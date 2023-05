Pembicaraan Lanjutan Plafon Utang AS, Ketidakpastian Pasar Meningkat

Mei 17, 2023 20:37

Negosiasi tentang Plafon utang AS berlanjut di Washington, mendominasi berita keuangan karena Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan bahwa ekonomi AS berada dalam posisi yang tidak stabil.

IHK Nasional Jepang dan tingkat pengangguran Australia menjadi dua soratan data utama di akhir pekan ini.

Di AS, laporan media menyarankan bahwa anggota parlemen telah membuat beberapa kemajuan mengenai plafon utang sementara Dari Gedung Putih mengumumkan bahwa negosiasi akan dilanjutkan selama KTT G7 di mana presiden AS diperkirakan akan ambil bagian.

Ekonom Bank of America mencatat dalam sebuah laporan: "Jika di tanggal-X apapun terjadi pelanggaran yang berlangsung sebulan atau lebih dan melibatkan prioritas pembayaran utang, itu bermaksud untuk segera memotong pengeluaran sekitar 5% dari PDB." Laporan tersebut menyarankan bahwa "ini akan mengubah resesi ringan menjadi resesi yang parah," ditambah bahawa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dapat dipaksa untuk memangkas suku bunga selama kuartal ketiga tahun 2023.

IMF: Pertumbuhan Jerman akan tetap redam

TLaporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang ekonomi Jerman menunjukkan meskipun kebijakan yang ketat dan kondisi cuaca normal telah banyak membantu dalam 12 bulan terakhir, pertumbuhan diperkirakan akan tetap tidak terdengar. Pejabat IMF memperingatkan bahwa kondisi keuangan yang lebih ketat dan harga energi dapat membebani pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

IMF mengatakan bahwa PDB Jerman kemungkinan akan tetap tidak berubah pada tahun 2023 sebelum tingkat pertumbuhannya meningkat menjadi 1% atau 2% antara tahun 2024 dan 2026.

Inflasi IHK Nasional Jepang pada bulan April

Biro Statistik Jepang diperkirakan akan mengumumkan angka inflasi IHK Nasional bulan April. Ekonom memperkirakan inflasi IHK mencapai 2,5%, 0,7% lebih rendah dari angka bulan Maret.

Ada indikasi bahwa inflasi di Jepang mungkin sudah mencapai puncaknya. Subsidi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang moderat dapat membantu inflasi secara bertahap kembali ke target 2% Bank of Japan.

Tingkat Pengangguran Australia Tidak Berubah di Bulan April?

Biro Statistik Australia (ABS) akan merilis data mengenai tingkat pengangguran Australia pada bulan April, Kamis pagi. Ekonom berharap tingkat persentase yang akan datang di 3,5%, tidak berubah dari bulan Maret. Tingkat pengangguran tetap mendekati level terendah yang tercatat sejak tahun 1970-an.

Ekonom di IMF memperkirakan suku bunga akan naik hingga 4% pada akhir tahun 2023 sementara Reserve Bank of Australia (RBA) memperkirakan suku bunga sebesar 3,75%.

Apakah anda tertarik dengan berita trading ekonomi ? Pelajari melalui webinar gratis kami. Bertemu dan berinteraksi dengan ahli trader. Tonton dan pelajari dari live trading langsung.

Webinar trading gratis Bergabunglah dengan webinar live yang dibawakan oleh ahli trading kami DAFTAR GRATIS

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.