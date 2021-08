गर्मियों के दौरान डॉलर सूचकांक में वृद्धि जारी है

अगस्त 23, 2021 19:45

जैसा कि हमने विदेशी मुद्रा बाजार के अपने पिछले विश्लेषण में टिप्पणी की थी, वर्ष की पहली छमाही के दौरान 2.822% के स्कोर के साथ डॉलर सूचकांक में रुझान सकारात्मक था, और फिलहाल ऐसा लगता है कि यह ताकत गर्मियों के महीनों के दौरान बनी रहेगी क्योंकि पिछले जून की शुरुआत के बाद से, डॉलर सूचकांक एक मजबूत ऊपर की ओर रुझान का अनुभव कर रहा है। यह अपने $90 के समर्थन के आसपास के क्षेत्र में $93.70 के करीब पहुंच गया है है और इस प्रकार पिछले वार्षिक उच्च $93.43 को पार कर गया है।

फोरेक्स बाजार का ध्यान उन संभावित उपायों और परिवर्तनों पर केंद्रित रहेगा जो आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कर सकता है ता की आर्थिक सुधार और उपभोग वृद्धि हासिल कर लिया जाये, जो की उन्नत टीकाकरण प्रक्रिया के लिए हो सकता है। नीतियों में बदलाव और ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से डॉलर को मजबूती मिल सकती है।

EURUSD विश्लेषण

एक सकारात्मक २०२० के बाद, वर्ष २०२१ EURUSD में एक कड़वा स्वाद छोड़ रहा है। इसके पहले छमाही के दौरान डॉलर के मुकाबले 2.93% की गिरावट के कारण ग्रीनबैक का अनुभव हो रहा है जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है।

इस गर्मी में अब तक, प्रवृत्ति नकारात्मक बनी हुई है और फिलहाल अल्पावधि में वसूली के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर उम्मीद के मुताबिक अंततः फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को बढ़ाने या अपने परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम को कम करने जैसे उपाय करना शुरू कर दिया है, तो तरलता को कम करना, डॉलर मुख्य लाभार्थियों में से एक बना रह सकता है और इस प्रकार इस जोड़ी में डाउनट्रेंड को बढ़ा सकता है।

तकनीकी रूप से बोलते हुए, यदि हम दैनिक चार्ट को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि EURUSD 1.2240 के स्तर पर धीमा होकर एक डबल डबल सीलिंग (हरा) बना रहा है, जिससे कीमत कई समर्थन स्तरों को खो देती है, जिसमें अपट्रेंड लाइन, नारंगी बैंड में समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र और इसके 200-सत्र के मूविंग एवरेज शामिल हैं।

इस मंदी की चाल ने तथाकथित डेथ क्रॉसओवर को अपने अल्पाबधि, मध्यबधि और लम्बाबधि चलती औसत (सफेद, नारंगी और लाल) का ट्रिपल मंदी क्रॉसओवर बनाकर इस प्रकार अपट्रेंड से मंदी में परिवर्तन की पुष्टि की है।

स्टोचेस्टिक संकेतक में संचित ओवरसोल्ड के बावजूद ऐसा लगता है कि कीमत निचले लाल बैंड द्वारा दर्शाए गए अपने अगले समर्थन स्तर तक जा सकती है।

यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें यह देखना होगा कि क्या कीमत इस महत्वपूर्ण स्तर को बनाए रखने में सक्षम है और अपने 18-सत्र के चलती औसत (सफ़ेद) या यहां तक ​​कि नारंगी बैंड में इसके महत्वपूर्ण प्रतिरोध समर्थन क्षेत्र की तलाश में ऊपर की ओर पलटाव करती है। इसलिए, हमें इस क्षेत्र में मूल्य के विकास के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस संभावित पलटाव में विफलता या समर्थन के इस महत्वपूर्ण स्तर के नुकसान के कारण, $ 1.14 प्रति यूरो के करीब के स्तर पर और सुधार का द्वार खुल जाएगा।

Source: Daily EURUSD chart of Admiral Markets MetaTrader 5 platform from April 22, 2020 to August 23, 2021. Held on August 23 at 12:00 pm CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = 8.93% 2019 = -2.21% 2018 = -4.47% 2017 = 14.09% 2016 = -3.21%

