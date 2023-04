Keputusan Suku Bunga oleh RBNZ dan Harga Minyak Menjadi Sorotan

April 05, 2023 07:07

Investor dan trader fokus pada keputusan suku bunga oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) yang akan dirilis besok, sementara Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunga tidak berubah karena beberapa ekonom menyatakan bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada inflasi dan belanja konsumen.

Keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak yang membuat harga minyak melonjak 6% pada hari Senin. Mengomentari pengurangan produksi minyak, analis pasar mengatakan bahwa Federal Reserve (Fed) AS mungkin harus mempertimbangkan kembali rencananya karena angka inflasi yang lebih tinggi mungkin akan terjadi.

Namun, Morgan Stanley telah mengurangi perkiraan harga minyaknya untuk tahun 2023. Ahli strategi Morgan Stanley menulis dalam sebuah laporan: “(keputusan) yang mengungkapkan sesuatu, yang akan memberi sinyal di mana kita berada di pasar minyak. Bisa dilihat bahwa ketika permintaan meningkat… maka OPEC tidak perlu mengurangi.”

Keputusan Suku Bunga RBNZ

Reserve Bank of New Zealand diperkirakan akan mengumumkan keputusannya tentang suku bunga pada hari Rabu. Analis menyarankan bahwa Official Cash Rate (OCR) kemungkinan akan dinaikkan sebesar 25 basis poin.

Ekonom dari ASB menyarankan bahwa dua kenaikan suku bunga mungkin akan terjadi tetapi dicatat bahwa suku bunga yang lebih tinggi memiliki dampak terhadap perekonomian negara. “Ekonomi mungkin kehilangan momentum lebih cepat dari yang diantisipasi, menyiratkan kebijakan moneter sekarang mulai sulit. Ada lebih banyak dampak kebijakan di masa datang: tingkat hipotek rata-rata yang dibayarkan hanya sekitar setengah dari pendakiannya dari palung ke puncak, ”tercatat di dalam laporan mereka.

Ekonom dari Westpac tidak setuju mengenai jumlah kenaikan yang diantisipasi karena “kami saat ini memperkirakan puncak 5% untuk siklus ini, meskipun kami mengakui bahwa risiko condong ke puncak yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Sampai RBNZ mendapatkan konfirmasi yang jelas bahwa ekonomi sedang melambat, RBNZ akan terus menekankan potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut."

RBA membiarkan suku bunga tidak berubah

Reserve Bank of Australia (RBA) mengumumkan keputusannya untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada 3,60%, setelah terjadi kenaikan suku bunga kali 10 berturut-turut. Keputusan itu sejalan dengan ekspektasi para ekonom.

Gubernur RBA Philip Lowe mengatakan dia memperkirakan beberapa pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut mungkin diperlukan. Pernyataan pasca-pertemuan mencatat: “Dewan mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga stabil bulan ini untuk memberikan waktu tambahan untuk menilai dampak kenaikan suku bunga hingga saat ini dan prospek ekonomi. Dewan mengakui bahwa kebijakan moneter beroperasi dengan kelambanan dan bahwa efek penuh dari kenaikan suku bunga yang substansial ini belum terasa. Inflasi telah memuncak di Australia, inflasi harga barang diperkirakan akan moderat selama beberapa bulan ke depan.”

Pengurangan produksi minyak yang memicu reli harga

Pada hari Minggu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) mengumumkan akan mengurangi produksi minyak sebesar 1,15 juta barel per hari, mulai bulan Mei. Waktu keputusan tersebut mengejutkan pasar meskipun OPEC+ telah berjanji untuk mengurangi produksi sebesar 2 juta barel per hari pada akhir tahun 2023.

Perwakilan OPEC+ mengatakan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung stabilitas harga, sementara beberapa analis pasar menyarankan bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Mengurangi produksi minyak dapat menimbulkan ketegangan antara anggota OPEC+ dan pemerintah barat karena angka inflasi mulai turun yang dikarenakan harga energi yang lebih rendah.

Apa pendapat ING dan Goldman Sachs?

Pengumuman tersebut memaksa analis ING untuk mengubah perkiraan mereka mengenai harga minyak. “Hasil kebijakan untuk Pengurangan pasokan minyak yang mengejutkan ini membuat persaingn pasar yang lebih ketat tahun ini. Akibatnya, kami harus merevisi lebih tinggi prakiraan minyak kami untuk sisa tahun 2023. Persaingan pasar yang lebih ketat yang menuntut kami sekarang untuk mengharapkan harga minyak yang lebih tinggi. Sebelum pengurangan yang diumumkan ini, kami memperkirakan Brent rata-rata $97/bbl selama paruh kedua tahun ini. Namun, kami sekarang mengharapkan pasar rata-rata $101/bbl selama periode ini,” catat mereka dalam laporan terbaru mereka.

Ekonom dari Goldman Sachs merevisi perkiraan mereka mengenai harga Brent untuk Desember 2023 menjadi $95 per barel. Mereka juga memperkirakan barel Brent berharga $100 pada Desember 2024. Dalam laporan mereka yang dirilis pada hari Minggu, mereka menulis: “Meskipun langkah itu mengejutkan, keputusan tersebut mencerminkan pertimbangan ekonomi dan kepentingan politik. Pengurangan produksi dapat memberikan dorongan 7% untuk harga minyak, berkontribusi pada pendapatan minyak Arab Saudi dan OPEC+ yang lebih tinggi. Penolakan untuk mengisi ulang SPR (Strategic Petroleum Reserve (SPR) AS pada tahun fiskal 2023, meskipun (patokan AS) terendah WTI yang sebelumnya dianggap cukup untuk diisi ulang, mungkin telah berkontribusi pada keputusan OPEC+ untuk memotong juga.”

Data PMI Layanan ISM Pada Bulan Maret

Institute for Supply Management (ISM) akan merilis data mengenai IMP layanan AS pada bulan Maret. IMP layanan ISM diperkirakan akan tetap tangguh, melambat menjadi 54,5 dari 55,1. Laporan layanan PMI bulan Februari telah menunjukkan bahwa jasanya menguat terhadap PMI manufaktur yang berkontraksi selama empat bulan berturut-turut.

PMI Layanan Global S&P AS yang diterbitkan minggu lalu menunjukkan peningkatan yang jauh lebih besar dari yang diharapkan, hasil yang dapat menyiratkan inflasi tidak akan turun sesuai dengan ekspektasi bulan ini.

