Trading pour Débutants – Prix du Pétrole : Une Énigme en 2023

Mai 05, 2023 22:58

Alors que les investisseurs craignent de plus en plus une récession, les prix du pétrole fluctuent en raison de l'incertitude qui règne sur les marchés financiers. Le pétrole est l'un des types d'énergie qui alimente la croissance de l'industrie et affecte les prix à la consommation. L'inflation a considérablement augmenté dans de nombreux pays du monde en raison des prix élevés de l'énergie.

Notre article a pour objectif de vous fournir des informations pertinentes sur le trading et les prix du pétrole afin de vous aider à comprendre ce qui se passe sur le marché pétrolier. Si vous êtes un trader débutant, nous vous recommandons de lire notre article approfondi intitulé : "Trader le Pétrole en 2023".

L'OPEP+ dans le collimateur

L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et ses alliés producteurs de pétrole ont été la cible de gouvernements et d'organisations en désaccord avec les décisions prises en matière de réduction de la production. Les commentaires sur les politiques de l'OPEP+ se sont concentrés sur la nécessité de maintenir les prix du pétrole à un niveau bas, ce qui pourrait contribuer à faire baisser les prix à la consommation.

D'autre part, les responsables de l'OPEP+ semblent prêts à suivre la stratégie de l'organisation, en maintenant les prix du pétrole à des niveaux qui profiteraient à ses membres. Haitham Al Ghais, secrétaire général de l'OPEP, a déclaré la semaine dernière que l'OPEP et l'OPEP+ ne ciblaient pas les prix du pétrole. M. Al Ghais a déclaré aux journalistes qu'il était contre-productif de pointer du doigt et de déformer les actions de l'organisation, ajoutant que "rendre le pétrole responsable de l'inflation était erroné et techniquement inexact, étant donné que d'autres raisons contribuaient à l'inflation".

Le secrétaire général de l'OPEP a fait remarquer que l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA) ne devrait pas compromettre les investissements futurs dans l'industrie pétrolière, dans la mesure où cela pourrait provoquer de nouvelles perturbations sur le marché.

Malgré les réductions de production, les prix du pétrole sont en baisse en 2023

Un rapport de Bloomberg, publié le 4 mai, indique que bien que l'OPEP+ ait procédé à des réductions de production, les prix du pétrole ont chuté de 14% cette année. Les économistes suggèrent que les craintes de récession et le ralentissement de la croissance économique nuisent à la demande de pétrole. Les analystes de marché d'ANZ ont noté que "les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la croissance économique dans les principales économies ont entraîné une nouvelle pression à la baisse sur les produits de base ; le sentiment devrait donc rester baissier sur le marché du pétrole".

Le 3 mai, la Réserve Fédérale américaine a annoncé une nouvelle hausse des taux d'intérêt, comme l'anticipaient les économistes. Quelques heures avant l'annonce de cette décision, le contrat de juin du West Texas Intermediate (WTI) avait chuté de 5,1%, à 68,29 dollars le baril, tandis que le contrat de juin du Brent était en baisse de 4,7%, à 71,80 dollars, soit le niveau le plus bas enregistré depuis plus de douze mois.

Les grandes compagnies pétrolières en profitent

Les cinq grandes compagnies pétrolières (Total, Shell, BP, Exxon, Chevron) ont enregistré des bénéfices combinés record de près de 200 milliards de dollars en 2022. La dynamique de 2022 se poursuit en 2023 avec l'annonce par Shell, le 3 mai, d'un bénéfice plus élevé que prévu pour le premier trimestre, dépassant les attentes des analystes. Le PDG de Shell, Wael Sawan, a déclaré que l'entreprise "a enregistré des résultats solides et une performance opérationnelle robuste, dans un contexte de volatilité persistante, tout en continuant à fournir des approvisionnements vitaux en énergie sûre".

Le 2 mai, BP a publié ses résultats pour le premier trimestre 2023, qui ont révélé des bénéfices plus importants que prévu au premier trimestre (4,96 milliards de dollars contre 4,3 milliards de dollars attendus), son PDG soulignant dans son communiqué que "ce trimestre a été marqué par des performances solides et des résultats stratégiques, alors que nous continuons à nous concentrer sur des opérations sûres et fiables. Et surtout, nous continuons à satisfaire nos actionnaires, grâce à des investissements disciplinés, à la réduction de la dette nette et à l'augmentation des distributions".

Les économistes tentent de résoudre l'énigme des prix du pétrole

Certains économistes suggèrent que les prix du pétrole chutent bien que les chiffres des stocks baissent également. Les analystes du secteur des matières premières de Standard Chartered notent que les réductions de production ne semblent pas apaiser les craintes concernant la combinaison d'une faible croissance économique et d'une hausse des taux d'intérêt. Dans leur rapport, ils notent que les réductions finiront par éliminer l'excédent qui s'est accumulé sur les marchés mondiaux, et prévoient que cela pourrait se produire d'ici novembre de cette année si rien d'autre ne change du côté de l'OPEP.

Les économistes de Goldman Sachs (GS) suggèrent que les valeurs énergétiques en général pourraient bénéficier de l'ouverture du marché chinois. Les experts de GS prévoient en effet que le pétrole Brent et WTI pourrait progresser de 23% et se trader aux alentours de 100 et 95 dollars le baril au cours des 12 prochains mois.

Les bénéfices pétroliers records font réagir

Les bénéfices records ont réjoui les investisseurs, mais ils ont également suscité des réactions négatives de la part d'autres groupes, tels que les politiciens et les écologistes, qui ont suggéré que les compagnies pétrolières devraient reverser une partie de leurs bénéfices excessifs aux communautés. Selon eux, un moyen d'y parvenir serait de prélever une taxe sur les bénéfices exceptionnels.

Le PDG de Saudi Aramco, Amin Nasser, a déclaré aux journalistes de CNBC en février que l'investissement dans les ressources renouvelables nécessiterait des fonds et qu'une taxe sur les bénéfices pétroliers pourrait donc être une mauvaise idée. "Je dirais que ce n'est pas utile pour eux [afin] d'obtenir des investissements supplémentaires. Ils doivent investir dans le secteur, ils doivent développer leurs activités, dans les énergies alternatives et conventionnelles, et ils ont besoin d'être aidés".

Trading du pétrole et gestion des risques

Les variations des prix du pétrole dépendent de nombreux facteurs. Il existe de plusieurs façons d'investir ou de trader le pétrole, par exemple en investissant dans des actions pétrolières et des ETFs pétroliers ou même en tradant des CFDs sur le pétrole brut. Toutefois, en tant que trader débutant, il convient de faire attention à la manière dont vous gérez votre portefeuille et, plus important encore, votre risque. De mauvaises décisions peuvent entraîner une perte de fonds qui pourrait compromettre votre plan et vos objectifs financiers.

Il existe des moyens de réduire la possibilité d'une erreur, notamment en se formant à l'utilisation des outils de gestion des risques, tels que les ordres stop loss. Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des articles rédigés par des professionnels expérimentés. Le savoir, c'est le pouvoir, et c'est pourquoi il est essentiel d'être préparé si les marchés évoluent en votre défaveur. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

