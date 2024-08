L'IPC Australien Baisse en Juillet, Focus sur les Résultats de Nvidia

Août 29, 2024 05:49

L'inflation mensuelle australienne a été plus faible que prévu en juillet, le trésorier Jim Chalmers déclarant que le rapport était prometteur mais que le gouvernement ne se reposerait pas sur ses lauriers dans la mesure où les consommateurs sont toujours en difficulté.

Cependant, l'information la plus attendue par les analystes est le rapport sur les résultats de Nvidia pour le deuxième trimestre 2024, qui doit être publié plus tard dans la journée. Nvidia a bénéficié du boom de la technologie de l'IA, atteignant une capitalisation de près de 3,2 billions de dollars. Certains économistes suggèrent que tout écart par rapport aux attentes de Wall Street pourrait également avoir un impact sur les prix des actions d'autres géants de la technologie.

Baisse de l'IPC Mensuel en Australie en Juillet 2024

Selon un rapport de l'Australian Bureau of Statistics (ABS), l'inflation mensuelle est tombée à 3,5% en juillet, contre 3,8% en juin. Il s'agit du niveau d'inflation mensuel le plus bas depuis mars. Malgré cela, le taux d'inflation était supérieur de 0,1% aux prévisions des économistes, certains d'entre eux suggérant que la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait hésiter à réduire les coûts d'emprunt lors de ses prochaines réunions de politique monétaire.

Les analystes de marché de Moody's Analytics ont déclaré à Reuters que "les chiffres de l'inflation de juillet sont de la poudre aux yeux. À première vue, la lutte contre l'inflation semble avoir fait un grand pas en avant... mais une partie de cette amélioration provient de rabais qui ont artificiellement réduit le coût de l'électricité".

Le PIB Allemand a Chuté au Deuxième Trimestre 2024

Un rapport publié par Destatis, le service fédéral des statistiques, a montré que la croissance du PIB de l'Allemagne a diminué de 0,1% au deuxième trimestre 2024, confirmant l'estimation précédente. "Après la légère augmentation du trimestre précédent, l'économie allemande a de nouveau ralenti au printemps", a déclaré Ruth Brand, présidente du Federal Statistical Office.

Les analystes d'ING ont commenté les conditions économiques de l'Allemagne : "Avec une croissance décevante au deuxième trimestre et presque tous les indicateurs de confiance qui pointent vers le bas, l'économie allemande est actuellement de retour là où elle était il y a un an : coincée dans la stagnation en tant que retardataire de la croissance de l'ensemble de la zone euro. Néanmoins, nous ne sommes pas encore prêts à renoncer à un certain optimisme pour le second semestre de l'année".

Rapport sur l'IPC de Tokyo pour Août 2024

Jeudi soir, le Bureau japonais des statistiques publiera ses données sur l'inflation de Tokyo pour le mois d'août. Le rapport sur l'IPC de Tokyo est considéré par les économistes comme un indicateur important des chiffres de l'inflation au Japon.

Selon les prévisions, l'inflation globale de Tokyo devrait s'établir à 2,2% en glissement annuel, ce qui correspond au chiffre de juillet. Il convient de noter que, comme l'a montré un rapport publié la semaine dernière, l'IPC de base national a augmenté à 2,7% sur une base annualisée en juillet.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré aux membres du parlement japonais que le conseil augmenterait à nouveau les coûts d'emprunt si les rapports montrent que l'inflation oscille autour de l'objectif de 2% de la banque centrale de manière durable.

M. Knott de la BCE se Dit à l'Aise avec un Assouplissement Progressif des Taux

Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE), a déclaré qu'il devrait attendre d'autres données financières en provenance de la zone euro avant de décider d'abaisser les coûts d'emprunt ou de les maintenir inchangés à l'issue de la réunion de septembre.

Knot, un banquier néerlandais connu pour sa position agressive en matière de politique monétaire, a déclaré que "tant que notre trajectoire de désinflation converge toujours vers le retour d'une inflation à 2% avant la fin de 2025, alors bien sûr je suis à l'aise avec le fait de lever progressivement le pied du frein, parce qu'alors nous avons besoin de moins de restrictions".

