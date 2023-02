Trading pour Débutants – Trader le Pétrole en 2023

Février 17, 2023 13:10

Certains affirment que le pétrole fait tourner le monde. Si cela vous semble exagéré, vous ne pouvez probablement pas nier que le pétrole soutient l'activité et la croissance économiques mondiales. Bien que l'on assiste à une évolution vers des solutions énergétiques écologiques, les compagnies pétrolières et gazières semblent regagner le terrain perdu à l'époque de la pandémie.

Cet article a pour but de vous fournir des informations précieuses qui pourraient vous aider à naviguer sur le marché du pétrole en 2023 et à élaborer vos stratégies en fonction de vos objectifs financiers.

Quelques faits intéressants sur le pétrole

Le pétrole brut et ses composants raffinés, connus sous le nom de produits pétrochimiques, jouent tous deux un rôle essentiel dans les économies industrialisées d'aujourd'hui. Les habitants de l'ancienne Mésopotamie utilisaient le pétrole comme mortier dans la construction, tandis que d'autres s'en servaient pour imperméabiliser leurs bateaux il y a plus de quatre mille ans.

Aux États-Unis, la tribu indigène des Iroquois utilisait l'huile pour fabriquer des peintures de guerre et des produits anti-moustiques. Bien des années plus tard (1859), la Seneca Oil Company a foré le premier puits de pétrole commercial d'Amérique en Pennsylvanie. Selon les données fournies par la US Energy Information Administration (EIA), les trois premiers pays producteurs de pétrole au monde sont les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie.

Pétrole brut WTI et pétrole brut Brent : Quelle est la différence ?

En parcourant une liste de matières premières, vous êtes peut-être tombé sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) et le pétrole brut Brent. Il s'agit de deux des références pétrolières les plus populaires dans le monde. Examinons leurs différences.

Qu'est-ce que le pétrole brut WTI ?

Le pétrole brut WTI provient principalement de l'État du Texas. C'est l'un des pétroles de la meilleure qualité au monde, facile à raffiner. Le pétrole passe ensuite par des pipelines vers le Midwest américain et le Golfe du Mexique, où il est raffiné. C'est à Cushing, en Oklahoma, qu'ont lieu la plupart des échanges physiques et le règlement des prix du WTI. Les analystes du marché pétrolier appellent Cushing "le carrefour mondial des oléoducs".

Source : MetaTrader 5 Admirals, Pétrole Brut WTI (100 barils), Graphique MN – Période : du 1 mars 2017 au 16 février 2023, consultée le 16 février 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le prix spot du pétrole brut WTI s'est effondré le 9 décembre 2022, s'échangeant à 71,63 USD et atteignant son plus bas niveau depuis un an. Bien qu'il ait regagné du terrain depuis, le prix spot du pétrole brut WTI a oscillé entre 73 et 81 USD le baril au cours des six premières semaines de 2023.

Qu'est-ce que le pétrole brut Brent ?

Le pétrole brut Brent est une référence pétrolière pour plus de 65% des contrats pétroliers mondiaux, basée sur le pétrole extrait principalement en mer du Nord. Le pétrole brut Brent a été découvert au début des années 1960 et provient aujourd'hui principalement du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Le pétrole brut Brent n'est pas aussi léger que son homologue WTI, mais il est plus courant.

Les coûts de transport du pétrole brut Brent sont nettement inférieurs à ceux du pétrole brut WTI, dans la mesure où ce dernier est produit dans des régions enclavées. Ces dernières années, en raison des progrès des techniques de forage et de fracturation aux États-Unis, le pétrole brut WTI est devenu moins cher que le pétrole brut Brent. Avant cela, le Brent avait tendance à être moins cher que le WTI.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Pétrole Brut Brent (100 barils), Graphique MN – Période : du 1 mars 2017 au 16 février 2023, consultée le 16 février 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

À l'instar du prix spot du pétrole brut WTI, le prix spot du Brent a chuté à 76,82 USD par baril le 8 décembre 2022. Après avoir gagné un peu de terrain à la mi-janvier 2023, son prix s'est de nouveau effondré le 3 février, s'échangeant à 79,69 USD le baril. Depuis, son prix spot a progressé, atteignant 85,57 USD le 16 février.

