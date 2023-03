La RBA Relève ses Taux, l'Attention se Tourne vers le Discours de Jerome Powell

Mars 08, 2023 08:11

La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé ses taux d'intérêt comme le prévoyaient les économistes. Cependant, les commentaires post-réunion ont révélé que le conseil pourrait changer sa stratégie concernant les hausses de taux. Les investisseurs et les traders vont maintenant se focaliser sur le discours semestriel de Jerome Powell devant le Senate Banking Committee.

La RBA relève son taux d'intérêt directeur de 0,25%

La RBA a relevé son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, conformément aux attentes des analystes. Le taux s'établit désormais à 3,60%, son plus haut niveau depuis 11 ans. Le conseil d'administration de la RBA a noté dans son communiqué post réunion que "le conseil s'attend à ce qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire soit nécessaire pour s'assurer que l'inflation revienne à son niveau cible et que cette période d'inflation élevée ne soit que temporaire".

Les économistes ont indiqué que le conseil de la RBA a abandonné la suggestion faite en février de procéder à plusieurs hausses de taux à l'avenir. Le dollar australien a perdu du terrain par rapport aux autres devises, les traders estimant que cela pourrait indiquer un changement dans la politique de la RBA.

Le président de la Fed témoignera devant le Sénat

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit témoigner devant le Senate Banking Committee. M. Powell devrait faire part de ses réflexions sur la future politique monétaire de la banque centrale. Le rapport semestriel sur la politique monétaire présenté aux législateurs américains pourrait donner davantage d'informations sur la question de l'augmentation des taux d'intérêt dans les mois à venir.

Mary Daly, présidente de la Réserve Fédérale de San Francisco, a déclaré aux journalistes que de nouvelles hausses de taux d'intérêt seraient possibles si les données relatives à l'inflation et au marché du travail continuaient d'être plus positives que prévu. "Si la dynamique de l'économie s'accélère à nouveau et que l'inflation s'éloigne de sa tendance désinflationniste pour entrer dans une période d'accélération, je suis prête à augmenter le niveau des taux d'intérêt pour nous permettre d'atteindre la stabilité des prix", a-t-elle déclaré.

L'excédent commercial de la Chine dépasse les attentes

Les données publiées par la China General Administration of Customs montrent que l'excédent commercial total de la Chine a atteint 116,88 milliards de dollars en janvier et février, contre 78,01 milliards de dollars en décembre.

Les exportations ont baissé de 6,8% sur une base annuelle, tandis que les importations ont chuté de 10,2% d'une année sur l'autre. Le premier ministre sortant Li Keqiang a déclaré que le volume des échanges de marchandises avait dépassé les attentes en 2022.

Publication du PIB de la zone euro pour le T4 2022

La croissance économique du bloc euro au quatrième trimestre 2022 sera le sujet du prochain rapport d'Eurostat. Les économistes prévoient une croissance de 0,1% sur une base trimestrielle et de 1,9% sur une base annuelle.

L'inflation élevée et le resserrement de la politique monétaire de la BCE continuent de peser sur la zone euro. Selon un rapport de Reuters, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré : "L'inflation sous-jacente dans la zone euro restera élevée à court terme, de sorte qu'une augmentation de 50 points de base des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE) dans le courant du mois est de plus en plus certaine". Mme Lagarde a ajouté que l'économie de la zone euro résiste mieux que prévu et que la production devrait s'accélérer par rapport au dernier trimestre de 2022.

Les ventes au détail de la zone euro ont baissé plus que prévu en janvier

Selon un rapport d'Eurostat publié lundi, les ventes au détail dans la zone euro ont baissé davantage que prévu au cours du premier mois de l'année. Les ventes ont baissé de 2,3% d'une année sur l'autre, soit 0,4% de plus que les prévisions des analystes. D'un mois à l'autre, les ventes au détail ont progressé de 0,3% au lieu des 1,0% prévus par les experts du marché.

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport que "compte tenu de la faiblesse du quatrième trimestre et des résultats décevants des sondages récents, les performances du début de l'année sont entachées d'incertitude. Il est donc difficile de se faire une idée précise de la direction que prend l'économie à court terme, mais si l'on en croit la publication d'aujourd'hui sur les ventes au détail, il ne semble pas que l'économie ait déjà amorcé un rebond".

