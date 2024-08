Les Marchés se Redressent, le Yen Japonais Chute après les Commentaires sur les Futures Hausses

Août 08, 2024 09:05

Les marchés mondiaux ont continué à regagner le terrain perdu lundi, les analystes de JP Morgan suggérant que le sell-off des actions japonaises pourrait être presque terminé. Le Japon est à nouveau au centre de l'attention des investisseurs et des traders car le gouverneur adjoint de la Banque du Japon (BoJ) a déclaré que les futures hausses de taux pourraient dépendre de la volatilité du marché.

Le Gouverneur Adjoint de la BoJ Déclare que les Décisions sur les Taux sont Liées à la Volatilité

Le gouverneur adjoint de la BoJ, Shinichi Uchida, a déclaré que "en raison de la forte volatilité des marchés financiers nationaux et étrangers, il est nécessaire de maintenir les niveaux actuels d'assouplissement monétaire pour le moment".

Commentant ses remarques, les économistes ont suggéré que la BoJ reconnaissait le choc causé au marché après la hausse des taux d'intérêt de la semaine dernière, ajoutant que l'instabilité potentielle après une mesure similaire à l'avenir pourrait amener les décideurs de la banque centrale à reconsidérer leur stratégie.

Uchida a noté qu'il serait "difficile de dire combien de temps il faudra pour évaluer l'impact de la déroute du marché sur l'économie et les prix". Le yen japonais a perdu plus de 1,5% par rapport au dollar américain juste après la publication des commentaires du gouverneur adjoint.

ANZ : Vers un Maintien des Taux de la RBNZ ?

À l'occasion de la réunion de politique monétaire de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), les économistes d'ANZ ont publié leurs prévisions et quelques idées. Les analystes de la banque suggèrent que les décideurs politiques de la RBNZ vont probablement maintenir le taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) inchangé après leur réunion prévue le 14 août, ajoutant qu'il pourrait y avoir une déception potentielle du marché dans ce cas.

Cependant, ils notent également que la RBNZ pourrait signaler une baisse potentielle des taux plus tard dans l'année, car l'économie semble ralentir. Les prévisions indiquent que le marché du travail au deuxième trimestre a été plus dynamique que prévu et que l'inflation des biens non échangeables a été supérieure de 1% aux prévisions.

L'Ancien Directeur de la BCE, M. Trichet, Affirme qu'il n'y a Aucune Raison de Paniquer

Jean Claude Trichet, banquier chevronné et ancien président de la BCE, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de paniquer face à l'état de l'économie américaine. S'adressant aux journalistes de CNBC, M. Trichet a déclaré que les données financières récemment publiées ne justifiaient pas une réduction d'urgence des taux d'intérêt, son point de vue allant à l'encontre de celui d'autres économistes qui ont exhorté la Réserve Fédérale à agir rapidement.

L'économiste français a déclaré que l'ajustement de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) ainsi que les données sur l'emploi et les tensions géopolitiques ont joué un rôle dans la récente chute des marchés boursiers, notant que "les trois ont joué leur rôle, à mon avis, dans le déclenchement de cette correction [du dollar américain et du yen] qui était pourtant attendue, parce que tout le monde savait que le yen n'était pas dans une position appropriée, et le carry trade a été, je dirais, très actif pendant une longue période".

