सोने और कोरोनावायरस मामलों के बीच संबंध

जुलाई 26, 2021 19:37

सोना दुनिया की प्रमुख सुरक्षित पनाहगाह संपत्तियों में से एक है। इसकी कीमत संकट और उच्च अस्थिरता के समय में बढ़ जाती है, जैसा कि कोरोनावायरस संकट में देखा गया है।

हाल के महीनों में दुनिया भर में कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या और सोने की कीमत के विकास के बीच एक चौंका देने वाला संबंध रहा है, जैसा कि निम्नलिखित चार्ट से देखा जा सकता है।

Source: Daily coronavirus cases, Center for systems for science and Engineering at John Hopkins University. Data range: From March 9, 2021 to July 23, 2021, capture made on July 26, 2021 at 10:00 pm.

Source: Admirals MetaTrader 5, GOLD, daily - Data range: from March 10, 2021 to July 23, 2021, conducted on June 23, 2021 at 10:30 pm CET. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिया गया चार्ट दैनिक आधार पर सोने की कीमत के विकास को मापता है।

इसमें आप अप्रैल 2021 की शुरुआत से मई के अंत तक सोने की कीमत में जोरदार तेजी देख सकते हैं।

इस रैली ने ट्रॉय के 1675 डॉलर प्रति औंस की कीमत को 1915 तक ले लिया, जो दो महीने से भी कम समय में 14% से अधिक की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

हालांकि, मई के मध्य से RSI संकेतक ने चेतावनी दी थी कि परिसंपत्ति अधिक खरीददार क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, जिससे संभावित गिरावट की आशंका थी।

ट्रेडों ने मुनाफे को इकट्ठा करने का अवसर लिया जिससे कीमतों में तेज गिरावट आई और 61.8 फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर के आसपास बने समर्थन में बाजार में फिर से प्रवेश किया।

स्थिरीकरण के पहले चरण के बाद, संपत्ति फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 38.2 और 50 स्तरों के बीच समेकित हो रही है।

ऐसा लगता है कि आखिरकार, कोरोनावायरस महामारी स्थिर हो गई है और दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है। क्या सोने की कीमत के साथ भी ऐसा ही होगा?

