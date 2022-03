Prospek Pasar Mingguan: Anggaran Inggris & PMI Uni Eropa dalam Fokus

Maret 21, 2022 20:45

Dengan selesainya pengumuman dan perubahan kebijakan Bank Sentral Eropa, Federal Reserve dan Bank of England, pekan ini rilis data lebih tentang. Namun, ada beberapa rilis utama yang akan menjadi fokus trader.

Pada hari Kamis, angka indeks pembelian manajer (PMI) manufaktur dan jasa Jerman akan dirilis. Ini bisa mengkonfirmasi kontraksi resmi dan potensi awal resesi yang pada akhirnya bisa membebani euro.

Pada hari rabu, trader akan fokus pada Rilis Anggaran Tahunan Inggris. Penduduk Inggris telah menghadapi rekor inflasi dari tagihan energi yang lebih tinggi dan kenaikan pajak dari pemerintah yang telah membebani ekonomi dan pound Inggris.

Setelah pantulan lebih tinggi di indeks pasar saham global minggu lalu, investor juga akan mencari momentum naik ke atas lebih lanjut – terutama karena sebagian besar berbalik pada level support teknis jangka panjang.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admiral Markets.

Radar Trader – Anggaran Inggris dan Angka CPI

Bank of England menaikkan suku bunga untuk pertemuan ketiga kalinya berturut-tutut Kamis lalu. Namun, Rabu ini bisa menjadi hari yang menentukan tren jangka panjang pada pound inggris. Pagi hari, Kantor Statistik Nasional akan merilis angka inflasi harga konsumen terbarunya yang diperkirakan akan mengalami kenaikan besar.

Kemudian setelahnya, HM Treasury akan menerbitkan Rilis Anggaran Tahuan Inggris terbaru. Ini saat di mana Kanselor Exchequer, Rishi Sunak, akan menguraikan anggaran pemerintah untuk tahun ini yang termasuk di dalamnya tingkat pengeluaran dan pinjaman dan juga rencana investasi.

Treasury bertekad untuk menaikkan tingkat asuransi nasional yang secara efektif merupakan kenaikan pajak. Saat di mana tagihan energi rumah tangga Inggris melonjak lebih tinggi yang menyebabkan banyak analis memprediksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, EURGBP, Bulanan – Rentang data: dari 1 September 2005 hingga 20 Maret 2022, dilakukan pada 20 Maret 2022 pada pukul 19:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga bulanan EURGBP yang ditunjukkan di atas menyoroti rentang perdagangan jangka panjang yang berkembang di antara dua garis support dan resistance horizontal hitam di antara 0.9300 dan 0.8265. Saat ini, harga diperdagangkan di bagian dasar rentang perdagangan pada level support historis.

Akahkah harga memantul lebih tinggi atau menembus level ini bisa bergantung pada pengumuman data Eropa dan Inggris minggu ini. Sehingga keduanya merupakan hal yang harus dicermati untuk melihat bias arah yang dapat terungkap pada level support horizontal ini.

Trader dapat melihat kerangka waktu lebih pendek untuk petunjuk tentang bagaimana pasar memosisikan dirinya – lebih tinggi atau lebih rendah. Ini termasuk menunggu indikator seperti MA untuk melakukan crossover atau menunggu terungkapnya formasi bullish atau bearsih.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Sementara indeks pasar saham global telah diperdagangkan mengacu pada berita utama geopolitik, berita tentang negosiasi dan pembicaraan antara AS dan Cina telah membantu mengangkat sentimen. Tentu saja, ini bisa berubah kapan pun tetapi sebagian besar indeks pasar saham global memiliki kinerja yang baik minggu lalu.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Harian– Rentang data: dari 26 Agustus 2021 hingga 20 Maret 2022, dilakukan pada 20 Maret 2022 pada pukul 18:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

Sebagian besar indeks pasar saham telah diperdagangkan di sekitar level support historis jangka panjang. Indeks Eropa seperti DAX 40 dan CAC 40 menguji ulang tertinggi semasa pandemi minggu lalu, sementara banyak indeks AS menguji ulang MA bulanan yang secara historis membuat harga lebih tinggi.

Sementara indeks pasar saham S&P 500 memiliki death crossover pada grafik hariannya, grafik mingguan MA masih bullish dengan harga beralih di EMA 50. Trader akan mencari momentum untuk membangun dari sini tetapi pertama-tama grafik aksi harga harian perlu berada di atas MA yang akan memberikan sinyal komitmen dari pembeli di pasar untuk tetap membeli di harga lebih tinggi.