Prix du pétrole en 2023 : En hausse ou en baisse ?

Les économistes de la Deutsche Bank s'attendent à ce que le prix spot du pétrole brut Brent termine l'année autour du niveau des 80 USD. Dans un rapport publié le 14 février, ils notent que "nous voyons le Brent à 75 USD/baril pour le premier semestre 2023 avant que les équilibres ne s'améliorent au second semestre 2023 pour atteindre 80 USD/baril. Nous pensons que la récession ralentit la croissance de la demande, mais comme la Chine est sortie plus tôt que prévu de sa situation de zéro-Covid, la possibilité d'un rebond "éclair" au deuxième trimestre 2023 est moindre. Au second semestre, la demande mondiale devrait augmenter de 1 million de barils par jour par rapport au niveau du second semestre 2019. Nous voyons l'offre excédentaire soutenir la pression baissière pour le premier semestre, créant des tensions avec le biais politique de l'OPEP, avant que la demande ne se redresse au second semestre 2023".

En revanche, les analystes de marché d'UBS sont bien plus optimistes concernant les prix du pétrole en 2023. Un rapport d'UBS publié le 14 février indique : "nous pensons que les deux tiers de la croissance de la demande de pétrole cette année proviendront de l'Asie émergente, sous l'impulsion de la réouverture de la Chine - qui, selon nous, portera la demande mondiale de pétrole à plus de 103 millions de barils par jour au second semestre. Nous prévoyons que les pays non-OPEP+ ne fourniront qu'une modeste croissance de l'offre cette année, ajoutant 1,3 millions de barils par jour, principalement grâce à la production de pétrole des États-Unis, mais suite à une croissance de la demande de pétrole de 1,6 millions de barils par jour cette année. Nous maintenons nos perspectives positives sur le pétrole car nous continuons à prévoir une hausse du Brent à 110 USD et du WTI à 107 USD cette année".

L'OPEP prévoit une hausse de la demande mondiale en 2023

Dans un discours prononcé lors d'une conférence sur l'énergie en Égypte, Haitham Al Ghais, secrétaire général de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), a déclaré que le cartel "s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole dépasse les niveaux pré-pandémiques en 2023".

Il a également ajouté que "nous voyons la demande passer à 110 millions de barils par jour d'ici 2025, citant l'amélioration des perspectives économiques de la Chine au moment de sa réouverture. L'industrie pétrolière a souffert de plusieurs années de sous-investissement chronique. Le secteur pétrolier a besoin de 500 milliards de dollars d'investissements annuels jusqu'en 2045".

Trader le pétrole : Est-ce risqué ?

Comme pour tous les instruments financiers, trader le pétrole comporte des risques. Trader le pétrole sans connaître ses fondamentaux peut conduire à des erreurs, qui peuvent entraîner la perte d'une partie de votre capital. Bien que le trading puisse faire partie de votre stratégie financière, il n'y a aucune raison de vous exposer à un danger financier, surtout si vous débutez dans ce domaine.

Les traders débutants qui n'ont pas l'expérience nécessaire doivent chercher à renforcer leurs connaissances afin d'élaborer des stratégies conformes à leurs attentes financières. Il existe de nombreuses façons d'apprendre certains des secrets du trading et d'améliorer votre capacité à prendre des décisions. Certains courtiers proposent des ressources pédagogiques complètes telles que des articles rédigés par des professionnels du marché.

La connaissance est la clé du succès. Profitez des informations en libre accès disponibles sur le Web et filtrez-les pour rester concentré sur vos objectifs sans les mettre en péril.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.