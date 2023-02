L'Inflation du Royaume-Uni Recule Davantage que Prévu en Janvier

Février 16, 2023 06:19

Le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni publié ce matin a surpris les investisseurs et les traders, le chiffre de l'inflation globale étant inférieur aux prévisions. Les opérateurs de marché vont désormais se pencher sur les rapports des ventes au détail aux États-Unis et au Royaume-Uni afin de déterminer dans quelle mesure les consommateurs ont été affectés par la hausse du coût de la vie.

Bien que l'inflation américaine ait été plus élevée que prévu, elle a maintenu la tendance à la baisse au cours du premier mois de l'année après avoir progressé à un taux annualisé de 6,4%. Les prix à la consommation dans le pays restent élevés et soutiennent le projet de la Réserve Fédérale de continuer à augmenter les coûts d'emprunt. Selon l'Outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain est désormais proche de 90%.

L'inflation globale du Royaume-Uni ralentit en janvier

Les données publiées par l'Office for National Statistics (ONS) montrent que l'inflation britannique a chuté à 10,1% sur une base annuelle en janvier. Les économistes tablaient sur un taux d'inflation de 10,3%. Les analystes de marché suggèrent que cela pourrait indiquer que l'inflation au Royaume-Uni a atteint son pic et validerait la décision de la Banque d'Angleterre d'appliquer des hausses de taux plus faibles.

L'IPC continue de s'éloigner de son sommet de 41 ans de 11,1% enregistré l'année dernière. La livre sterling a perdu 0,6% de sa valeur par rapport au dollar américain après la publication du chiffre.

Les ventes au détail américaines donneront des indices sur l'état de l'économie

Le US Census Bureau publiera son rapport sur les ventes au détail de janvier plus tard dans la journée. Les analystes s'attendent à ce que les ventes au détail aient augmenté de 1,8% sur une base mensuelle, après avoir enregistré deux mois négatifs en novembre et décembre.

Selon Mastercard SpendingPulse, les ventes au détail aux États-Unis, hors automobiles, ont progressé de 8,8% d'une année sur l'autre en janvier. Le même rapport a montré que les ventes en ligne ont augmenté de 8,4% sur un an, tandis que les ventes en magasin ont enregistré une hausse de 8,9% sur un an. Les économistes de Mastercard ont suggéré que "la force du marché du travail reste un soutien essentiel pour le pouvoir d'achat des consommateurs, et nous le voyons reflété dans notre analyse SpendingPulse pour janvier".

Le taux de chômage australien devrait rester inchangé

Jeudi matin, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) dévoilera le chiffre du taux de chômage de janvier. Les analystes suggèrent que le taux est resté inchangé à 3,5% au cours du premier mois de l'année.

Les ventes au détail au Royaume-Uni affectées par la hausse du coût de la vie ?

Vendredi, les données sur les ventes au détail publiées par l'Office for National Statistics (ONS) devraient montrer la manière dont les consommateurs britanniques ont fait face à l'inflation en janvier. Selon les attentes des analystes, les ventes au détail devraient avoir baissé de respectivement 0,5% et 5,5% en glissement mensuel et annuel.

Les économistes ont noté qu'en décembre, bien que le volume des ventes ait été inférieur à celui enregistré en novembre, le montant total de l'argent dépensé est resté inchangé.

L'E-commerce Delivery Benchmark Report 2023 suggère que le volume des ventes au détail au Royaume-Uni devrait chuter de 4,9% en 2023 par rapport à l'année dernière, tandis que 7 consommateurs sur 10 prévoient de modifier leurs habitudes d'achat et de réduire leurs dépenses pour s'adapter à la récession.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.