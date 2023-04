Trading Saham Bank of America Pasca Laporan Pendapatan Q1

April 28, 2023 20:33

Sejak jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank bulan lalu, investor sangat menantikan laporan pendapatan terbaru dan pendapat dari bank-bank terbesar di AS untuk melihat apakah ada masalah yang jauh lebih besar.

Pelajari lebih lanjut tentang laporan pendapatan terbaru dari bank terbesar kedua berdasarkan aset di AS – Bank of America – di bawah ini, serta perkiraan analis untuk saham tersebut.

Saham: Bank of America Simbol untuk Akun Invest.MT5 : BAC Tanggal Ide: 24 April 2023 Periode: 1 - 6 bulan Level Entry: $31.00 Level Target: $47.00 Ukuran Posisi untuk Invest.MT5 : Max 5% Risiko: Tinggi

Perincian Laporan Q1 Bank of America 2023

Berikut adalah beberapa sorotan utama dari laporan pendapatan kuartal pertama fiskal terbaru dari Bank of America:

Keuntungan 94 sen per saham vs ekspektasi analis di 82 sen

Pendapatan sebesar $26,39 miliar vs ekspektasi analis $25,13 miliar

Laba bersih meningkat 15% menjadi $8,2 miliar

Pendapatan kuartal naik 13% dari tahun sebelumnya

Pendapatan bunga bersih naik 25% dari waktu yang sama tahun lalu menjadi $14,4 miliar

Penjualan dan pendapatan trading naik 7% menjadi $5,1 miliar

Pendapatan ekuitas trading turun 19% menjadi $1,6 miliar

$931 juta disisihkan untuk kerugian kredit

Sepintas Bank of America mengalahkan perkiraan analis tentang keuntungan dan pendapatan. Pendapatan bunga bersihnya melonjak 25% menjadi $14,4 miliar sebagian besar karena suku bunga yang lebih tinggi. secara efektif pendapatan yang dihasilkan bank dari selisih antara meminjamkan uang dengan apa yang dibayarkan kepada pelanggan.

Menurut CEO Brian Moynihan, setiap segmen bisnis memiliki kinerja yang baik sementara mereka juga berhasil memperkuat neraca mereka dan menghasilkan leverage operasi selama tujuh kuartal berturut-turut. Namun, sementara pendapatan tumbuh dalam divisi penjualan dan trading, pendapatan tetap, mata uang dan komoditas, pendapatan ekuitas trading turun.

Dari sudut pandang statistik, Bank of America telah bekerja dengan baik. Salah satu kekhawatiran kepada sebagian besar kinerja yang berasal dari suku bunga yang lebih tinggi. Federal Reserve memperlambat laju kenaikan suku bunga dan beberapa analis memperkirakan ada pemotongan pada akhir tahun, kemungkinan akan mempengaruhi pendapatan dan keuntungan bank tahun ini.

Oleh karena itu, lingkungan ekonomi makro global dan kebijakan suku bunga bank sentral akan memiliki pengaruh penting terhadap harga saham bank ke depannya. Ketidakpastian seputar kebijakan suku bunga di masa depan adalah alasan mengapa beberapa analis memiliki pandangan yang berbeda pada saham tersebut.

Perkiraan Saham Bank of America – Apa Kata Analis?

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk perkiraan saham Bank of America dalam 3 bulan terakhir, saat ini ada 8 peringkat beli, 7 tahan dan 1 jual pada saham. Tingkat harga tertinggi untuk perkiraan saham Bank of America adalah $47.00 dengan target harga terendah di $29.00.

Target harga rata-rata untuk perkiraan saham Bank of America adalah $36.21

Sumber: TipRanks, 24 April 2023

Contoh Ide Trading untuk Harga Saham Bank of America

Contoh ide trading untuk harga saham Bank of America bisa sebagai berikut:

Beli saham pada penembusan di $31.00 untuk memungkinkan volatilitas pasar saat ini.

Targetkan tepat di bawah harga tertinggi analis di sekitar $47.00

Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 5% dari total akun.

Periode = 1 – 6 bulan

Jika Anda membeli 10 saham Bank of America: Jika target tercapai =$160.00 potensi keuntungan ($47.00 - $31.00 * 10 saham).



Ingatlah bahwa pasar naik turun dan tidak mungkin harga saham akan naik dalam garis lurus. Nyatanya, ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, terutama mengingat saham saat ini turun untuk tahun ini.

Pastikan untuk menerapkan manajemen risiko dan Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam trading dan risiko yang terlibat, serta biaya.

Dengan Admirals Invest.MT5, Anda dapat membeli saham AS mulai dari $0.02 per saham. Ini berarti membeli 10 saham Bank of America akan menghasilkan komisi $0.20 ($0.02 * 10 saham) untuk mengeksekusi transaksi per sisi.

Ada biaya transaksi minimum sebesar $1. Jadi, contoh ide trading di atas akan menghasilkan komisi secara keseluruhan hanya $1 dolar!

Cara Membeli Saham Bank of America dalam 4 Langkah

Dengan Admirals, Anda dapat membeli saham di perusahaan seperti Bank of America dengan komisi hanya $0.02 per saham dan komisi minimum rendah hanya $1 di saham AS.

Buka akun dengan Admirals untuk mengakses Ruang Trader. Klik Trade di salah satu akun live atau akun demo Anda untuk membuka platform web. Cari simbol saham yang Anda inginkan pada bagian bawah Jendela Market Watch dan seret simbolnya ke dalam grafik. Gunakan fitur trading satu klik, atau klik kanan, dan buka tiket trading untuk memasukkan ukuran trading Anda, tingkat stop loss dan take profit.

Sumber: Admirals MetaTrader 5. Bank of America, Grafik Bulanan. Rentang Tanggal: 1 Juni 1999 to 24 April 2023, Grafik diambil pada 24 April 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Apakah Anda Melihat Harga Saham Bank of America Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis.

Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga saham Bank of America akan bergerak lebih rendah, maka Anda juga dapat trading short menggunakan CFD (Contracts for Difference).

