Menanti Laporan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS

April 12, 2023 20:20

Trader menanti laporan inflasi AS di bulan Maret, risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dan keputusan suku bunga Bank of Canada (BoC) yang akan diterbitkan hari ini.

Mengomentari inflasi AS dan kebijakan moneter, analis BlackRock mencatat dalam sebuah laporan: “data inflasi AS minggu ini akan menunjukkan tren inflasi yang jauh di atas target Fed 2%. Kami tidak melihat kenaikan Fed yang cukup untuk mencapai 2%. The Fed tetap ingin menaikan suku bunga untuk menurunkan angka inflasi yang sudah ditargetkan, bahkan ketika krisis keuangan mulai terjadi. Kami pikir The Fed pada akhirnya akan berhenti menaikkannya disaat ketika krisis jelas terjadi."

Laporan inflasi IHK AS bulan Maret

Laporan inflasi IHK AS yang akan dirilis hari ini dapat mempengaruhi nilai dolar AS terhadap para pesaingnya. Analis pasar menyarankan bahwa inflasi utama akan mencapai 5,3% dari tahun ke tahun, 0,7% lebih rendah dari perkiraann di bulan Februari.

Sebuah survei yang diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of New York menunjukkan bahwa ekspektasi rata-rata terkait inflasi utama akan naik sebesar 4,7% satu tahun dari sekarang, sedikit lebih tinggi dari perkiraan bulan Februari. Ekonom mencatat bahwa Fed mempertimbangkan survei khusus untuk mengevaluasi dan mengubah kebijakan moneternya.

Keputusan Bank of Canada (BoC) Terhadap Suku Bunga

BoC akan mengumumkan keputusannya tentang suku bunga hari ini. Ekonom menyarankan BoC akan menahan biaya pinjaman. BoC diperkirakan akan membagikan proyeksinya mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi konsumen dalam laporan kebijakan moneter triwulanannya.

Ekonom mencatat bahwa angka pekerjaan dan pertumbuhan GDP lebih kuat dari yang diperkirakan dalam beberapa bulan terakhir meskipun suku bunga telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun. Gubernur BoC mengatakan bahwa bank sentral akan menghentikan rencana kenaikan suku bunga tetapi tetap membuka pintu untuk evaluasi ulang tergantung pada kondisi ekonomi.

Laporan pertumbuhan GDP Inggris

Kantor Statistik Nasional (ONS) akan menerbitkan data terkait pertumbuhan GDP Inggris pada bulan Februari. Analis memperkirakan tingkat pertumbuhan 0,1% pada bulan Februari setiap bulan.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kinerja ekonomi Inggris pada 2023 akan menjadi yang terburuk di antara 20 ekonomi terbesar (G20), termasuk Rusia, yang kini terkena dampak sanksi. Perlu dicatat bahwa IMF merevisi perkiraan GDP Inggris sebelumnya dari kontraksi 0,6% pada tahun 2023.

Mengomentari perkiraan IMF, Kanselir Jeremy Hunt mengatakan: “Perkiraan pertumbuhan IMF kami telah ditingkatkan lebih dari negara G7 lainnya. IMF sekarang mengatakan kita berada di jalur yang benar untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan tetap mengikuti rencana tersebut, kami akan mengurangi lebih dari separuh inflasi tahun ini, mengurangi tekanan pada semua orang."

Apakah penjualan ritel AS menurun di bulan Maret?

Pada hari Jumat, analis pasar akan mencermati laporan Penjualan Ritel Maret AS. Ekonom menyarankan bahwa penjualan ritel naik 3,2%, secara tahunan, jauh dari perkiraan sebesar 5,4% yang tercatat di bulan Februari.

Sebuah survei yang diterbitkan oleh Mastercard ServicePulse menunjukkan bahwa penjualan ritel tidak termasuk penjualan mobil naik 4,7% dari tahun ke tahun di bulan Maret. Mengomentari hasil survei, ekonom di Mastercard mengatakan, “ada sejumlah faktor yang mempengaruhi bagaimana konsumen saat ini berbelanja termasuk inflasi, pasar tenaga kerja, harga makanan dan bahan bakar, dan jalur suku bunga. Namun mereka masih berbelanja– kami melihat berbagai pertumbuhan sektor demi sektor, dengan sebagian besar pembelian beralih untuk kebutuhan dan pengalaman.”

Apakah anda tertarik dengan berita trading ekonomi ? Pelajari melalui webinar gratis kami. Bertemu dan berinteraksi dengan ahli trader. Tonton dan pelajari dari live trading langsung.

Webinar trading gratis Bergabunglah dengan webinar live yang dibawakan oleh ahli trading kami DAFTAR GRATIS

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.