क्या DJI 30 स्टॉक इंडेक्स 800 अंकों की करीब गिरावट के लिए तैयार है?

सितंबर 17, 2021 12:10

कल के कारोबार में, डॉव जोन्स 30 शेयर बाजार सूचकांक दिन के अंत तक अपरिवर्तित स्तर के करीब पहुंचने से पहले 100 अंक गिर गया। सकारात्मक खुदरा बिक्री संख्या के बावजूद कमजोरी आई।

सितंबर अमेरिकी शेयर बाजार और डाउ जोंस 30 इंडेक्स के लिए मौसमी रूप से कमजोर महीना होता है। दिलचस्प बात यह है कि सूचकांक अब एक प्रमुख क्षैतिज प्रतिरोध रेखा का परीक्षण कर रहा है जो अगले कदम ऊपर होगा या नीचे यह निर्धारित कर सकता है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, Daily - Data range: from 3 May 2021 to 16 Sep 2021, performed on 16 Sep 2021 at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया DJI 30 का दैनिक चार्ट, लगभग 34,820 पर एक प्रमुख क्षैतिज प्रतिरोध स्तर पर प्रकाश डालता है। यह अगस्त के दौरान पिछला समर्थन था और अब यह संभावित प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है।

यदि विक्रेता यहां नियंत्रण बनाए रख सकते हैं तो अगले स्तर का समर्थन 34,030 के स्तर के आसपास है जो 19/20 जुलाई के निचले स्तर पर है। यह लगभग 800 अंक की गिरावट का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए यह देखने लायक है।

