Les Marchés Asiatiques Rebondissent, la RBA Maintient ses Taux en Inchangés

Août 07, 2024 08:20

Les marchés boursiers asiatiques ont récupéré une partie des pertes subies hier, le Nikkei menant le rallye et terminant la journée avec un rebond de 10%. Alors que l'indice boursier japonais a connu sa meilleure journée depuis 2008 après le sell-off de lundi, la Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt.

La RBA Maintient les Taux d'Intérêt Inchangés

Plus tôt dans la matinée de mardi, le conseil d'administration de la RBA a annoncé qu'il maintiendrait les taux d'intérêt, conformément aux prévisions de la plupart des analystes. C'est la sixième fois consécutive que la RBA n'ajuste pas les coûts d'emprunt.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, a déclaré que le conseil jugeait le niveau actuel des taux approprié et que l'inflation "en termes sous-jacents reste trop élevée, et les dernières projections montrent qu'il faudra encore un certain temps avant que l'inflation ne se situe durablement dans la fourchette cible".

Michele Bullock a également commenté les prévisions du marché concernant les réductions de taux d'intérêt en déclarant que les analystes s'emballaient dans la mesure où les données ne justifiaient pas une réduction à court terme. Suite aux remarques "hawkish" de Bullock, le dollar australien a gagné du terrain par rapport au dollar américain.

M. Goolsbee de la Fed Déclare que "La Récession n'est pas Encore à l'Ordre du Jour"

Austan Goolsbee, président de la Réserve Fédérale (Fed) de la Banque de Chicago, a laissé entendre que "si l'économie se détériore, la Fed y remédiera". Alors que certains investisseurs et traders laissent entendre que la Fed a peut-être été lente à réagir en réduisant les coûts d'emprunt, Austan Goolsbee s'est adressé aux journalistes de CNBC pour tenter de calmer le jeu.

Dans ses remarques, le directeur de la Fed de Chicago a déclaré que "les chiffres de l'emploi étaient plus faibles que prévu, mais il ne s'agit pas encore d'une récession", ajoutant que la Fed doit prendre des décisions tournées vers l'avenir. Commentant la possibilité d'une réduction d'urgence des taux d'intérêt, il a déclaré que "tout est toujours sur la table, y compris les augmentations et les réductions".

Daly de la Fed Estime qu'il n'y a pas de Récession en Vue aux US

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré que les derniers rapports sur l'emploi laissaient "un peu plus de place à la confiance dans le fait que nous ralentissons mais que nous ne tombons pas d'une falaise". Mme Daly a indiqué que le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed pourrait discuter de baisses de taux lors des prochaines réunions, ajoutant que "il est extrêmement important que nous ne laissions pas (le marché de l'emploi) ralentir au point de basculer dans une récession".

En ce qui concerne l'ampleur et la date de la réduction des taux par le FOMC, Mme Daly a indiqué que cela dépendrait des informations reçues et a exprimé sa conviction que l'inflation est sur une trajectoire durable vers l'objectif de 2% fixé par la Fed.

Les Indices PMI Services US Ravivent l'Optimisme pour l'Économie Américaine

Un rapport de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que le secteur des services américain a progressé en juillet, atteignant 51,4 et entrant dans la zone d'expansion après s'être contracté en juin. Les analystes de marché ont suggéré que ce chiffre pourrait soulager les décideurs politiques de la Fed, qui pourraient désormais envisager de procéder à une réduction de 25 points de base de leurs taux en septembre.

Quelques minutes plus tôt, de bonnes nouvelles étaient venues de l'enquête PMI de S&P Global Services qui a également montré une croissance, satisfaisant les économistes. Les commentaires qui l'accompagnaient indiquaient ce qui suit : "Les enquêtes PMI apportent des nouvelles encourageantes d'une combinaison bienvenue d'une croissance économique solide et d'une inflation des prix de vente plus modérée en juillet. Grâce à la taille relativement plus importante du secteur des services, les enquêtes PMI de juillet indiquent que l'économie continue de croître au début du troisième trimestre à un rythme comparable à celui du PIB, qui augmente à un rythme annualisé solide de 2,2%".

