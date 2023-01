Trading pour Débutants – Hausse des Prix Spot de l'Or : Ce que Vous Devez Savoir

Janvier 13, 2023 12:45

Combien de fois avez-vous lu ou entendu que l'or est une valeur refuge pour les investisseurs et les traders ? La réponse est sans doute "beaucoup". Les chiffres élevés de l'inflation enregistrés dans la plupart des grandes économies semblent avoir stimulé les prix spot de l'or, dans la mesure où la demande a augmenté.

Le 12 janvier, les prix spot de l'or se situaient autour de 1 884 dollars l'once. Ces derniers sont 8,3% plus élevés qu'il y a six mois, la matière première regagnant le terrain perdu en août et septembre 2022. La question est maintenant de savoir si le rallye va se poursuivre ou si des changements dans l'environnement économique mondial pourraient y mettre un terme.

L'or face aux monnaies fiduciaires : ce que pensent les analystes expérimentés

"L'or sera là, et sera monnaie quand le dollar, l'euro, le yuan et le ringgit ne seront plus que des souvenirs" est l'une des citations que vous avez peut-être lues en parcourant divers sites Internet à la recherche d'informations sur le métal jaune. La personne derrière cette citation est Richard Russell, auteur des "Dow Theory Letters", publiées en 1958.

Richard Russell est la personne qui a annoncé le pic du marché haussier de 1946 à 1966 et le début du grand marché haussier, qui a commencé en décembre 1974, de sorte que son jugement revêt peut-être une importance particulière. Dans cet article, nous allons partager des informations importantes sur l'or que les traders débutants pourraient trouver utiles, ainsi que des réflexions provenant d'institutions bancaires et d'analystes de renom.

L'Or : Une valeur refuge et un atout pour la diversification en trading ?

L'or a été utilisé comme monnaie naturelle et comme réserve de valeur tout au long de son histoire. En période de turbulences sur les marchés, investir ou trader l'or peut servir à gérer les risques et à réduire les pertes d'un portefeuille. L'or sert de couverture contre l'inflation sur de nombreux marchés importants comme ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, entre autres.

L'or est l'une des matières premières les plus importantes et les plus tradées. Le marché de l'or est apprécié pour sa signification historique et est utilisé pour le trading et les échanges de biens. Ce marché est actuellement évalué à près de 2,4 trillions de dollars. La valeur de l'or fluctue constamment puisqu'il se trade sur des marchés financiers avec un prix déterminé par l'offre et la demande.

L'or a tendance à avoir une probabilité plus élevée de maintenir sa valeur sur une plus longue période que d'autres types d'actifs. Il peut donc être utilisé comme une couverture contre l'inflation, laquelle se manifeste lorsque le pouvoir d'achat des ménages diminue en raison de l'augmentation des prix des biens et des services. Toutefois, les traders débutants doivent garder à l'esprit que les marchés peuvent parfois évoluer à l'encontre de leurs attentes. Dans cette optique, les traders débutants doivent étudier les marchés, effectuer des recherches approfondies et agir avec prudence, en utilisant les outils de gestion des risques à leur disposition.

Les prix spot de l'or progressent, mais parviendront-ils à conserver leur momentum ?

Les prix spot de l'or semblent avoir conservé la dynamique de l'année dernière en cette année 2023. Le 5 janvier, les prix spot de l'or se situaient à 1 839 dollars, tandis qu'une semaine plus tard (le 12 janvier), ils atteignaient 1 884 dollars. Certains analystes suggèrent que les prix spot du métal précieux pourraient dépasser les niveaux enregistrés au milieu de l'année 2020.

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, XAUUSD, graphique D1 – Période : du 8 septembre 2022 au 12 janvier 2023, consultée le 12 janvier 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Certaines banques s'attendent à ce que les prix spot de l'or progressent encore plus en 2023

Par exemple, un rapport publié par Credit Suisse n'exclut pas une flambée vers le seuil des 2 300 dollars. Le rapport de la banque publié le 10 janvier note que "si le rallye devait s'étendre au-dessus des sommets records de 2020 et 2022 à 2 070/2 075 dollars, cela serait considéré comme une rupture significative et de long terme, ouvrant la voie aux 2 300 dollars et probablement au-delà".

Les économistes de Commerzbank notent que les données sur l'inflation américaine jouent un rôle important dans l'évolution des prix spot de l'or. Alors que les participants au marché attendent la publication des données de l'IPC américain de décembre le 12 janvier, les analystes spécialisés dans les matières premières de Commerzbank suggèrent que l'IPC pourrait donner un nouveau coup de pouce au métal jaune. "Le marché s'attend à ce que le taux d'inflation ait baissé de 7,1% à 6,5% - nos économistes envisagent même une baisse à 6,4%. La dernière fois qu'il a été plus bas, c'était il y a plus d'un an. Les données sur l'inflation américaine pourraient donner un nouvel élan au prix de l'or étant donné que le ralentissement de l'inflation observé depuis l'été s'est probablement poursuivi le mois dernier", mentionne leur rapport.

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, XAUUSD, graphique M1 – Période : du 1 septembre 2015 au 12 janvier 2023, consultée le 12 janvier 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

D'autres analystes ne sont pas aussi optimistes, bien qu'ils s'attendent à ce que les prix spot de l'or oscillent autour des 1 890 dollars au premier trimestre 2023. Le dernier rapport d'Erste Group Research, publié le 9 janvier, suggère que "les rendements réels restent en territoire négatif au 1er trimestre 2023 malgré les hausses de taux de la Fed. Il s'agit là d'un facteur favorable à une hausse du prix de l'or. Le ralentissement attendu de la croissance économique mondiale et la baisse des taux de croissance des bénéfices des entreprises vont stimuler les flux vers les valeurs refuges, principalement l'or. Nous prévoyons une légère hausse des prix pour atteindre environ 1 890 dollars au premier trimestre 2023".

La gestion du risque est essentielle en trading

Lorsqu'il s'agit de trading et d'investissement, il y a des risques. Si le prix d'un actif évolue à l'encontre de vos attentes, vos positions peuvent se solder par des stop loss et vous faire perdre des fonds. L'élaboration de votre stratégie de trading doit donc passer par une étude de marché approfondie. En outre, vous devez savoir comment utiliser les outils de gestion des risques proposés par votre courtier.

Lorsque vous gérez efficacement votre risque, vous avez le contrôle du montant de vos fonds qui peut être perdu sur une position ou un ensemble de positions. La gestion du risque est donc essentielle pour maintenir l'exposition que vous souhaitez avoir au marché, même si le pire des scénarios se produit.

