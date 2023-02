Perspectives Boursières Hebdomadaires – Les Marchés en Attente des Chiffres de l'IPC UK & US

Les chiffres de l'inflation, du PIB et des ventes au détail seront au cœur de l'actualité cette semaine, ce qui va permettre aux investisseurs et aux traders de passer en revue une multitude de données. L'inflation aux Etats-Unis et au Royaume-Uni révélera si les politiques de resserrement monétaire ont réduit les pressions inflationnistes.

Au Japon, le gouvernement va présenter au parlement les candidats au poste de gouverneur de la Banque du Japon (BoJ). Certains économistes suggèrent que la banque centrale ajustera ou abandonnera son programme de relance sous la direction d'un nouveau gouverneur. Haruhiko Kuroda doit prendre sa retraite le 8 avril, après avoir occupé le poste de gouverneur pendant dix ans.

Rapport sur le PIB du Japon du T4 2022 et nouveau gouverneur de la BoJ

Le Bureau du Cabinet japonais publiera son rapport préliminaire sur le PIB du quatrième trimestre 2022 le 13 février. Les économistes qui suivent l'économie japonaise suggèrent que le rapport indiquera une expansion de 0,6% sur une base trimestrielle.

Le ministre japonais des finances, Shun'ichi Suzuki, a déclaré le vendredi 10 février que sortir l'économie de la déflation reste un défi politique important. Le gouvernement japonais présentera cette semaine au parlement les candidats au poste de gouverneur de la BoJ.

Le taux de chômage britannique inchangé en décembre ?

L'Office for National Statistics (ONS) devrait publier son rapport sur le taux de chômage le mardi 14 février. Les analystes suggèrent que le taux de chômage du Royaume-Uni est resté stable à 3,7% au cours des trois mois de décembre. Un autre rapport concernant le salaire moyen devrait montrer que les augmentations de salaire sont restées à la traîne de l'inflation.

Il convient de noter que le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a exhorté les employeurs et les employés à tenir compte de la forte baisse de l'inflation prévue cette année lors de la négociation des salaires.

Deuxième estimation du PIB de la zone euro pour le T4 2022

Mardi, Eurostat publiera sa deuxième estimation de la croissance du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre de 2022. Les données préliminaires publiées le 31 janvier ont montré que l'économie du bloc euro a progressé de 0,1% au cours du dernier trimestre de l'année précédente. Ce rapport préliminaire avait surpris les analystes de marché, dans la mesure où un sondage Reuters avait anticipé une contraction de 0,1%.

Les économistes de S&P Global Market Intelligence ont déclaré que "le chiffre du PIB donne une impression favorable trompeuse des conditions économiques à la fin de 2022. L'élément clé à retenir des données des États membres est l'ampleur de la faiblesse de la consommation privée, avec la compression aiguë des revenus réels des ménages due à la flambée de l'inflation qui se fait sentir tardivement".

La Fed va examiner de près le rapport sur l'inflation américain

La Saint-Valentin se terminera par le rapport du US Bureau of Labour Statistics (BLS) sur l'inflation. Les économistes prévoient que l'inflation globale a chuté à 6,2% en janvier sur une base annuelle. L'inflation de base (core) devrait avoir progressé de 0,4% d'un mois sur l'autre. Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a déclaré que l'inflation commence à baisser, même s'il s'attend à ce que ce soit un long processus.

Les spécialistes FX de l'OCBC Bank ont noté que "le contexte général est celui d'un ajustement de la politique de la Fed... mais à court terme, la prudence est de mise, compte tenu des récentes interventions de la Fed et du fait que la tendance à la désinflation pourrait être irrégulière".

L'inflation au Royaume-Uni : Va-t-elle encore baisser ?

Le rapport sur l'inflation, qui est une des données financières les plus importantes en provenance du Royaume-Uni, sera publié le 15 février. Les économistes suggèrent que l'inflation globale a enregistré une légère baisse (-0,3%), atteignant 10,2% (en glissement annuel) en janvier. L'inflation au Royaume-Uni est toujours proche de son plus haut niveau en 40 ans et cinq fois supérieure à l'objectif de 2% de la BoE.

Selon un rapport sur le PIB publié par l'ONS le 10 février, l'économie britannique a enregistré une croissance nulle au dernier trimestre de 2022, conformément aux attentes des analystes. Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a déclaré que "le fait que le Royaume-Uni ait été l'économie la plus dynamique du G7 l'année dernière, tout en évitant une récession, montre que notre économie est plus résistante que beaucoup ne le craignaient. Cependant, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, notamment en ce qui concerne l'inflation".

Ventes au détail aux États-Unis : Les consommateurs luttent contre l'inflation

Les économistes s'attendent à ce que les ventes au détail américaines aient retrouvé une croissance positive (+0,9% m/o/m) en janvier. Les ventes au détail s'étaient contractées en novembre et décembre 2022, en raison de la baisse des achats de véhicules et d'une série d'autres biens. Un chiffre élevé pourrait être considéré comme positif pour le dollar américain, tandis qu'un chiffre faible pourrait nuire à la valeur de la devise par rapport à ses concurrents.

Les données publiées le 27 janvier ont montré que les dépenses de consommation réelles (ajustées en fonction de l'inflation), qui sont à l'origine de plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont diminué de 0,3% en décembre 2022.

Ventes au détail au Royaume-Uni : Sont-elles en hausse ?

Vendredi 17 février, les analystes de marché se pencheront sur le rapport de l'ONS concernant les ventes au détail de janvier au Royaume-Uni. Les économistes tablent sur une croissance de 1,8% sur une base annuelle, mais sur une croissance nulle d'un mois sur l'autre. Un chiffre supérieur aux prévisions pourrait stimuler la livre sterling, tandis qu'un chiffre inférieur aux prévisions pourrait affaiblir la devise.

Selon un rapport du British Retail Consortium (BRC) et de KPMG, les ventes au détail ont progressé de 4,2% en glissement annuel en janvier, soit environ la moitié du rythme de décembre et une baisse par rapport à la croissance de 11,9% enregistrée un an plus tôt.

