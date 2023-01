Harga Spot Emas Naik: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Januari 13, 2023 19:27

Berapa kali Anda membaca atau mendengar bahwa emas adalah safe haven bagi investor dan trader? Angka inflasi tinggi yang tercatat di sebagian besar ekonomi utama tampaknya telah mendorong harga spot emas karena permintaan meningkat.

Harga spot emas melayang di sekitar $1.884 per ons pada 12 Januari. Ia lebih tinggi 8.3% dibandingkan 6 bulan lalu karena komoditas meraih kembali posisinya yang hilang pada bulan Agustus dan September 2022. Pertanyaannya sekarang apakah rally ini akan berlanjut atau apakah perubahan di lingkungan ekonomi global akan menghentikannya.

Emas versus mata uang fiat: apa kata analis berpengalaman

“Emas akan ada di sini, emas akan menjadi uang ketika dolar, euro, yuan dan ringgit hanyalah kenangan belaka” adalah salah satu kutipan yang mungkin Anda baca saat browsing internet, mencari informasi tentang logam mulia tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas kutipan tersebut adalah Richard Russell, penulis “Dow Theory Letters”, diterbitkan tahun 1958.

Richard Russell adalah orang yang disebut sebagai orang top bull market tahun 1946-1966 dan awal dari bull market besar yang dimulai pada Desember 1974, sehingga kemungkinan opininya memiliki signifikansi tertentu. Dalam berita trading untuk pemula kali ini, kami akan berbagi beberapa informasi penting tentang emas yang berguna bagi trader pemula dan beberapa wawasan yang berasal dari lembaga perbankan dan analis terkemuka.

Emas: Safe haven dan aset strategi diversifikasi yang berharga?

Emas telah digunakan sebagai uang alami dan menyimpan nilai sepanjang sejarah panjangnya. Di saat pasar bergejolak, investasi dan trading emas bisa membantu sebagai alat manajemen risiko, mengurangi kerugian portofolio. Emas bertindak sebagai lindung nilai inflasi di banyak pasar utama seperti AS, Inggris dan lainnya. Emas adalah salah satu komoditas terpenting yang paling banyak diperdagangkan. Pasar emas dihargai karena sejarahnya yang signifikan dan digunakan untuk trading dan penukaran barang. Saat ini bernilai hampir $2.4 triliun. Nilai emas terus berfluktuasi karena ia diperdagangkan di bursa publik dengan harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Emas cenderung memiliki probabilitas lebih tinggi dalam mempertahankan nilainya selama periode waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan jenis aset lain. Alhasil, ia dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi, yang terjadi ketika daya beli orang turun dikarenakan kenaikan di harga barang dan jasa. Namun, trader pemula harus mengingat bahwa kadang pasar bisa bergerak melawan ekspektasi mereka. Mengingat hal ini, trader pemula harus mempelajari pasar, melakukan penelitian menyeluruh dan melanjutkan dengan hati-hati, menggunakan alat manajemen risiko yang mereka inginkan.

Harga spot emas naik, tapi apakah mereka akan menjaga momentum ini?

Harga spot emas tampaknya telah menjaga momentum tahun lalu di 2023 ini. Pada 5 Januari, harga spot emas berada di $1.839, sementara seminggu kemudian (12 Januari) harga spot emas berada di $1.884. Beberapa analis menyatakan bahwa harga spot logam mulia itu bisa melampaui level yang tercatat pada pertengahan 2020.

S umber : Admiral Markets MetaTrader 5 - Grafik Harian XAUUSD pada 12 Januari 2022. Rentang Waktu : 8 September 2022- 12 Januari 2023. Tanggap Diambil : 2 Januari 2023 . Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan .

Beberapa bank memperkirakan harga spot emas akan naik lebih banyak di tahun 2023

Misal, laporan yang diterbitkan oleh Credit Suisse tidak menutup kemungkinan lonjakan hingga $2.300. Laporan bank yang dirilis pada 10 Januari itu menyatakan bahwa “jika rally melampaui rekor tertinggi dari 2020 dan 2022 di $2.070/2.075, ini bisa dilihat sebagai tanda yang signifikan dan penembusan jangka panjang lebih tinggi, mungkin $2.300 dan lebih dari itu.

Ekonom di Commerzbank menyatakan bahwa data inflasi AS memainkan peran penting saat berbicara tentang harga spot emas. Saat pelaku pasar menunggu data IHK AS untuk bulan Desember pada 12 Januari, analis komoditas di Commerzbank menyatakan bahwa ia dapat memberikan hambatan lebih lanjut pada harga spot logam kuning itu. “Pasar memperkirakan tingkat inflasi telah turun dari 7.1% menjadi 6.5% – ekonom bahkan membayangkan penurunan menjadi 6.4%. Terakhir kali lebih rendah adalah lebih dari setahun yang lalu. Data inflasi AS dapat memberikan hambatan lebih lanjut ke harga emas mengingat bahwa perlambatan inflasi yang telah dicermati sejak musim panas kemungkinan berlanjut bulan lalu,” dinyatakan dalam laporan tersebut.

S umber : Admiral Markets MetaTrader 5 - Grafik Harian XAUUSD pada 12 Januari 2022. Rentang Waktu : 1 September 2022- 12 Januari 2023. Tanggap Diambil : 2 Januari 2023 . Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan .

Analis lain tidak begitu optimis, meskipun memperkirakan harga spot emas akan melayang di sekitar $1.890 pada kuartal pertama 2023. Laporan terbaru Erste Group Research yang dipublikasikan pada 9 Januari menyatakan bahwa “imbal hasil masih berada di wilayah negatif di Q1 2023 terlepas dari kenaikan suku bunga The Fed. Ini adalah faktor yang mendukung kenaikan harga emas. Perkiraan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi global dan penurunan tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan akan mendorong aliran safe haven di emas. Kami memperkirakan sedikit kenaikan harga hingga sekitar $1.890 di Q1 2023 ini.”

Pentingnya manajemen risiko dalam trading

Ada risiko dalam trading dan investasi. Jika harga set bergerak melawan ekspektasi Anda, strategi Anda mungkin gagal, mengakibatkan kehilangan dana. Membangun strategi trading Anda akan melibatkan penelitian pasar yang menyeluruh. Selain itu, Anda harus tahu cara menggunakan alat manajemen risiko yang disediakan oleh broker Anda.

Ketika Anda mengelola risiko secara efektif, Anda mengendalikan jumlah uang yang mungkin hilang pada trading atau sekelompok trading dengan membatasi nilai total yang bisa hilang. Mengelola risiko Anda sendiri memberikan Anda kemampuan untuk mengurangi risiko tersebut, bahkan jika skenario terburuk terjadi.

