Perspectives Boursières Hebdomadaires – Focus sur le PIB US, l'IPC Australien et la Décision de la Banque du Canada sur les Taux

Janvier 24, 2023 05:14

Les chiffres de l'inflation en Australie et en Nouvelle-Zélande, la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada et les données préliminaires du Produit Intérieur Brut américain pour le quatrième trimestre de 2022 seront au centre de l'attention cette semaine.

L'inflation japonaise atteint son plus haut niveau depuis 41 ans

Selon les données publiées le 19 janvier, l'inflation du Japon a bondi à son plus haut niveau depuis quatre décennies en décembre 2022, atteignant 4% sur une base annuelle. Les économistes ont noté que la banque centrale serait contrainte de relever les taux d'intérêt afin de contrôler la hausse du coût de la vie. Plus tôt dans la semaine, la Banque du Japon avait surpris les investisseurs et les traders en maintenant des coûts d'emprunt proches de zéro ; cette décision a affaibli la valeur du yen japonais par rapport aux autres grandes devises.

Christine Lagarde anticipe des pressions inflationnistes

S'exprimant à Davos, en Suisse, lors d'un panel CNBC, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a déclaré que la réouverture de l'économie chinoise augmenterait l'inflation en Europe. Mme Lagarde a noté que "il y aura des pressions inflationnistes pour beaucoup d'entre nous, simplement parce que le niveau d'énergie consommé par la Chine l'année dernière était sans doute inférieur à celui qu'elle consommera cette année. Il y aura donc des contraintes, et une pression inflationniste plus importante découlant de cette demande supplémentaire".

Un sondage Reuters prévoit 2 hausses de taux de la Fed au premier trimestre 2023

La majorité des économistes interrogés par Reuters ont suggéré que la Réserve Fédérale américaine (Fed) procédera probablement à une hausse des coûts d'emprunt de 25 points de base à chacune de ses deux prochaines réunions de politique monétaire, puis fera une pause dans son cycle de resserrement jusqu'à, au moins, la fin de l'année. Le sondage publié le 20 janvier par Reuters a également indiqué une probabilité de près de 60% d'une récession américaine dans les deux ans.

L'inflation néo-zélandaise devrait avoir baissé au quatrième trimestre 2022

Le mardi 24 janvier, Statistics New Zealand publiera son rapport sur l'inflation du quatrième trimestre 2022. Les économistes prévoient que l'IPC devrait avoir chuté à 7,1% sur une base annuelle, au cours du dernier trimestre de l'année précédente. La Nouvelle-Zélande a fait la une de l'actualité mondiale lorsque sa Première Ministre Jacinda Ardern a annoncé son intention de démissionner une fois que le Parti travailliste aura désigné un successeur.

Après l'annonce de la Première Ministre (19 janvier), le dollar néo-zélandais a perdu du terrain, mais certains analystes ont suggéré que cette baisse était davantage liée au sentiment du marché mondial qu'aux actualités locales. Selon un rapport publié par le New Zealand Institute of Economic Research, "la confiance des entreprises néo-zélandaises au quatrième trimestre de l'année dernière a atteint son plus bas niveau depuis 1974, les entreprises étant aux prises avec des taux d'intérêt plus élevés, des pressions sur les coûts et une demande faible".

L'IPC australien ralentit au quatrième trimestre 2022 ?

Mercredi 25 janvier, les investisseurs et les traders attendront avec impatience la publication des chiffres de l'inflation du quatrième trimestre 2022 par l'Australian Bureau of Statistics (ABS). Les économistes estiment que l'IPC a légèrement diminué, atteignant 1,7% sur une base trimestrielle.

Le dollar australien figure parmi les devises majeures les plus performantes de cette année, les économistes suggérant que l'AUD pourrait se renforcer encore davantage, dans la mesure où l'économie pourrait recevoir un soutien supplémentaire du potentiel de croissance de la Chine.

La Banque du Canada se prononce sur les taux d'intérêt

Le 25 janvier, le conseil d'administration de la Banque du Canada (BoC) se réunira pour décider des taux d'intérêt. Bien que l'inflation semble s'atténuer, certains économistes estiment que les responsables de la banque centrale ne sont pas prêts à interrompre le cycle de hausse des taux d'intérêt, certains d'entre eux prévoyant même une huitième hausse consécutive.

Une augmentation des coûts d'emprunt de 0,25% signifierait que le taux d'intérêt directeur de la BoC s'établirait à 4,5%, le niveau le plus élevé enregistré au cours des 16 dernières années. Selon un rapport de Reuters publié le 6 janvier, certains analystes spécialisés sur le marché des changes s'attendent à ce que le dollar canadien se redresse en même temps que l'économie du pays au cours du second semestre de l'année. La devise canadienne s'est affaiblie de 6,8% en 2022.

Biens Durables US et Rapports Préliminaires du PIB

L'économie américaine sera au centre de l'attention le 26 janvier. Les analystes de marché attendront la publication des données sur les biens durables pour décembre par le Census Bureau. Les analystes tablent sur une augmentation des commandes de 2,5%, contrairement à la baisse de 2,1% enregistrée en novembre. Un chiffre élevé pourrait renforcer le dollar américain tandis qu'un chiffre plus faible pourrait l'affaiblir.

Après les données sur les biens durables, le Bureau of Economic Analysis publiera son rapport préliminaire sur le PIB du quatrième trimestre 2022. Les économistes indiquent que le PIB américain devrait avoir progressé de 2,8% au cours du quatrième trimestre de 2022. Un sondage publié par le Département du Commerce le 22 décembre a révélé que le PIB du pays a progressé de 3,2% au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché. Des lectures élevées du PIB ou des chiffres supérieurs aux attentes pourraient être considérées comme favorables au dollar américain, tandis que le contraire pourrait peser sur l'USD.

