Les Marchés se Concentrent sur les Résultats des Elections Américaines, les Taux de la BoE et de la Fed

Novembre 06, 2024 23:02

Alors que Donald Trump est sur le point de remporter les élections présidentielles américaines, le dollar américain a atteint un sommet de quatre ans mercredi matin tandis que le Bitcoin a augmenté de 6 %. En revanche, l’euro, la livre sterling et le peso mexicain ont enregistré des pertes, car les projets de Trump pourraient affecter les partenaires commerciaux proches des États-Unis.

Les économistes se concentrent également sur les décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque d’Angleterre (BoE).

Décision de la Réserve Fédérale Américaine sur les Taux d'Intérêt

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Fed devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt jeudi soir. L'outil CME FedWatch attribue une probabilité de 97,5 % à une réduction de 25 points de base. Malgré les solides rapports économiques en provenance des États-Unis, les analystes de marché anticipent encore trois baisses de taux d'ici début 2025.

Les économistes de Rabobank suggèrent que la banque centrale américaine pourrait procéder à trois réductions de taux de 25 points de base chacune en novembre, décembre et janvier. Dans leur note aux investisseurs juste avant les élections américaines, ils ont écrit : « Au-delà de janvier, nos prévisions pour la Fed dépendent du résultat de l'élection présidentielle. Si Trump devient président, ce qui reste notre scénario de base, nous pourrions assister à une reprise de l'inflation lorsqu'il imposera un tarif douanier universel. Pour la Fed, cela signifiera qu'elle devra faire une pause dans le cycle de réduction des taux. »

Les analystes d'ING voient également une réduction de 25 points de base demain, car la Fed pourrait atteindre un assouplissement total de 100 points de base en 2024. Les économistes de la banque néerlandaise ont écrit dans leur rapport : « En ce qui concerne la Fed, nous sommes d'accord avec le marché et nous prévoyons une réduction de 25 points de base jeudi, quel que soit le résultat de l'élection. La Fed est plus détendue concernant l'inflation et met davantage l'accent sur le marché de l'emploi dans sa tentative de sécuriser un atterrissage en douceur pour l'économie. Même après la réduction de 50 points de base de septembre, la politique monétaire reste restrictive, et la Fed a la possibilité de continuer à réduire les taux pour revenir à un niveau plus neutre afin de donner à l'économie un peu plus d’espace pour poursuivre sa croissance. »

Décision de la Banque d'Angleterre sur les Taux d'Intérêt

Le même jour, le Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE se réunira également pour décider de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Selon les prévisions des économistes, la BoE pourrait abaisser ses taux d’emprunt de 25 points de base. Il convient de noter que cette décision intervient dans le sillage de l’annonce du Budget d'automne du nouveau gouvernement, qui comportait des hausses d’impôts significatives.

Les analystes de marché chez ING ont noté dans un rapport publié le 5 novembre : « Le budget ne changera pas la décision de la Banque de réduire à nouveau les taux cette semaine. Mais cela remet en question notre vision de longue date selon laquelle les baisses de taux s’accéléreront à partir de maintenant. Le risque est que cela se produise plus tard, et que la Banque décide de maintenir les taux inchangés en décembre. Une réduction lors de la dernière réunion de l'année semble assez partagée, et beaucoup dépendra des deux rapports d'inflation que nous recevrons d’ici Noël. Dans tous les cas, nous continuons de voir les taux tomber en dessous de 3,5 % d'ici l'été prochain, ce qui est bien en dessous de ce que les marchés anticipent actuellement. »

