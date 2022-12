Trader le Titre Bank of America suite aux Résultats du 3ème Trimestre

Décembre 08, 2022 06:12

Bank of America est la deuxième plus grande banque américaine en termes de dépôts totaux. L'action représente environ 10% du portefeuille de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, bien que l'investisseur se soit récemment désintéressé des valeurs bancaires.

Le dernier rapport sur les bénéfices du troisième trimestre a été meilleur que ce que les analystes anticipaient. Cependant, avec un ralentissement potentiel des hausses de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale, certains facteurs sont à prendre en considération.

Continuez votre lecture pour en découvrir davantage sur les derniers résultats de Bank of America, les prévisions des analystes et les récentes opérations des fonds spéculatifs sur le titre.

Action : Bank of America Symbole sur le compte Invest.MT5 : BAC Date du trade potentiel : 6 décembre 2022 Horizon de temps : 1-6 mois Niveau d'Entrée : 39 USD Niveau de Take Profit : 52 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source: Cours de l'action Bank of America sur la plateforme TradingView

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Avantages et Inconvénients de Trader l'Action Bank of America

Le rapport sur les bénéfices de Bank of America pour le troisième trimestre a révélé ce qui suit :

Revenu : 25,61 milliards de dollars contre 23,57 milliards de dollars attendus

Bénéfice par action : 0,81 cents contre une prévision de 0,77 cents par action

Croissance des prêts de 12% au cours de l'année dernière

Revenu net d'intérêts en hausse de 24% sur le trimestre

Revenus de trading de titres à rendement fixe en hausse de 27% par rapport à l'année dernière

Revenus de trading d'actions en baisse de 4%

Revenus des services bancaires d'investissement en baisse de 46%

De nombreuses banques ont été stimulées par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed cette année. Les banques sont en mesure de générer davantage de bénéfices en acceptant des dépôts et en les prêtant sous forme de crédits. Bank of America a, jusqu'à présent, profité de cette situation avec un bénéfice net en hausse sur le trimestre.

Cependant, dans la mesure où l'activité de fusion et d'acquisition (M&A) a diminué en raison de la hausse des coûts d'emprunt, les revenus de la division banque d'investissement ont chuté de 46%. Bank of America est considérée comme une banque bien diversifiée dont les revenus proviennent d'activités commerciales et grand public.

En effet, la banque a investi massivement dans l'amélioration de sa division de banque de détail. L'investissement dans de nouveaux services et technologies numériques a aidé la banque à ajouter plus de 400 000 nouveaux clients à son service de comptes chèques et plus de 1,3 million de nouvelles cartes de crédit.

Étant donné que le secteur bancaire sera affecté par le ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt par la Réserve Fédérale, comme l'a souligné le président de la Fed Jerome Powell dans son dernier discours, les analystes portent désormais leur attention sur les banques qui ont une source de revenus diversifiée.

Participations des fonds spéculatifs dans Bank of America

Le dernier formulaire de dépôt 13F soumis à la Securities and Exchange Commission de 462 fonds spéculatifs indique que les fonds spéculatifs ont augmenté leurs détentions d'actions Bank of America de 14,6 millions d'actions au cours du dernier trimestre.

La tendance générale, trimestre après trimestre, est à la baisse depuis 2020. Cependant, les fonds spéculatifs ont renforcé leurs positions au cours des deux derniers trimestres.

Source : TipRanks, 6 déc 2022

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Bank of America ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Bank of America au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 9 notes d'achat, 4 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Bank of America est de 52 USD et l'objectif le plus bas de 28 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Bank of America est de 40,42 USD.

Source : TipRanks, 6 déc 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Bank of America

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Bank of America :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 39 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser l'objectif de prix le plus élevé des analystes à 52 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 6 mois.

Pour 10 actions Bank of America achetées :

Si l'objectif est atteint = 130 USD de profit (52 USD – 39 USD * 10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère que Bank of America a baissé de 41% entre janvier et octobre de cette année.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Bank of America en 4 Étapes

Avec Admiral Markets, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que Bank of America avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admiral Markets pour accéder à l'Espace Trader.

Source : MetaTrader 5 WebTrader Admiral Markets. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Bank of America est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admiral Markets.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

