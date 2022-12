Harga Minyak Mentah Naik di Tengah Badai Musim Dingin di AS

Desember 28, 2022 21:57

Harga minyak mentah naik mendekati 80 USD per barel di tengah lonjakan permintaan akan bahan bakar pemanas, dan bada musim dingin yang ganas di AS dan Kanada.

Ekspektasi pasar tentang resesi tahun 2023 membebani harga minyak mentah untuk sebagian besar bulan Desember. Hal ini dilawan oleh badai musim dingin dan prospek pertumbuhan global yang lebih baik setelah China sekarang siap untuk membuka kembali perbatasannya bagi pengunjung. Dalam perkembangan terakhir, Hong Kong akan membatalkan pembatasan social distancing pada akhir Desember dalam langkah yang kemungkinan akan mendukung sentimen pasar.

Kekuatan mana yang akan berlaku di pasar minyak mentah saat Januari mendekati – kekhawatiran resesi, permintaan cuaca musim dingin atau prospek pertumbuhan China yang lebih cerah? Dalam jangka pendek, permintaan akan bahan bakar pemanas akan mendukung harga minyak mentah selama bulan-bulan musim dingin. Prospek jangka menengah tidak terlalu jelas, karena tekanan di sisi pasokan yang muncul dari perang di Ukraina dan kemungkinan resesi global.

Pada hari Kamis, Energy Information Administration (EIA) akan merilis laporan Perubahan Stok Minyak Mentah untuk minggu yang berakhir pada 23 Desember. Sebelumnya berada di level minus 5.894 juta barel, hasil terakhir terlihat di minus 1.575 juta barel. Jika pengurangan lebih dari yang diharapkan, ia dapat mendukung harga minyak mentah. Dan lagi, angka sebenarnya bisa jadi sejalan dengan ekspektasi, atau lebih rendah dari perkiraan, dan tren bearish bisa membebani harga.

Salah satu pemicu utama ketukan akan resesi adalah keputusan suku bunga Federal Reserve. Ketakutan pasar mungkin terjadi hingga bulan Januari jelang rapat dua hari The Fed yang dijadwalkan pada 31 Januari hingga 1 Februari.

Pertanyaan besarnya adalah apakah inflasi AS naik atau turun pada bulan Desember dan jawabannya akan keluar pada 12 Januari saat hasilnya dirilis. Harga konsumen naik sebesar 7.1 persen pada bulan November, menandai penurunan dari bulan sebelumnya saat mereka berada di level 7.7 persen. Hal ini disambut oleh kenaikan suku bunga The Fed sebesar 0.5 persen, kurang hawkish dari periode sebelumnya.

Dalam berita keuangan lain, musim pendapatan mendekati pada bulan Januari. Saham keuangan mega cap dijadwalkan akan melaporkan laporan pendapatan Q4 mulai 13 Januari, termasuk JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co dan Citigroup. Pasar saham global bisa berada dalam periode yang volatil pada awal Januari, bergantung pada faktor seperti retorika The Fed prospek perusahaan kapitalisasi besar, dan berita inflasi.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.