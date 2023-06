Les Investisseurs Attendent les Décisions Relatives aux Taux de la Fed, de la BCE et de la BoJ

Juin 14, 2023 23:31

Trois des principales banques centrales mondiales, à savoir la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ), annonceront leurs décisions en matière de taux d'intérêt cette semaine.

Le coup d'envoi revient au comité directeur de la Fed, qui se réunira plus tard dans la soirée pour discuter des coûts d'emprunt en se basant sur les derniers rapports financiers. La Fed passera ensuite le relais à la BCE, les marchés mondiaux attendant de voir comment la banque centrale de la zone euro envisage de maîtriser l'inflation. Enfin, la BoJ devrait révéler sa décision en matière de taux d'intérêt vendredi.

Décision de la Fed sur les taux d'intérêt

Mercredi, les analystes du marché et les journalistes financiers attendront avec impatience de voir comment le comité de la Fed réagira aux dernières publications de données concernant l'état de l'économie américaine. L'outil CME FedWatch donne une probabilité de 89,6 % que les décideurs de la Fed maintiennent les taux inchangés. Il convient de noter que seulement une semaine auparavant (le 7 juin), l'outil CME FedWatch indiquait une probabilité de 72,5 %.

Le rapport sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai a montré une hausse des prix à la consommation de 4 % en glissement annuel, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur une lecture de 4,1 %. Le chiffre de l'inflation enregistré en mai était le plus bas depuis avril 2021. Des économistes ayant parlé à CNBC le 13 juin ont suggéré que "la tendance encourageante des prix à la consommation donnera à la Fed une certaine marge de manœuvre pour maintenir les taux inchangés ce mois-ci, et si la tendance se poursuit, la Fed ne devrait probablement pas relever les taux pour le reste de l'année".

Dans un rapport publié le 12 juin, les économistes de la banque ING mentionnent : "En mars, ils (la Fed) ont indiqué que les taux resteraient dans une fourchette de 5-5,25 % jusqu'à la fin de l'année, avec des baisses de taux en 2024. Nous pensons qu'il y aura seulement de légères modifications dans leurs prévisions. Néanmoins, le grand risque est que même s'ils maintiennent les taux inchangés cette semaine, ils insèrent une nouvelle hausse dans leurs prévisions centrales, ce qui fera pencher fermement les marchés en faveur d'une augmentation de 25 points de base en juillet".

Décision de la BCE sur les taux

Jeudi, ce sera au tour de la BCE de décider des taux d'intérêt. Contrairement à la Fed, les décideurs de la BCE devraient procéder à une hausse de 25 points de base, selon un sondage Reuters auprès des économistes. Les estimations flash ont montré que l'inflation globale dans la zone euro était tombée à 6,1 % en mai, soit une baisse significative par rapport au chiffre de 7 % d'avril.

Gabriel Makhlouf, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré qu'il s'agirait d'une "question de jugement" de savoir s'ils devront poursuivre les hausses de taux après l'été. Le décideur de la BCE a également noté que les taux clés devraient rester stables une fois qu'ils atteindront "le sommet de l'échelle des taux d'intérêt croissants".

Les économistes du Crédit Agricole prévoient également une hausse des taux par la BCE, ajoutant que l'augmentation des coûts d'emprunt pourrait soutenir la monnaie unique. Ils mentionnent dans leur rapport : "Nous prévoyons une hausse de taux de 25 points de base ainsi que des indications de la BCE selon lesquelles elle s'attend à une inflation persistante dans la zone euro et ne pense pas que les conditions financières se soient suffisamment resserrées pour menacer la croissance, ce qui pourrait stimuler une anticipation plus précoce des hausses de taux et soutenir l'euro. Cependant, nous nous attendons à ce que l'euro se consolide principalement par rapport aux devises des banques centrales accommodantes ou des banques ayant signalé le pic de leur cycle de resserrement, telles que le yen japonais et le dollar néo-zélandais".

Décision sur les taux de la Banque du Japon

La BoJ sera la troisième grande banque centrale à annoncer sa décision en matière de taux d'intérêt vendredi. Bien que l'inflation de base IPC ait atteint 4,1 %, le niveau le plus élevé enregistré au cours des quatre dernières décennies, la BoJ ne semble pas disposée à suivre la tendance des autres banques centrales. Les prévisions de la BoJ continuent de prévoir que l'inflation de base tombera en dessous de son objectif de 2 % d'ici la fin de cette année.

Des sources de Reuters ont suggéré que la banque centrale japonaise devrait maintenir son objectif de taux d'intérêt à court terme de -0,1 % et une limite de 0 % sur le rendement des obligations à 10 ans dans le cadre de sa politique de contrôle de la courbe des rendements (YCC). S'exprimant auprès des journalistes de Bloomberg, Masazumi Wakatabe, ancien vice-gouverneur, a déclaré qu'il ne prévoyait aucun changement de politique monétaire ce mois-ci et a ajouté qu'il était "encore trop tôt pour dire que cette inflation est durable et stable".

Rapport sur le PIB de la Nouvelle-Zélande au T1 2023

Plus tard aujourd'hui, Statistics New Zealand publiera des données sur la croissance du PIB du pays au premier trimestre 2023. Les économistes prévoient une expansion de l'économie de 2,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, mais une contraction de 0,1 % par rapport au trimestre précédent.

Une enquête du Fonds monétaire international (FMI) publiée le 13 juin a noté que "la Nouvelle-Zélande devrait continuer à ralentir à court terme en raison du resserrement monétaire. L'inflation diminue mais restera élevée pendant un certain temps. Le solde de la balance courante s'est détérioré de manière significative, reflétant une demande excessive et des facteurs ponctuels". Les analystes du FMI ont également mentionné que "l'orientation de la politique monétaire est appropriée et devrait viser à ramener l'inflation à la cible. La RBNZ devrait continuer à surveiller les conditions financières et à calibrer les mesures macroprudentielles si nécessaire pour maintenir la stabilité financière".

