Trading Saham Meta Pasca Laporan Pendapatan Q1

Platform Meta merupakan saham FAANG dengan kinerja terbaik pada kuartal pertama tahun 2023. FAANG adalah akronim dari saham teknologi Facebook (sekarang Meta), Apple, Amazon, Netflix, dan Google (sekarang Alfabet) dan dibuat oleh pembawa acara “Mad Money” di CNBC Jim Cramer. Dia sekarang telah memperbarui akronim menjadi MAMAA untuk mewakili saham teknologi terbesar: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, dan Apple.

Saham Meta turun lebih dari 75% dari rekor tertinggi yang telah dicapai pada Juli 2021 ke level terendah multi-tahun pada Oktober 2022. Namun, pada kuartal pertama 2023, harga saham ditutup 76% lebih tinggi.Pelajari lebih lanjut tentang hal apa yang menyebabkan kinerja peruhaan meningkat dan apakah analis yakin akan ada lebih banyak kenaikan atau penurunan.

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu trading. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Saham Meta naik 76% pada kuartal pertama tahun 2023, jauh di atas persentasi dari pemain terbaik berikutnya oleh saham FAANG Apple yang naik sekitar 26%. Ini adalah perubahan haluan besar dari kehancuran pasar yang dihadapi saham Meta pada tahun 2022.

Ada beberapa alasan yang dikaitkan dengan reli harga sahamnya. Meta – bersama dengan sebagian besar raksasa teknologi lainnya – mengumumkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja. Lebih dari 21.000 karyawan akan kehilangan pekerjaan dalam dua tahap. Sayangnya, ini cenderung positif bagi pemegang saham karena penghematan apa pun dapat digunakan untuk pertumbuhan atau keuntungan.

Selama beberapa tahun terakhir, Meta kehilangan posisi di ruang platform sosial di TikTok. Namun, TikTok sekarang menghadapi pengawasan dari pembuat undang-undang di AS dan Inggris yang meragukan masa depan jangka panjangnya. Investor melihat ini sebagai potensi Facebook Meta – salah satu platform sosial yang sesunguhnya.

Dari laporan pendapatan kuartal keempat terbarunya, Meta meleset dari perkiraan analis tetapi mengumumkan pembelian kembali saham senilai $40 miliar. Ini adalah bentuk pemberian kembali kepada pemegang saham di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri untuk mengurangi jumlah saham di pasar terbuka dan dengan demikian meningkatkan nilai saham yang tersisa.

CEO Mark Zuckerberg menyatakan bahwa 2023 merupakan 'Tahun Efisiensi' yang membantu saham menjadi melonjak lebih dari 18% setelah rilis pendapatannya. Namun, kekhawatiran masih tetap ada. Meta kehilangan sekitar $10 miliar dari pendapatannya di sektor iklan tahun lalu karena kebijakan privasi baru dari Apple untuk iPhone-nya. Sementara, Meta sekarang menggunakan AI untuk menargetkan pengguna dengan iklan jauh lebih baik, masih harus dilihat apakah kekurangannya sudah hilang.

Kekhawatiran lainnya adalah proyek Metaverse yang membakar uang tunai sebesar $13,7 miliar tahun lalu dan $10,2 miliar tahun sebelumnya. Investor mungkin berharap lebih banyak peralihan ke kecerdasan buatan (AI) yang membantu saham seperti Nividia melonjak 90% lebih tinggi di kuartal pertama saja.

Sebagian besar kabar baik berkaitan Meta mungkin sudah membuat para trader percaya untuk membeli saham Meta, tetapi masih ada peluang tren lanjutan apakah mereka dapat memenuhi janjinya kepada pemegang saham.

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk perkiraan saham Meta dalam tiga bulan terakhir, saat ini ada 38 peringkat beli, 7 tahan dan 3 jual pada saham itu. Level harga tertinggi untuk perkiraan saham Meta adalah $307.00, dengan target harga terendah di $110.00.

Target harga rata-rata untuk perkiraan saham Amazon adalah $231.38.