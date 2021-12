मैकडॉनल्ड्स का मैकप्लांट विस्तार के वजह से बियॉन्ड मीट उछलता है

दिसंबर 16, 2021 02:02

2020 में, पौधा-आधारित मांस उत्पादक बियॉन्ड मीट ने मैकडॉनल्ड्स के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की, जिसमें वे उपभोक्ताओं के लिए एक नई पेशकश के उत्पादन पर सहयोग करेंगे।

इस नवंबर में अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के आठ स्थानों में "मैकप्लांट" बर्गर पर परीक्षण शुरू हुआ और, सफल परिणामों के बाद, पाइपर सैंडलर विश्लेषक माइकल लावेरी ने बताया कि फास्ट-फूड की दिग्गज कंपनी मैकप्लांट को 2022 की शुरुआत में देश भर में उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

इस खबर के परिणामस्वरूप, कल सत्र के दौरान बियॉन्ड मीट शेयर की कीमत 9% से अधिक उछल गई।

हालांकि, मंगलवार को अपने सकारात्मक प्रदर्शन के बावजूद, बियॉन्ड मीट के शेयर आज तक 40% से अधिक नीचे हैं। शेयर बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से उनके उत्पादों की मांग में गिरावट के कारण है, क्योंकि कम कोविड -19 प्रतिबंधों का मतलब है कि 2020 की तुलना में अधिक लोग भोजन कर रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से भी जूझ रही है, जो उनके उत्पादों को बाजार में लाने की क्षमता को प्रभावित किया है। इसलिए कल की रिपोर्ट निवेशकों के लिए स्वागत योग्य खबर बनकर आई।

मैकडॉनल्ड्स के संयुक्त राज्य भर में 13,600 से अधिक रेस्तरां हैं; यदि मैकप्लांट इन सभी स्थानों पर उपलब्ध हो जाता है, तो यह न केवल विशेष रूप से बियॉन्ड मीट को, बल्कि व्यापक प्लांट-आधारित मांस उद्योग को भी बहुत आवश्यक बढ़ावा प्रदान करने की संभावना है।

यह ध्यान देने योग्य है कि मैकप्लांट ने पहले ही अमेरिका के बाहर जीवन शुरू कर दिया है और वर्तमान में स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध है। यदि यह लोकप्रियता में वृद्धि जारी रखता है, तो बियॉन्ड मीट के शेयर की कीमत और बढ़ सकती है।

Depicted: Admirals MetaTrader 5 – Beyond Meat Inc. Daily Chart. Date Range: 14 April 2021 – 14 December 2021. Date Captured: 15 December 2021. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

Depicted: Admirals MetaTrader 5 – Beyond Meat Inc. Daily Chart. Date Range: 9 May 2019 – 14 December 2021. Date Captured: 15 December 2021. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

