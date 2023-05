Fokus pada Laporan PDB AS, Inflasi IHK Inggris Turun

Mei 25, 2023 06:55

Laporan Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal pertama tahun ini akan menjadi salah satu rilis data paling signifikan untuk akhir pekan minggu ini.

Di Inggris, laporan inflasi Indeks Harga konsumen (IHK) menunjukkan bahwa inflasi utama menurun tajam pada bulan April menjadi 8,7% dari tahun ke tahun. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dari perkiraan para ekonom sebesar 8,2%.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menaikkan biaya pinjaman sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan. Merujuk pada pengumuman pasca-pertemuan, dewan RBNZ menekankan bahwa “OCR harus tetap membatasi keputusan di masa mendatang, untuk memastikan bahwa inflasi harga konsumen kembali ke kisaran target tahunan 1-3%, sambil memberi dukungan maksimal lapangan kerja secara berkelanjutan.”

Laporan Pendahuluan PDB Q1 2023 AS

Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) diperkirakan akan merilis data pertumbuhan PDB negara AS pada kuartal pertama tahun 2023. Menurut perkiraan para ekonom, tingkat pertumbuhan PDB AS kemungkinan akan mencapai 1,1% setiap tiga bulan. . Jika dikonfirmasi, angka tersebut akan proporsional dengan angka Q4 2022.

Angka PDB akan menjadi dipertimbangkan oleh dewan pengatur Federal Reserve karena pembuat kebijakan bank sentral mencoba mengatasi inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter. Asosiasi Ekonomi Bisnis Nasional AS (NABE) merilis sebuah laporan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB yang diharapkan tahun ini akan menjadi 0,4%, turun dari pertumbuhan 0,9% pada tahun 2022. Laporan NABE mencatat: “Suku bunga diperkirakan akan menurun, dan inflasi diperkirakan akan melemah pada tahun 2024, sementara tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan diperkirakan akan moderat dan tingkat pengangguran akan meningkat.”

Laporan Inflasi IHK Tokyo Pada Bulan Mei

Biro Statistik Jepang akan menerbitkan laporan Inflasi IHK Tokyo bulan Mei pada Jumat pagi. Analis pasar memperkirakan tingkat inflasi IHK Tokyo lebih tinggi dengan mencapai 3,9% secara tahunan. Pada bulan April, angka IHK mencapai 3,5%. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan inflasi konsumen inti Tokyo, yang dianggap sebagai indikator utama tren nasional, mencapai 3,3% di bulan Mei.

Di awal bulan, inflasi IHK inti Nasional mencapai 3,4% secara tahunan. Angka tersebut tetap mendinamiskan ekspektasi perubahan stimulus besar-besaran Bank of Japan tahun ini. Ekonom di BNP Paribas mencatat bahwa “BOJ kemungkinan akan memiliki sedikit pilihan selain merevisi perkiraan inflasi pada bulan Juli. Dengan meningkatnya ekspektasi inflasi, kemungkinan penyesuaian kebijakan mungkin meningkat."

Penjualan Ritel Inggris Pada Bulan April

Di Inggris, Kantor Statistik Nasional (ONS) akan merilis laporan Penjualan Ritel bulan April. Ekonom menyarankan bahwa penjualan ritel turun 2,8% secara tahunan di bulan April. Biaya hidup yang tinggi tampaknya telah berdampak pada penjualan ritel karena anggaran keluarga Inggris mengalami inflasi yang tinggi sementara kenaikan suku bunga oleh Bank of England (BoE) tidak membuat situasi menjadi lebih baik bagi konsumen.

Sebuah laporan dari Retail Economics menyarankan: “Niat untuk berbelanja di seluruh ritel bertabrakan dengan prioritas pengeluaran di area yang sebelumnya terlewatkan selama pandemi, termasuk liburan musim panas yang akan datang. Hal ini berarti menunjukkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi ditunjukkan saat berbelanja. Pembeli yang ingin berhemat dalam membeli kebutuhan pokok beralih ke penjual yang menawarkan diskon untuk mengurangi biaya kebutuhan mingguan.”

Laporan Pesanan Barang Tahan Lama(Durable Goods) AS Bulan April

TLaporan Pesanan Barang Tahan Lama AS pada bulan April adalah rilis data terpenting pada minggu mendatang. Analis pasar menyarankan bahwa pesanan turun 1,1% pada bulan April setiap bulan, meskipun Biro Sensus telah mencatat peningkatan yang signifikan sebesar 3,2% pada bulan Maret. Pesanan Barang Tahan Lama, dirilis oleh Biro Sensus AS, mengukur biaya pesanan yang diterima oleh produsen untuk barang tahan lama, yang berarti barang yang direncanakan bertahan selama tiga tahun atau lebih, seperti kendaraan bermotor dan peralatan.

Dalam sebuah makalah yang dirilis oleh Brookings Institution di Washington, Ben Bernanke, mantan kepala Federal Reserve, dan Olivier Blanchard, kepala ekonom IMF dari 2008 hingga 2015, mengatakan lonjakan inflasi yang dimulai pada 2021 sebagian besar dipicu oleh pasar energi dan kekurangan mobil dan barang tahan lama lainnya.

