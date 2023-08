La RBA Maintient son Taux Inchangé alors que l'Inflation Ralentit

Août 01, 2023 22:27

Au cours d'une semaine qui comprendra la décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) et la publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFPs) aux États-Unis, la Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé sa décision de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

En Chine, l'activité des usines s'est contractée pour la première fois au cours des quatre derniers mois, selon l'enquête Caixin compilée par S&P Global. L'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,2, alors qu'un sondage Reuters tablait sur 50,3.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

La banque centrale australienne a décidé de maintenir ses taux d'intérêt après la réunion de son conseil d'administration. Certains économistes avaient suggéré que la RBA augmenterait les coûts d'emprunt de 25 points de base. Celle-ci a relevé ses taux à plusieurs reprises depuis mai 2022, atteignant le niveau le plus élevé enregistré au cours des onze dernières années.

La décision de la RBA fait suite à un rapport sur l'inflation qui a montré que le taux de croissance des prix à la consommation du pays est tombé à 6% au deuxième trimestre 2023. Ce chiffre reste cependant bien supérieur à l'objectif de la RBA.

Les analystes de Commerzbank ont suggéré que la RBA adopte une approche attentiste pour le moment. Dans leur rapport, ils écrivent : "La RBA a décidé de maintenir les taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive. La RBA semble être très proche du pic des taux, d'autant plus qu'elle s'attend maintenant à ce que l'inflation revienne à l'objectif dans son horizon de prévision. Bien entendu, la question de savoir si une nouvelle hausse des taux suivra dans les mois à venir dépendra essentiellement de l'évolution des données, en particulier de la croissance des salaires et de l'inflation dans le secteur des services. Cependant, nous considérons la décision d'aujourd'hui comme un signal clair que la RBA adopte une approche attentiste pour le moment".

PMI Manufacturier de l'ISM pour Juillet 2023

Plus tard dans la journée, l'Institute for Supply Management (ISM) publiera les données du PMI manufacturier de juillet. Les économistes s'attendent à ce que l'indice PMI manufacturier s'établisse à 46,5, soit un peu plus que le chiffre de juin. En juin, le rapport de l'ISM mentionnait que "le PMI manufacturier de juin s'est établi à 46%, soit 0,9% de moins que les 46,9% enregistrés en mai. En ce qui concerne l'économie dans son ensemble, ce chiffre indique un septième mois de contraction après une période d'expansion de 30 mois".

Commentant le rapport ISM de juin, les analystes d'ING avaient noté que "les sous-composants clés tels que les nouvelles commandes, la production, l'emploi et les stocks des clients sont également tous en territoire de contraction". La Réserve Fédérale continue de surveiller les PMI manufacturiers et des services, en examinant l'effet des mesures de resserrement de la politique monétaire sur l'économie américaine.

J'ouvre mon compte démo maintenant

Inflation et PIB de la Zone Euro pour Juillet 2023

Selon une estimation rapide publiée par Eurostat, la hausse des prix à la consommation est tombée à 5,3% en juillet 2023, contre 5,5% en juin. L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie, les produits alimentaires, l'alcool et le tabac, est restée inchangée à 5,5%. Le PIB de la zone euro a progressé de 0,3% au deuxième trimestre de l'année, après avoir stagné plus tôt en 2023.

Les analystes de Deutsche Bank Research ont déclaré que "le PIB de la zone euro du T2-23 a surpris légèrement à la hausse à 0,3% par trimestre tandis que l'inflation flash de juillet a été largement conforme aux attentes à 5,3% en glissement annuel, avec l'IPC de base à 5,5 % en glissement annuel. La force apparente de la croissance trimestrielle globale est due à quelques particularités nationales et masque une dynamique sous-jacente qui est probablement beaucoup plus proche de la stagnation, comme le révèle l'évolution de la demande intérieure dans tous les pays. En ce qui concerne l'inflation, le taux d'inflation global en glissement annuel a continué à baisser comme prévu, tandis que l'inflation de base est restée stable à 5,5% en glissement annuel par rapport au chiffre précédent. Les prix des biens ont continué à montrer une dynamique de décélération. Les prix des services sont restés résistants, mais sans doute pas aussi forts que prévu initialement pour la saison touristique 2023".

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.