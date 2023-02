La RBA Relève ses Taux, les Opérateurs se Tournent vers le Discours de Jerome Powell

Février 08, 2023 07:56

La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé les coûts d'emprunt de 0,25%, conformément aux attentes des analystes de marché. Les économistes estiment que la banque centrale australienne devrait procéder à une nouvelle hausse des taux en mars.

Les prix du pétrole ont progressé mardi, aidés par l'optimisme concernant la reprise de la demande en Chine, le plus grand importateur de brut au monde. L'Arabie Saoudite a procédé lundi à la première hausse des prix du pétrole brut pour les acheteurs asiatiques en six mois, s'attendant à une augmentation de la demande. Selon un rapport de BP, la société a enregistré des bénéfices annuels records, plus que doublant le total de l'année dernière.

Dans le reste de l'actualité, la guerre de l'IA fait rage avec l'annonce par Google de BARD, un service expérimental d'IA similaire à ChatGPT. En Chine, les actions de Baidu ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 mois lorsque la société a déclaré qu'elle avait l'intention de lancer son propre chatbot d'intelligence artificielle appelé "Ernie bot".

La RBA relève les taux d'intérêt

Comme prévu, le conseil d'administration de la RBA a annoncé une nouvelle hausse des taux de 25 points de base, le taux d'intérêt de référence étant désormais porté à 3,35%, soit le niveau le plus élevé enregistré au cours des 11 dernières années. Il s'agit de la quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt de 25 points de base par la RBA et de la neuvième hausse consécutive des taux d'intérêt après la pandémie.

Les économistes notent que, malgré la politique de resserrement monétaire de la RBA, l'inflation ne montre pas de signes de ralentissement. Dans une déclaration d'après réunion, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a déclaré que "l'inflation devrait diminuer cette année en raison de facteurs mondiaux et d'une croissance plus lente de la demande intérieure". M. Lowe a ajouté que la RBA prévoit que l'inflation atteindra 4% en 2023 et 3,5% en 2024.

L'annonce de la RBA a stimulé la valeur du dollar australien par rapport au dollar américain, la devise australienne gagnant 0,68%.

Le discours de Jerome Powell va-t-il renforcer le dollar américain ?

Le président de la Réserve Fédérale américaine, Jerome Powell, devrait s'exprimer plus tard dans la soirée devant l'Economic Club de Washington. La semaine dernière, les commentaires de Powell sur la désinflation ont conduit les investisseurs à surenchérir sur les actions et à ignorer la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la banque centrale. Les opérateurs semblent se concentrer davantage sur les chiffres de l'inflation en baisse plutôt que sur les rapports de bénéfices faibles et les hausses de taux anticipées.

Janet Yellen ne voit pas de récession

Dans le même temps, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré sur ABC que l'économie du pays restait résiliente. Plus précisément, elle a noté que "vous n'avez pas de récession lorsque vous avez le taux de chômage le plus bas depuis 53 ans". Commentant la hausse des prix, Mme Yellen a noté que l'inflation est élevée mais que les chiffres sont en baisse, ajoutant que "je suis convaincue que les États-Unis trouveront une voie où l'inflation diminue de manière significative et où l'économie reste forte".

La Banque d'Angleterre va-t-elle procéder à de nouvelles hausses de taux ?

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en un mois contre le dollar américain lundi, bien qu'un membre du conseil d'administration de la BoE ait affirmé que la banque centrale devait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire. Dans ses remarques, Catherine Mann a déclaré que ce serait une erreur d'arrêter le relèvement des coûts d'emprunt maintenant.

Au sujet de la politique monétaire de la BoE, elle a noté : "Si l'inflation est effectivement plus persistante, alors le taux directeur devra augmenter à nouveau après la pause, pour être suivi plus tard d'une inversion. À mon avis, une politique de resserrement-pause- resserrement-détente ressemble trop à un peaufinage pour être une bonne politique monétaire".

