Trading des Partenaires Mondiaux des Jeux Olympiques de Paris 2024

Août 08, 2024 05:19

Les Jeux Olympiques ont déjà démarré et les premières médailles ont déjà commencé à être distribuées aux équipes nationales et aux athlètes. Les Jeux olympiques ne sont pas seulement un ensemble de compétitions sportives, mais un événement mondial qui implique des investissements importants de la part de différentes entités.

Les Jeux Olympiques représentent une opportunité pour de nombreuses entreprises de présenter leurs produits et de promouvoir leurs marques en tant que partenaires mondiaux des JO de Paris 2024, alors examinons les résultats obtenus par certaines d'entre elles.

LVMH Apporte le Luxe aux Jeux Olympiques

Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH, est un groupe français spécialisé dans les produits de luxe dont on ne s'attendrait probablement pas à entendre parler dans un article consacré aux Jeux Olympiques. Pourtant, LVMH a participé aux 33e Jeux Olympiques de Paris en tant que partenaire, dépensant 150 millions de dollars pour mettre en valeur ses marques dès la cérémonie d'ouverture. Selon Vogue, "Lady Gaga, Céline Dion, Aya Nakamura et Juliette Armanet se sont produites en Dior ; Guillaume Diop, de l'Opéra de Paris, a dansé en Louis Vuitton sur le toit de l'Hôtel de Ville ; et une scène a montré la fabrication du coffre des médailles dans les ateliers Louis Vuitton et son voyage du Pont Neuf au Trocadéro".

Entre 2 et 3 milliards de téléspectateurs ont regardé la cérémonie à la télévision, prenant pratiquement part à la campagne de promotion de l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Bien entendu, le spectacle n'est pas encore terminé pour LVMH, puisque de nombreux autres événements auront lieu jusqu'à la fin des jeux, le 11 août.

On pourrait toutefois se demander si la direction de LVMH peut se permettre de prendre un peu de recul et de profiter de la lumière des projecteurs. La réponse est probablement non, car la société française a annoncé le 24 juillet que son bénéfice net avait chuté de 14% au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires a également baissé de 1% au cours des six premiers mois de l'année, les clients chinois semblant réduire leurs achats de produits de luxe. Commentant le rapport, les analystes de JP Morgan ont suggéré que "les résultats en demi-teinte sont susceptibles d'accroître les inquiétudes des investisseurs sur le secteur en général, confirmant que même les acteurs les plus performants comme LVMH ne sont pas à l'abri d'un contexte difficile".

Toyota a Changé d'Avis sur le Partenariat

Toyota est le plus grand constructeur automobile au monde et un Partenaire Mondial de Paris 2024. En tant que partenaire des Jeux Olympiques, il a apporté à Paris une flotte de véhicules de tourisme 100% électrifiés, conformément à son engagement de réduire les émissions de carbone. Selon le site web de Toyota, la société a livré plus de 2 650 véhicules de tourisme électrifiés qui seront utilisés pendant Paris 2024, dont 150 sont accessibles aux fauteuils roulants.

Cependant, des rapports de presse publiés ces dernières semaines suggèrent que le partenariat de longue date entre Toyota et le Comité International Olympique (IOC, pour International Olympic Committee) pourrait prendre fin. Selon certaines sources, la haute direction de Toyota estime que les fonds qui ont été consacrés au soutien des jeux ne sont pas alloués comme ils le devraient, ce qui suggère que les athlètes et les sports ne reçoivent pas d'argent conformément aux accords. Par conséquent, Toyota envisagera probablement de modifier ses objectifs de sponsoring et ses accords avec l'IOC après vingt ans de présence.

Toyota a connu un ralentissement au cours du premier semestre 2024 car, selon son rapport du 30 juillet, la production mondiale, y compris celle des filiales Daihatsu Motor Co. et Hino Motors Ltd, a chuté de 9,8% sur une base annuelle, pour s'établir à environ 5 millions d'unités. Il convient de noter que les ventes ont baissé de 4,7% pour atteindre 5,2 millions d'unités au niveau mondial. Au cours des derniers mois, Toyota a été confronté à des réactions négatives parce que certains de ses modèles n'ont pas été soumis à des tests de sécurité en cas de collision, conformément à la réglementation en vigueur.

