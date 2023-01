Prospek Federal Reserve untuk Bulan Januari 2023

Januari 09, 2023 21:52

Ini akan jadi bulan yang menantang dengan pertemuan tahunan Federal Reserve pertama yang akan diselenggarakan pada 31 Januari hingga 1 Februari.

Prospek ekonomi makro diselimuti oleh kekhawatiran tentang sektor manufaktur AS yang berkontraksi untuk dua bulan berturut-turut pada bulan Desember, mengacu pada Indeks Manajer Pembelian (PMI) ISM Manufaktur. Ia merupakan pembacaan terendah sejak Februari 2016, tidak termasuk ledakan lengkung lentur yang dipicu oleh pandemi pada bulan April 2020.

Penurunan di bulan Desember melacak kelemahan di pesanan baru dan hasil produksi yang terlihat di bulan November dengan perbedaan peningkatan lapangan kerja yang bergerak ke wilayah positif. Segmen ini mempekerjakan hampir 10 persen dari keseluruhan tenaga kerja AS dan rata-rata kompensasi untuk pekerja hampir 9 persen lebih tinggi dibandingkan dengan sektor swasta lainnya, artinya bahwa simpanan dan belanja rumah tangga dari karyawan merupakan kontributor yang signifikan pada PDB.

Kerentanan ekonomi

Apa yang terjadi ketika sektor manufaktur berkontraksi?

Seperti sektor perumahan, sektor manufaktur menyumbang sebagian besar aktivitas ekonomi, artinya bahwa kerentanan bisa merusak atau bahkan melumpuhkan pertumbuhan. Manufaktur berkontribusi hampir seperempat dari total aktivitas Produk Domestik Bruto (PDB) di AS, termasuk nilai langsung dan tidak langsung.

Pada awal tahun lalu, Federal Reserve mengantisipasi penurunan di hasil produksi yang dilihat di tahun 2022 dan memprediksikan bahwa pertumbuhan PDB nyata akan turun di tahun 2023 bahkan jika kondisi tenaga kerja tetap ketat. Pada akhir tahun 2022, The Fed menegaskan kembali bahwa pertumbuhan ekonomi masih diprediksikan melambat secara nyata pada tahun 2023,” menurut Risalah FOMC, Desember 2023.

Prediksi The Fed menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sebagian dari perlambatan yang berasal dari kebijakan moneter yang membatasi yang dimulai pada kuartal pertama tahun 2022 dan mengetat lebih lanjut sepanjang tahun.

Pada awal tahun, kebijakan hawkish The Fed diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka pendek, kesan yang diperkuat dengan kutipan dari Risalah: “Tidak ada partisipan yang mengantisipasi bahwa akan tepat untuk mulai mengurangi target suku bunga dana federal pada tahun 2023.”

Kebijakan moneter yang membatasi kemungkinan akan bertahan hingga inflasi berada di “jalur menurun yang berkelanjutan ke 2 persen”. Ini akan membutuhkan beberapa waktu meskipun inflasi diproyeksikan menurun secara nyata selama setahun ke depan, menurut bank sentral itu.

Kembali ke sektor manufaktur, kenaikan biaya pinjaman bisnis dan tekanan inflasi adalah hambatan yang signifikan untuk mendanai usaha baru dan investasi di penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, hambatan pasokan dan biaya bahan metah yang telah mereda dan kinerja di sektor lapangan kerja bulan Desember yang lebih baik dari perkiraan, menurut laporan Perubahan Pekerjaan ADP.

Apa yang diharapkan dari pertemuan The Fed berikutnya

Kenaikan suku bunga terakhir adalah 0.5 persen dan berikutnya dilihat di tingkat yang sama, menjadikan pedoman keseluruhan menjadi 5 persen.

Sebelum keputusan jatuh tempo untuk rilis pada 1 Februari, sentimen pasar bisa berfluktuasi selama bulan Januari bergantung pada retorika The Fed selama pidato dan wawancara. Jerome Powell dijadwalkan akan memberikan pidato di Stockholm pada 10 Januari yang dapat menyertakan komentar pada media. USD bisa melihat dukungan yang diberikan oleh retorika The Fed sejalan dengan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya.

Selain keputusan suku bunga The Fed yang akan datang, data AS yang perlu diperhatikan pada bulan Januari termasuk angka Aplikasi Hipotek MBA untuk minggu yang berakhir pada 6 Januari. Terakhir dilihat di minus 10.3 persen, penurunan tajam di permohonan hipotek mencerminkan efek kenaikan suku bunga yang pada gilirannya bisa mempengaruhi pendapatan sektor perbankan jika tren ini berlanjut di kuartal pertama.

12 Januari adalah jadwal rilis Tingkat Inflasi Inti AS untuk bulan Desember. Dilihat di level 5.9 persen dibandingkan dengan 6 persen pada bulan November, inflasi inti adalah acuan utama The Fed untuk mengevaluasi stabilitas harga. Inflasi utama dilihat di 6.9 persen dibandingkan dengan hasil sebelumnya 7.1 persen di bulan November. Jika inflasi tidak memenuhi ekspektasi pasar dan naik bukannya turun di bulan Desember, ini bisa meningkatkan peluang akan kebijakan suku bunga yang lebih hawkish. Penurunan inflasi yang lebih curam dari perkiraan bisa berarti The Fed akan mempertahankan pendirian yang lebih moderat dalam jangka pendek.

Terakhir, laporan awal Sentimen Konsumen Michigan untuk bulan Januari dijadwalkan pada 13 Januari. Diperkirakan berada di level 60.5 dibandingkan dengan 59.7 sebelumnya, acuan ekonomi penting inti mencakup sentimen konsumen, yang menyumbang sekitar dua pertiga PDB di AS. Asalkan indikator naik sesuai investasi, ini bisa mendorong titik terang lain yang lebih menjanjikan seperti sektor pekerjaan. Ada kemungkinan bahwa indeks acuan tersebut mengecewakan ekspektasi, meredupkan prospek pertumbuhan.

Volatilitas

Akankah bulan Januari lebih atau kurang volatil dibandingkan dengan bulan Desember saat ia mengantisipasi langkah The Fed selanjutnya? Pasar saham yang mengakhiri tahun lalu dalam suasana bearish diperburuk dengan kekhawatiran akan resesi global dan aksi jual di sektor utama mulai dari teknologi hingga energi. Karena hambatan inflasi dari tahun 2022 meledak ke tahun 2023, investor dan trader harus bersiap akan penyesuaian lingkungan suku bunga dan mewaspadai dampak ketidakpastian pada sentimen.

