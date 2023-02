Reserve Bank of New Zealand : Une Nouvelle Hausse de Taux à Venir ?

Les investisseurs et les traders se tournent vers la décision sur les taux d'intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) prévue mercredi. Les analystes de marché attendent également la publication du compte-rendu du Federal Open Market Committee (FOMC) pour savoir si la Réserve Fédérale (Fed) envisage de poursuivre le resserrement de sa politique monétaire.

Incertitude concernant la décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ

Les analystes de marché se focalisent déjà sur la prochaine réunion du conseil d'administration de la RBNZ. Le conseil devrait annoncer sa décision sur ses taux d'intérêt et sa politique monétaire. Bien que les économistes suggèrent que la RBNZ devrait relever les coûts d'emprunt, ils ne sont pas certains de l'ampleur de cette hausse, certains anticipant une augmentation de 25 points de base et d'autres une hausse de 50 points de base.

Le ministre néo-zélandais des finances, Grant Robertson, a fait remarquer que "la RBNZ a la responsabilité de s'attaquer à l'inflation. La RBNZ doit tenir compte des événements actuels".

Les analystes d'ANZ ont déclaré dans leur rapport : "cette semaine, tout tourne autour de la RBNZ et du débat sur la question de savoir si le cyclone Gabrielle va ou devrait changer leur décision pour l'OCR (Official Cash Rate) (le consensus des analystes et les prix du marché indiquent toujours une hausse de 50 points de base). Le NZD sera hypersensible à la décision et au ton de la RBNZ".

La Banque du Canada publie les chiffres de l'inflation

La Banque du Canada (BoC) va publier son rapport sur l'inflation pour le mois de janvier. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation de base s'établisse à 5,5% sur une base annuelle. Le 25 janvier, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt directeur à 4,5%, le niveau le plus élevé enregistré depuis 2008.

Selon un rapport de Reuters, le conseil d'administration de la BoC est sous pression puisqu'un Comité du Sénat a demandé plus de transparence concernant les décisions de la banque centrale. Le parti conservateur a accusé le conseil de la BoC de mal évaluer l'inflation.

À propos de l'inflation, le sous-gouverneur de la BoC, Paul Beaudry, a fait remarquer que "la BoC s'est engagée à ramener l'inflation à son niveau cible et qu'elle le fera même si son approche en matière de politique monétaire diverge de celle des banques centrales d'autres pays. Nous savons qu'il faudra du temps pour revenir à l'objectif d'inflation de la Banque. Même si l'inflation a diminué ces derniers temps, nous ne pouvons pas la quitter des yeux trop tôt et la laisser rester trop longtemps nettement au-dessus du taux cible".

Le rapport sur les ventes au détail au Canada est attendu mercredi

Statistics Canada publiera son rapport sur les ventes au détail de décembre le 23 février. Les économistes tablent sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre. Les ventes au détail avaient diminué de 0,1% en novembre, sur une base mensuelle. Les analystes de marché suggèrent qu'une éventuelle augmentation des ventes au détail pourrait forcer la BoC à réévaluer sa politique monétaire, dans la mesure où l'augmentation des dépenses de consommation pourrait stimuler l'inflation.

Goldman Sachs : Les actions chinoises pourraient bondir de 24% d'ici à la fin de 2023

Le marché boursier chinois semble bénéficier du vote de confiance des analystes de Goldman Sachs (GS) en ce qui concerne la croissance prévue. Un rapport de GS publié le 20 février indique que l'indice MSCI Chine pourrait connaître une hausse de 24%.

Plus précisément, le rapport note que "nous pensons que le sujet principal du marché boursier passera progressivement de la réouverture à la reprise, le catalyseur des gains potentiels passant probablement de l'expansion à la croissance/l'obtention de bénéfices". À la fin du mois de janvier, l'indice MSCI Chine a atteint un sommet de 4 mois, gagnant près de 60% depuis le début d'octobre 2022.

Selon les économistes de GS, le PIB chinois devrait croître de 5,5% en 2023, grâce à un excédent d'épargne de 437 milliards de dollars et à une augmentation des dépenses de consommation.