Airbnb Invite les Touristes à Découvrir le Côté "Parisien" de Paris

Airbnb, la célèbre marketplace pour les séjours de courte et de longue durée, est un Partenaire Mondial de Paris 2024. Airbnb a attiré l'attention avec sa campagne publicitaire pour les Jeux Olympiques avec des messages tels que "Pourquoi rester dans un hôtel du côté touristique de Paris ? Prenez un Airbnb dans la partie parisienne de Paris".

Airbnb fait partie du groupe spécial des Partenaires Mondiaux depuis cinq ans. La société a vu le nombre d'annonces dans la région parisienne augmenter de 40%, tandis que le nombre de nuits réservées via sa plateforme a augmenté de 400%. Une enquête d'Airbnb suggère que "les séjours sur Airbnb pendant les dates des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont estimés à 2 000 euros pour un hôte typique en région parisienne, ayant un impact économique total de près d'un milliard d'euros et soutenant près de 7 300 emplois équivalents temps plein dans le pays".

Cependant, l'entreprise est sous le feu des critiques car plusieurs administrations municipales cherchent à réduire le nombre de maisons et d'appartements disponibles à la location via la plateforme Airbnb, en invoquant les prix élevés des loyers pour les résidents permanents. Aux États-Unis, à New York, San Francisco et Los Angeles, le nombre de propriétés qu'un hôte peut enregistrer est désormais limité grâce à une nouvelle législation et des conditions d'enregistrement strictes ont été fixées. En Europe, le maire de Barcelone, Jaume Collboni, a annoncé son intention d'interdire les locations de courte durée à partir de novembre 2028.

Alibaba Expose ses Capacités en Matière d'Intelligence Artificielle

Alibaba est un nouveau Partenaire Mondial de Paris 2024. L'objectif du groupe d'entreprises Alibaba est de soutenir les Jeux Olympiques grâce à une technologie numérique de pointe, notamment la plateforme de diffusion et les services cloud. Selon les médias, la plateforme d'Alibaba prend en charge plus de 60% des signaux de diffusion en direct de 54 diffuseurs.

La contribution d'Alibaba aux Jeux Olympiques ne s'arrête pas là. À l'extrémité est de l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde permet aux visiteurs de Paris de se plonger dans l'histoire des Jeux Olympiques et d'utiliser des technologies d'IA de pointe qui pourraient stimuler le commerce de détail piloté par l'IA dans les années à venir, créant ainsi une expérience unique.

Alibaba devrait annoncer ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2025 le 15 août. Un rapport publié par Forbes note que "l'action du géant chinois du commerce en ligne et de l'informatique cloud Alibaba a été peu performante cette année, ne progressant que d'environ 1% depuis début janvier", ajoutant que l'entreprise a dû naviguer les difficultés de l'économie chinoise qui tente toujours de s'adapter aux nouvelles conditions après la pandémie.

Trading des Entreprises Partenaires Mondiales de Paris 2024 avec Admirals

L'ouverture d'un compte de trading avec Admirals vous permet de trader la plupart des entreprises Partenaires Mondiales des Jeux Olympiques de Paris 2024 telles que LVMH, Airbnb, Toyota, Alibaba et bien d'autres.

Il est important pour les traders débutants de comprendre l'impact des données économiques sur le marché mondial des changes et de travailler à l'amélioration de leurs connaissances financières. Un moyen efficace d'y parvenir est d'utiliser des ressources pédagogiques telles que des e-books, des articles, des guides pratiques et des webinaires, qui sont souvent proposés gratuitement par les courtiers. Cette approche peut contribuer à améliorer les compétences, dans la mesure où le manque d'expérience peut avoir une incidence négative sur les stratégies de trading.

En outre, les traders débutants ne doivent pas négliger l'importance des outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et take profit. Lorsqu'ils sont correctement utilisés, ces outils peuvent atténuer certains risques, ce qui permet aux traders de se concentrer davantage sur le développement de la stratégie de trading souhaitée. En combinant leurs connaissances avec l'expérience acquise grâce à l'utilisation d'un compte de trading démo, les novices peuvent mettre en pratique leurs compétences avec des fonds virtuels dans un environnement sans risque avant de passer sur les marchés réels.

