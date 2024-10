Les Sociétés Gazières et Pétrolières Repensent leurs Stratégies pour les Énergies Renouvelables

Octobre 11, 2024 06:12

Les sociétés pétrolières et gazières font partie des entreprises les plus importantes au monde en termes de revenus. Plusieurs des plus grandes sociétés pétrolières et gazières se classent régulièrement en tête des listes de revenus mondiaux, telles que le Fortune Global 500.

Afin de lutter contre les effets de la crise climatique, certaines d'entre elles se sont tournées vers les énergies renouvelables pour tenter de modifier leur offre de produits tout en devenant des contributeurs essentiels à la lutte en faveur du climat. Dans cet article, nous allons découvrir les projets d'avenir de quelques-unes des plus grandes sociétés du secteur du pétrole et du gaz et la manière dont certaines d'entre elles repensent leurs stratégies en matière d'énergies renouvelables.

BP Abandonne l'Objectif 2030 !

Le 7 octobre, la plupart des grands médias financiers ont fait état du changement de stratégie de British Petroleum (BP) en matière d'investissement dans les sources d'énergie renouvelables. Selon un rapport de Reuters, le nouveau PDG de BP, Murray Auchincloss, est favorable à une révision à la baisse du plan stratégique de transition énergétique de l'entreprise afin de regagner la confiance des investisseurs.

Il y a quatre ans, BP avait annoncé sa décision de réduire sa production de 40% tout en développant rapidement les énergies renouvelables d'ici à 2030. En 2023, la direction générale de BP a décidé de ramener la réduction à 25% afin de convaincre les actionnaires et les investisseurs potentiels qu'elle pouvait générer les revenus visés avec la stratégie existante. Toutefois, la dernière mise à jour semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase en ce qui concerne l'engagement de l'entreprise pour 2030, étant donné que la direction a rencontré des difficultés pour tenter de redresser le cours de l'action de l'entreprise, qui a chuté au cours des derniers mois.

Les combustibles fossiles resteront le cœur de métier de BP, qui a déjà investi dans de nouveaux projets au Moyen-Orient et dans le golfe du Mexique. Commentant le plan stratégique de l'entreprise, un porte-parole de BP a déclaré que "comme Murray l'a dit au début de l'année... la direction est la même - mais nous allons agir en tant qu'entreprise plus simple, plus ciblée et à plus forte valeur ajoutée". Selon l'agence Reuters, le PDG de BP sera en mesure de révéler plus de détails lors d'une journée des investisseurs prévue en février prochain.

Des analystes financiers ont déclaré au Guardian que "M. Auchincloss doit démontrer qu'il a un véritable plan, en plus de ne pas faire ce que le marché n'aime pas". Si le rapport est correct, l'entreprise peut s'attendre à essuyer les foudres des régulateurs, des politiciens et des défenseurs de l'environnement. Toutefois, il est probablement plus facile d'ignorer ces critiques qu'une stagnation du cours de l'action".

Shell Réduit Ses Projets De Biocarburants

Shell a également édulcoré sa stratégie de transition énergétique en réduisant les projets d'énergie éolienne, de biocarburants et d'hydrogène qu'elle avait annoncés il y a quelques années. L'arrivée du nouveau PDG, Wael Sawan, en janvier, a entraîné des changements importants dans les plans de la société britannique, car il tente de réduire les coûts et de positionner Shell d'une manière qui corresponde aux plans de la direction visant à augmenter les rendements pour les actionnaires.

En juillet, Shell a annoncé la suspension de la construction de l'une des plus grandes usines de biocarburants d'Europe, repoussant le redémarrage à 2025. L'usine est construite à Rotterdam, aux Pays-Bas, et vise à convertir les déchets en biodiesel d'ici la fin de la décennie. Les représentants de Shell ont commenté l'arrêt de la construction en ces termes : "Nous prenons aujourd'hui la décision difficile d'interrompre temporairement la construction sur le site. Cela nous donne l'occasion de faire le point, d'achever l'ingénierie, d'optimiser l'enchaînement des projets et, ce faisant, de maintenir une discipline en matière de capital".

Au début du mois de mars, Shell a annoncé qu'elle cessait d'explorer deux projets qui l'aideraient à produire des biocarburants et des huiles de base à Singapour. Ces projets visaient à produire du carburant aviation durable (SAF, pour sustainable aviation fuel) pour approvisionner les principales plates-formes asiatiques telles que l'aéroport international de Hong Kong et l'aéroport Changi de Singapour. Toutefois, comme certains pays asiatiques n'ont pas les mêmes règles que les États-Unis et l'Union européenne en ce qui concerne l'utilisation du SAF, les entreprises et les clients étaient réticents à absorber les coûts liés à ces produits.

Le PDG de Shell souhaite réduire les coûts de l'entreprise de 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, Shell prévoit de réduire le nombre de travailleurs dans deux subdivisions de ses activités pétrolières et gazières chargées de la stratégie d'exploration et du développement de ses découvertes pétrolières et gazières.

TotalEnergies Reste sur la Voie des Energies Renouvelables

Au contraire, TotalEnergies n'a pas suivi ses concurrents en se désengageant des projets d'énergie renouvelable. En septembre 2024, TotalEnergies a déclaré qu'il formerait une coentreprise avec l'entreprise indienne Adani Green Energy Ltd, dans le cadre d'un accord qui verrait le géant pétrolier français apporter une participation de 444 millions de dollars.

Selon un rapport de Reuters, les deux entreprises "détiendront chacune 50% d'un portefeuille de 1,15 GW d'installations d'électricité solaire, opérationnelles ou en cours de construction". La compagnie pétrolière et gazière française souhaite disposer d'une capacité de production d'énergie renouvelable de 45 GW d'ici 2030.

En octobre 2024, TotalEnergies a annoncé qu'il fournirait de l'électricité renouvelable aux installations françaises de Saint-Gobain. Selon le communiqué de presse de la société, le contrat d'achat d'électricité "prendra effet à partir de janvier 2026 pour un volume total de 875 GWh sur une période de cinq ans". Les responsables de TotalEnergies ont commenté l'accord : "En France, TotalEnergies dispose d'un portefeuille renouvelable de plus de 2 GW, évitant l'émission dans l'atmosphère de 800 000 tonnes de CO2 chaque année. C'est un argument convaincant pour nos clients".

