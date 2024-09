L'Inflation Australienne Chute en Août, la BNS Va Décider de ses Taux

Septembre 26, 2024

L'inflation globale australienne est tombée dans la fourchette cible de la Reserve Bank of Australia (RBA) en août, selon un rapport publié plus tôt dans la matinée. La banque centrale australienne prévoit que l'inflation diminuera pendant un certain temps, avant de remonter, car la pression inflationniste sous-jacente reste élevée.

En Suisse, la banque centrale devrait réduire ses taux d'intérêt après sa réunion de politique monétaire de demain.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BNS

La Banque Nationale Suisse (BNS) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi matin. Selon les prévisions des économistes, la BNS devrait abaisser ses coûts d'emprunt de 25 points de base pour une troisième fois consécutive.

Un sondage réalisé par Reuters a également montré qu'une légère majorité d'économistes s'attend à ce que la BNS maintienne ses taux en décembre, les réduise à nouveau en mars 2025 et s'abstienne d'ajuster les coûts d'emprunt jusqu'à la fin de l'année 2026.

Le franc suisse s'est renforcé ces derniers mois par rapport à ses homologues. Cependant, sa force est devenue un problème pour la capacité d'exportation de la Suisse, comme l'a récemment déclaré le président de la BNS, Thomas Jordan.

L'Inflation Australienne Tombe dans la Fourchette Cible en Août

L'IPC australien a chuté de 3,5% en juillet à 2,7% en août, selon une enquête de l'Australian Bureau of Statistics (ABS). Alors que l'inflation globale est tombée dans la fourchette cible souhaitée par la RBA, l'inflation de base s'est établie à 3,4%, soit 0,4% de moins qu'en juillet, mais toujours bien au-dessus de l'objectif de la RBA.

Alors que la croissance des prix à la consommation est tombée au niveau le plus bas enregistré depuis le début de l'année 2022, certains économistes ont suggéré que les rabais accordés par le gouvernement ont joué un rôle dans cette baisse.

Selon les analystes de Westpac, "ces rabais ont une durée de vie limitée et expireront à la fin de 2024-25. En contribuant à réduire les attentes en matière d'inflation et en raison des effets d'indexation de second tour, en particulier en ce qui concerne les prix administrés, ces rabais sont susceptibles d'avoir des effets de second tour qui sont mineurs, mais durables. Nous avons revu la traduction des données mensuelles dans nos prévisions de l'IPC pour le trimestre de septembre et nous sommes satisfaits de les laisser telles quelles à 0,3% par trimestre pour l'IPC global et à 0,7% par trimestre pour la moyenne ajustée".

Greene de la BoE Déclare que l'Approche Prudente est Appropriée

Megan Greene, membre du Comité de Politique Monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE), a déclaré dans son discours devant les Chambres de Commerce de Newcastle que la banque centrale du Royaume-Uni devrait adopter une approche prudente pour assouplir la politique monétaire.

Mme Greene a réaffirmé que le Comité de Politique Monétaire serait à l'affût de données prouvant que les pressions inflationnistes s'estompent, mais elle a ajouté que si la croissance des salaires a chuté, elle reste supérieure aux projections de la BoE.

Les analystes de marché suggèrent que la BoE pourrait réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de novembre.

Le CFO de Goldman Sachs Déclare que l'Économie US est sur la Bonne Voie pour un "Soft Landing"

Le directeur financier de Goldman Sachs, Denis Coleman, a déclaré que la dernière baisse importante des taux d'intérêt mise en œuvre par la Fed la semaine dernière pourrait mettre l'économie américaine sur la voie d'un atterrissage en douceur.

M. Coleman a déclaré : "Je pense que cette première réduction de 50 points de base est un signal clair en termes de nouvelle direction. Il faut espérer que cela permettra d'accroître la confiance et de réduire le coût du capital, ce qui pourrait favoriser une activité plus stratégique d'ici la fin de l'année".

