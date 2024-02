Les Traders se Focalisent sur les Rapports sur l'Inflation aux US et au Royaume-Uni

Février 14, 2024 08:06

Les rapports sur l'inflation aux États-Unis et au Royaume-Uni sont toujours au cœur de l'actualité financière, et cette semaine ne fait pas exception. Mardi et mercredi, les analystes de marché auront l'occasion d'apprendre comment les prix à la consommation ont été ajustés aux États-Unis et au Royaume-Uni en janvier.

Dans la mesure où les prévisions concernant les politiques monétaires et les baisses de taux semblent différer pour les deux économies, ces données pourraient apporter des éclaircissements et influencer la valeur du dollar américain et de la livre sterling par rapport à leurs concurrents.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Inflation Américaine pour Janvier 2024

Mardi après-midi, le Bureau of Labour Statistics (BLS) devrait publier l'enquête sur l'inflation de janvier. Selon certains économistes, l'inflation devrait être tombée à 3,0% sur une base annuelle au cours du premier mois de l'année, alors qu'elle était de 3,4% en décembre.

L'inflation globale en glissement mensuel devrait rester inchangée à 0,2%. Bien que les niveaux de prix semblent suivre une trajectoire descendante, l'inflation de base reste plus élevée que prévu à 3,9%. Les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) ont exprimé leur volonté d'examiner attentivement les données qui semblent repousser les attentes d'une réduction précoce des taux.

Inflation au Royaume-Uni en Janvier 2024

Le rapport sur l'IPC britannique pour le mois de janvier devrait montrer une légère augmentation à 4,2% par rapport au chiffre de 4,0% enregistré en décembre de l'année dernière. Lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration de la Banque d'Angleterre (BoE) a semblé prêt à prendre des mesures s'il y avait des indications d'une nouvelle hausse des prix à la consommation. À cet égard, certains économistes ont suggéré que, bien que le resserrement de la politique monétaire soit probablement arrivé à son terme, les réductions de taux pourraient être reportées en fonction du statu quo de l'économie.

L'inflation Suisse Tombe à 1,3 % en Janvier

Selon une enquête du Federal Statistics Office, l'IPC suisse est tombé à 1,3% sur une base annuelle en janvier, ce qui est inférieur au chiffre de 1,7% attendu par les analystes. L'IPC de base a également chuté à 1,2%, contre 1,5% en décembre.

Les économistes suggèrent que le conseil d'administration de la Banque Nationale Suisse (BNS) devrait être rassuré par le fait que l'inflation est inférieure à l'objectif de 2%. Après la publication du rapport, le franc suisse a perdu du terrain par rapport à l'euro. Les marchés prévoient une baisse des taux en juin, tandis que certains analystes suggèrent que la BNS pourrait envisager d'abaisser les coûts d'emprunt en mars.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

L'Inflation Néo-Zélandaise Reste Élevée Selon le Gouverneur de la RBNZ

Le gouverneur de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, a déclaré à la commission des finances et des dépenses que l'inflation restait élevée, puisqu'elle était de 5,3 % au troisième trimestre 2023, et a indiqué qu'il s'agissait de la raison pour laquelle la banque centrale maintenait les coûts d'emprunt à leur niveau actuel. Le gouverneur adjoint de la RBNZ, Christian Hawkesby, a ajouté que le système financier pouvait faire face à des niveaux de taux aussi élevés.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.