourquoi la gestion du risque doit être la priorité. L'un des moyens de limiter les risques est d'améliorer vos connaissances en la matière et d'apprendre à utiliser les outils de gestion des risques qui sont à votre disposition.

Comment apprendre à les utiliser ? Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des articles rédigés par des professionnels expérimentés. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

