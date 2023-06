Le Rapport sur l'Inflation US est Crucial pour la Décision de la Fed

Juin 13, 2023 23:41

Le rapport sur l'inflation américaine du mois de mai attirera l'attention des investisseurs plus tard dans la journée, seulement 24 heures avant que la Fed n'annonce sa décision sur les taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, le taux de chômage est tombé à 3,8% au cours des trois mois jusqu'en avril, bien que les analystes s'attendaient à un chiffre de 4,0%.

En commentant le rapport sur le chômage, les économistes ont suggéré que bien que cette lecture soit une bonne nouvelle pour l'économie britannique, la Banque d'Angleterre pourrait devoir maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps que prévu.

En Chine, la banque centrale du pays a annoncé sa décision de réduire son taux de repo inverse à sept jours, laissant entendre de nouvelles mesures d'assouplissement de la politique monétaire à venir et faisant baisser le yuan à son plus bas niveau en six mois par rapport au dollar américain.

L'IPC américain de mai influencera la politique de la Fed ?

L'une des principales publications de cette semaine sera les données sur l'inflation IPC aux États-Unis pour le mois de mai, qui seront fournies par le Bureau of Labour Statistics (BLS). Le rapport sur l'inflation de mai est important car il fournira davantage d'informations sur les prix à la consommation qui seront prises en compte par la Fed lors de cette prochaine réunion de politique monétaire.

Les économistes suggèrent que l'inflation globale a diminué à 4,1% au dernier mois du printemps, sur une base annualisée, mais l'IPC de base devrait être resté inchangé à 5,3%. Un rapport publié par ING le 9 juin a déclaré : "Le rapport sur l'IPC de mardi pourrait faire pencher les prix encore plus en faveur d'une hausse - actuellement, le consensus est que l'IPC de base se situera à 0,4% par mois, mais si nous avons un choc de 0,5%, cela pourrait suffire à convaincre suffisamment de membres du FOMC de voter en faveur d'une hausse."

La croissance du PIB au Royaume-Uni en avril ?

L'Office for National Statistics (ONS) publiera son rapport mensuel sur le PIB. Les analystes du marché suggèrent que l'économie britannique a progressé de 0,2% par mois en avril, gagnant du terrain par rapport à la baisse de 0,3% enregistrée en mars.

La Chambre de commerce britannique (BCC), un groupe de pression des entreprises, a déclaré que l'économie du pays éviterait probablement une récession. Le rapport de la BCC note : "Nous sommes en passe d'éviter de justesse une récession. Avec des taux de croissance anémiques prévus pour l'avenir, il y a un véritable danger de retomber à tout moment en territoire de récession", prévoyant une expansion du PIB de 0,3% en 2023.

La Confédération de l'industrie britannique (CBI) a suivi la prévision du BCC, inversant sa propre prévision d'une baisse de 0,4% pour cette année, et prévoit maintenant une croissance de 0,4%.

Morgan Stanley suggère que le dollar américain pourrait se renforcer

Les analystes de Morgan Stanley suggèrent que la devise américaine a le potentiel de s'apprécier par rapport à ses concurrents. Leur rapport adressé aux clients indique : "Nous pensons que le dollar américain a le potentiel de continuer à se renforcer progressivement cette année. Nous soulignons que même si l'économie mondiale parvient à éviter une récession à grande échelle, l'asymétrie dans les réactions des banques centrales combinée à des taux de croissance économique peu encourageants indique que les investisseurs sont susceptibles de maintenir une position défensive sur les marchés. De plus, le rendement positif offert par le dollar américain en fait une option attrayante pour les investisseurs." Cependant, les traders doivent rester attentifs à des prévisions similaires et ajuster leurs stratégies en utilisant les outils de gestion des risques à leur disposition.

