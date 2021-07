गोल्ड और ब्रेंट में विशिष्ट अर्ध-वर्षीय प्रदर्शन

जुलाई 19, 2021 19:59

एक नए सप्ताह की शुरुआत में, हम वर्ष की पहली छमाही के दौरान मुख्य उपकरणों के विकास के संबंध में अपनी समीक्षा जारी रखते हैं। महीने के अपने पहले विश्लेषण में, हमने यूरोपीय और अमरीकी दोनों सूचकांकों के अच्छे प्रदर्शन पर टिप्पणी की और पिछले सप्ताह हमने मुख्य मुद्रा जोड़े के मुकाबले डॉलर की वसूली का विश्लेषण किया। आज के विश्लेषण में, हम देखेंगे कि समान अवधि में सोने और ब्रेंट ने कैसा व्यवहार किया है।

सोने के संबंध में अपने नवीनतम विश्लेषण में, हमने इस बात पर टिप्पणी की है कि पिछले महीनों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति के बाद, फेड द्वारा संभावित टेपरिंग की अफवाहों से पहले, पिछले महीनों के दौरान डॉलर की वसूली के कारण इसे कैसे नुकसान पहुंचा है। धातु अपने महत्वपूर्ण स्तर के समर्थन के लिए लड़ रहा था।

इस स्थिति के कारण वर्ष की पहली छमाही के दौरान सोने में 7% की गिरावट आई है, इस प्रकार पिछले मार्च के अंत में निचले लाल बैंड में एक ट्रिपल फ्लोर के गठन की पुष्टि के बाद, जो तेजी से संरचना का पालन कर रहा था, उसे खतरे में डाल दिया, जहां एक नया तेजी का आवेग शुरू हुआ जिसने इसे उस मंदी के चैनल को तोड़ने के लिए प्रेरित किया जो अपने ऐतिहासिक उच्च के बाद से चल रहा था।

इस ब्रेक ने बुलिश एवरेज के ट्रिपल क्रॉस का भी कारण बना, जिसने ग्रीन बैंड द्वारा दर्शाए गए अपने मुख्य प्रतिरोध स्तर की तलाश में, अपने नए चलन में सोने का समर्थन किया। हालांकि, हाल की घटनाओं के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति में वृद्धि सहित, कई समर्थन स्तरों को तोड़ने के बाद सोने को 61.8% फिबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर पर मजबूती से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था।

हालांकि कीमत अस्थायी रूप से इस स्तर को तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन सोना अंततः कम समय सीमा में पुलबैक करने के बाद ऊपर की ओर पलटाव करने में कामयाब रहा, फिर से 1,834 डॉलर प्रति औंस पर फिर से आ गया।

वर्तमान में, कीमत अपने 200 सत्रों के औसत और 1,800 डॉलर प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर के संयोग क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सोना इस समर्थन स्तर को बनाए रखने का प्रबंधन करता है यदि वह वृद्धि जारी रखना चाहता है क्योंकि इस स्तर के नुकसान से कीमत ऊपरी लाल समर्थन बैंड में वापस आ सकती है। इस क्षेत्र का नुकसान निचली लाल पट्टी में वार्षिक चढ़ाव के लिए एक और पुलबैक का द्वार खोलेगा, इस प्रकार इस नवीनतम ऊर्ध्व गति से प्राप्त सब कुछ खो देगा।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Gold's daily chart. Data range: March 16 to July 19, 2021. Prepared on July 19, 2021 at 12:10 p.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

इसके विपरीत, और ब्रेंट के मामले में, हम देख सकते हैं कि वर्ष की पहली छमाही के दौरान डॉलर के पलटाव के बावजूद, कच्चे तेल के लिए यह एक अच्छा वर्ष रहा है, क्योंकि पहली छमाही के दौरान प्रति बैरल की कीमत ब्रेंट 45 फीसदी से ज्यादा रिकवर कर चुका है।

इसे वैश्विक स्तर पर महामारी की स्थिति में सुधार और उन्नत टीकाकरण प्रक्रिया के कारण अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के आसपास मौजूद सकारात्मक भविष्य की संभावनाओं द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अलावा, ओपेक द्वारा 2022 के लिए अपनी भविष्य की उम्मीदों के बारे में एक आशावादी रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद इन संभावनाओं को मजबूत किया गया था जिसमें समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रति दिन 1.4 मिलियन बैरल के उत्पादन में संभावित वृद्धि के साथ खपत में एक मजबूत पलटाव का अनुमान लगाया गया था।

2 जुलाई को, हमारे दैनिक विश्लेषण में, हमने टिप्पणी की कि ओपेक और उसके सहयोगी अगले कुछ महीनों में उत्पादन में संभावित वृद्धि को देखते हुए एक बैठक कर रहे थे। दो कठिन हफ्तों की बातचीत के बाद, ऐसा लगता है कि आखिरकार एक समझौता हो गया है जिसमें अगले दिसंबर में 2 मिलियन बैरल तक पहुंचने तक उत्पादन धीरे-धीरे 400,000 बैरल प्रति दिन की दर से बढ़ेगा, इस प्रकार भविष्य के लिए अनिश्चितता को दूर करेगा। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक अपर्याप्त समझौता या एक समझौता बहुत मामूली था, मांग में वृद्धि के कारण बाजारों के उत्साह को कम करके अल्पावधि में कीमत को नुकसान पहुंचा सकता था क्योंकि यह अपर्याप्त हो सकता था।

तकनीकी रूप से, यदि हम साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जुलाई के इस महीने के दौरान, ब्रेंट के एक बैरल की कीमत में लगभग 4.65% की गिरावट आई है, जिसने कीमत को अपनी लंबी अवधि की डाउनट्रेंड लाइन से नीचे उछलने के बाद पिछला समर्थन/प्रतिरोध स्तर $ 72 प्रति बैरल के क्षेत्र में वापस ले लिया है।

यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या कीमत एक संभावित नई रैली की स्थिति में समर्थन के इस स्तर को बनाए रखने में सक्षम है, जो इसे दीर्घकालिक डाउनट्रेंड लाइन पर अपने मौजूदा प्रतिरोध स्तर का फिर से सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि कीमत $80 प्रति बैरल एक संभावित ब्रेकआउट नेतृत्व कर सकता है या यहां तक कि $87 के करीब के स्तर तक एक मजबूत ऊपर की गति का अनुभव करने के लिए।

इसके विपरीत, हम देख सकते हैं कि कीमत अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर कारोबार कर रही है और अपने स्टोचेस्टिक संकेतक में एक मजबूत ओवरबॉट प्रस्तुत करती है, इसलिए हमें संभावित सुधार के प्रति भी चौकस रहना चाहिए।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Weekly brent chart. Data range: January 18, 2015 to July 19, 2021. Prepared on July 19, 2021 at 12:10 p.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

दुनिया का # 1 बहु-संपत्ति प्लेटफार्म पे निवेश करें

एडमिरल मार्केट पेशेवर व्यापारियों को मेटा ट्रेडर 5 के कस्टम, उन्नत संस्करण के साथ व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप उच्च और अधिक पुरस्कृत स्तर पर व्यापार को अनुभव कर सकते हैं। मार्केट हीट मैप जैसे उपकरण को अनुभव करें, जिससे आप विभिन्न मुद्रा जोड़े की तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा निवेश के लिए आकर्षक हैं। वास्तविक समय के ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच के साथ साथ इसमें और भी फायदे है। MT5 सुप्रीम संस्करण के अपने मुफ्त डाउनलोड शुरू करने के लिए नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें!

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: