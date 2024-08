La PBoC Maintient ses Taux, un Sondage Reuters Prévoit 3 Baisses de Taux de la Fed en 2024

Août 21, 2024 08:27

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a laissé ses taux de référence inchangés comme prévu suite à la réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue plus tôt dans la matinée. Aux États-Unis, Goldman Sachs a réduit ses prévisions de récession américaine de 25% à 20%.

Par ailleurs, le pétrole brut Brent a chuté de 0,5% ce matin pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines, à 77,29 dollars le baril, les investisseurs espérant que les pourparlers de paix au Moyen-Orient aboutissent.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision sur les Taux d'Intérêt de la PBoC

La PBoC a laissé les taux d'intérêt de référence inchangés mardi, conformément aux attentes du marché. Certains analystes s'attendent à une réduction de 25 points de base du ratio de réserves obligatoires (RRR, pour Reserve Requirement Ratio) au troisième trimestre 2024, suivie d'une autre réduction de 10 points de base du taux directeur au quatrième trimestre 2024.

Les économistes de Goldman Sachs (GS) ont noté que "la politique budgétaire expansionniste, ainsi que d'autres mesures de soutien, notamment la poursuite de l'assouplissement de la politique monétaire, sont nécessaires pour enrayer un nouvel affaiblissement de la demande intérieure et pour garantir que la croissance du PIB réel reste proche de 5% en glissement annuel au cours du second semestre de cette année. Nous pensons que l'objectif de croissance est important pour les autorités et les récentes communications politiques l'ont indiqué".

Rapport sur l'IPC au Canada pour Juillet 2024

La Banque du Canada (BoC) et Statistics Canada devraient publier leurs rapports sur l'inflation de juillet 2024 plus tard dans la journée. L'IPC canadien est attendu à 2,5% sur une base annualisée, inférieur au chiffre de 2,7% de juin. Le chiffre mensuel devrait être de 0,4%, en hausse par rapport au chiffre de -0,1% de juin.

Commentant les prochains rapports sur l'inflation, les analystes de RBC Economics ont déclaré : "Mardi, nous prévoyons que la croissance annuelle des prix pour l'IPC global et l'IPC hors alimentation et énergie se maintiendra à 2,7% et 2,9% respectivement, en juillet. Nous pensons que la Banque du Canada réduira ses taux de 25 points de base lors de chacune de ses prochaines réunions en septembre et en octobre".

Un Sondage Reuters Prévoit une Réduction de 75 Points de Base de la Fed d'ici fin 2024

La banque centrale américaine pourrait réduire le taux des fonds fédéraux de 25 points de base en septembre, novembre et décembre, ce qui porterait la fourchette à 4,50%-4,75% d'ici à la fin de 2024, selon plus de la moitié des économistes interrogés par Reuters. Le mois dernier, une enquête similaire publiée par Reuters prévoyait une baisse de taux de moins.

Les analystes de Barclays commentant les résultats du sondage ont noté que "la base des réductions que nous avons est principalement due à la baisse de l'inflation. Ce n'est pas tant que l'activité ralentit... Nous constatons que l'économie est assez résistante et que sa croissance est proche de la tendance, ce qui nous amène à penser que l'inflation ne diminuera que progressivement". Le marché du travail américain a montré des signes d'affaiblissement au cours des dernières semaines, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un ajustement de la politique monétaire de la Fed.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Goldman Sachs Réduit les Chances de Récession aux États-Unis

Les analystes de Goldman Sachs semblent plus confiants dans la capacité de l'économie américaine à éviter la récession. Dans une note aux investisseurs, les économistes de GS suggèrent qu'il y a maintenant une probabilité de 20% que les États-Unis tombent en récession, soit 5% de moins que leur dernière prévision du mois d'août, citant de nouvelles données provenant du secteur de l'emploi.

"La poursuite de l'expansion rapprocherait les États-Unis des autres économies du G10, où la règle de Sahm a été respectée moins de 70% du temps", peut-on lire dans le rapport. Les économistes de GS ont déclaré qu'ils prévoyaient une réduction des taux de 25 points de base de la part du Federal Open Market Committee (FOMC) après la réunion de septembre, ajoutant qu'un rapport sur l'emploi d'août moins bon que prévu pourrait déclencher une réduction de 50 points de base.

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.