Trading pour Débutants – Trader le Zloty Polonais : Ce qu'il Faut Savoir

Juillet 24, 2023 23:51

Trader le zloty polonais contre le dollar américain, la livre sterling et l'euro pourrait être une option à considérer lorsque les traders élaborent leurs stratégies. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Il n'y a pas si longtemps, le zloty polonais et l'économie polonaise étaient parmi les plus faibles d'Europe. Cependant, au cours des dernières années, la Pologne s'est redressée et a gagné en puissance grâce aux investissements étrangers dans le pays.

En conséquence, la valeur de la devise polonaise a progressé et est devenue encore plus populaire parmi les traders qui opèrent sur les devises européennes. Cet article a pour objectif de partager des informations précieuses sur le zloty polonais qui pourraient être utiles aux traders débutants.

Économie Polonaise, Zloty et Banque Centrale de Pologne

L'économie polonaise a connu une croissance significative au cours des deux dernières décennies, dépassant les autres économies européennes et devenant la sixième économie de l'Union européenne (UE) avec un PIB par habitant supérieur à 70% de la moyenne de l'UE (en termes de parité de pouvoir d'achat).

Selon une étude publiée par la Banque Mondiale en avril 2023, la croissance économique de la Pologne a ralenti pour atteindre 4,9% en 2022. Les analystes de la Banque Mondiale estiment que la croissance du PIB ralentira probablement à 0,7% en 2023 en raison de l'inflation élevée, de l'afflux et du soutien aux réfugiés, tandis que d'autres soulignent le manque d'investissements dans la R&D qui s'élève à moins de 1,5% du PIB, ce qui est inférieur à la moyenne de l'UE.

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) est optimiste quant à l'avenir de l'économie polonaise, suggérant dans un rapport que "les prix élevés de l'énergie, la faible demande intérieure et l'incertitude mondiale signifient que la croissance du PIB devrait rester faible jusqu'à la première moitié de 2023. Cependant, l'étude prévoit une reprise de la croissance à 2,4% en 2024, tandis que l'inflation devrait atteindre un pic au début de 2023 avant de tomber à 3,5% à la fin de 2024".

La Narodowy Bank Polski (NBP) est la banque centrale de la République de Pologne. Elle est responsable de la stabilité du zloty tout en développant et en mettant en œuvre la stratégie de politique monétaire.

En avril 1924, le zloty a été mis en circulation, remplaçant le mark polonais dont la valeur avait été détruite par l'inflation. La devise polonaise est la 21e plus échangée sur le marché mondial du Forex, selon l'Enquête Triennale des Banques Centrales publiée par la Banque des Règlements Internationaux (BRI).

Performance du zloty polonais

Comme le montre le graphique mensuel sur 5 ans ci-dessous, le zloty polonais s'est apprécié par rapport au dollar américain, atteignant son plus bas niveau en 3 ans le 1er mai 2021, à 3,65 PLN contre la devise américaine.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDPLN, Graphique MN – Période : du 1 mai 2018 au 20 juillet 2023, consultée le 20 juillet 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Cependant, les 16 mois suivants se sont avérés difficiles pour le zloty, qui a perdu du terrain par rapport à l'USD. Au début du mois de septembre 2022, la devise polonaise a enregistré son plus bas niveau depuis plusieurs années, s'échangeant à 4,94 contre le dollar.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDPLN, Graphique MN – Période : du 25 avril 2023 au 20 juillet 2023, consultée le 20 juillet 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Depuis lors, le zloty polonais a retrouvé son dynamisme et "continue de bénéficier d'un mélange d'excédent de la balance courante, de fortes ventes de devises sur le marché par le ministère des finances, d'afflux d'investissements étrangers et de capitaux", d'après les économistes d'ING.

Que Pensent les Analystes du Zloty Polonais et de l'Économie Polonaise ?

Le 7 juillet, la Banque Nationale de Pologne (NBP) a annoncé sa décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés. L'inflation globale en Pologne s'est élevée à 11,5% en juin sur une base annuelle, en baisse par rapport au pic de 18,4% atteint en février.

Un rapport de Reuters du 18 juillet a montré que deux des membres du conseil de direction de la NBP suggèrent que l'assouplissement de la politique monétaire pourrait être en cours. Gabriela Maslowska, membre du Monetary Policy Council (MPC), a déclaré que "si, par exemple, en septembre ou en octobre, les responsables de la fixation des taux jugent que les données entrantes sont suffisamment convaincantes, qu'il vaut la peine de prendre la décision d'une première réduction avant la projection, alors je pense que ce serait compréhensible".

Les analystes de Commerzbank ont écrit dans un rapport publié le 14 juillet que "nous prévoyons que l'euro restera fort tout au long de 2023, mais qu'il s'affaiblira à nouveau en 2024. Étant donné la relation à fort bêta entre le zloty et l'euro, nous voyons l'EUR/PLN remonter vers 4,75 lorsque l'inflation sera à nouveau décevante en 2024". Ils ont également écrit que "notre scénario de base reste que l'inflation se modérera sensiblement au cours des prochains trimestres, mais ne convergera pas complètement vers l'objectif, c'est pourquoi nous voyons 2024 comme une période potentiellement négative pour le zloty".

Les analystes d'ING ont suggéré dans un rapport publié le 20 juillet que la désinflation continue en Pologne pourrait soutenir un assouplissement rapide de la banque centrale. Les économistes de la banque néerlandaise ont noté que "le Conseil a officiellement mis fin au cycle de hausse des taux d'intérêt en juillet, et le marché parie sur un assouplissement rapide et significatif de la politique monétaire. Notre scénario de base prévoit deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt avant la fin de l'année (très probablement en septembre et en octobre). En même temps, avec le profil d'inflation présenté par la NBP dans sa projection de juillet, la marge de manœuvre pour des réductions de taux est clairement inférieure à ce que le marché évalue actuellement".

Trading du Zloty Polonais et Gestion du Risque

Le zloty polonais est la devise de l'un des plus grands marchés en développement au monde, il serait donc logique que les traders cherchent à l'ajouter à leur portefeuille. La force sous-jacente de l'économie polonaise peut attirer les investisseurs qui aimeraient bénéficier de toute émergence potentielle du zloty polonais. Toutefois, le trading sur le marché des changes comporte toujours des risques et un manque de préparation peut entraîner une perte de fonds.

Trader le zloty polonais, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses, avec notamment des articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