GBPUSD विश्लेषण

GBPUSD के मामले में, हम देख सकते हैं कि यद्यपि वर्ष की पहली छमाही के दौरान इसमें 1.12% की वृद्धि हुई है, क्योंकि यह पिछले मई के अंत में वार्षिक उच्च स्तर को चिह्नित करता है। यह एक मजबूत गिरावट का अनुभव कर रहा है जिसके कारण यह $ 1.42 डॉलर से ऊपर का क्षेत्र से $ 1.36 के करीब के स्तर पर गिर गया है।

जैसा कि हम साप्ताहिक चार्ट पर देख सकते हैं, कीमत को कई बार अपने महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर का सामना करना पड़ा है जो कि हरा बैंड द्वारा दर्शाया गया है - जो 2018 और इस वर्ष 2021 के उच्च स्तर को जोड़ता है लेकिन इस स्तर को पार करने में सक्षम नहीं हुआ है।

अपने अंतिम असफल प्रयास के बाद, कीमत ने एक मजबूत सुधार किया है जिसने इसे नारंगी बैंड में अपने प्रतिरोध समर्थन स्तर की तलाश में क्रमशः अपने लघु और मध्यम अवधि के चलती औसत के एक मंदी के पार करने के लिए प्रेरित किया है।

यदि कीमत अंत में इस स्तर तक पहुंच जाती है, तो हमें व्यवहार के प्रति बहुत चौकस रहना होगा, क्योंकि इस स्तर के मंदी के ब्रेकआउट से प्रवृत्ति के संभावित परिवर्तन का दरवाजा खुल जाएगा, जो कि कीमत और उसके बीच टकराव की पुष्टि लंबित है। लाल रंग में 200-सप्ताह की चलती औसत जो मुख्य समर्थन के रूप में कार्य करती है। इस चलती औसत का नुकसान $ 1.30 प्रति पाउंड की तलाश में एक और सुधार का द्वार खोल देगा।

Source: Weekly chart of GBPUSD on Admiral Markets MetaTrader 5 platform from January 11, 2015 to August 23, 2021. Held on August 23 at 12:10 p.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = 3.10% 2019 = 3.95% 2018 = -5.54% 2017 = 9.43% 2016 = -16.26%

USDJPY विश्लेषण

अंत में, अगर हम USDJPY को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे जापानी येन डॉलर की वृद्धि के साथ बड़े घाटे में से एक था क्योंकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान फरवरी में मजबूत वृद्धि के कारण डॉलर के मुकाबले 7.61% की गिरावट आई है। और मार्च के बाद से यह 102,700 के करीब के स्तर पर कारोबार से 111,000 के करीब के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इस गर्मी के दौरान, हम ग्रीन बैंड द्वारा दर्शाए गए इसके प्रतिरोध स्तर और खाली में 18 सप्ताह के औसत के बीच मूल्य कार्रवाई में एक काफी पार्श्व आंदोलन देख सकते हैं, संभवतः संचित ओवरबॉट और नकारात्मक विचलन के कारण जो हम अतीत में इसका स्टोकेस्टिक संकेतक में पा सकते हैं।

तकनीकी रूप से कहा जाए तो, हमें आने वाले हफ्तों में भाव के विकास पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि कीमत प्रतिरोध के इस स्तर को पार करने में सफल हो जाती है, तो हम हरा में साइड चैनल के ऊपरी बैंड की तलाश में एक तेजी से पलटाव पा सकते हैं। इसके विपरीत, इसके 18-सत्रों के चलती औसत का डाउनसाइड ब्रेकआउट येन में मजबूती दिखा सकता है जो क्रमशः नारंगी और लाल रंग में अपने 40 और 200-सप्ताह के औसत के संयोग क्षेत्र में अपने अगले समर्थन स्तर की तलाश कर सकता है।

Source: Weekly chart of USDJPY on Admiral Markets' MetaTrader 5 platform from January 11, 2015 to August 23, 2021. Held on August 23 at 12:25 p.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = -4.95% 2019 = -0.88% 2018 = -2.76% 2017 = -3.59% 2016 = -2.85%

दुनिया का # 1 बहु-संपत्ति प्लेटफार्म पे निवेश करें

एडमिरल मार्केट पेशेवर व्यापारियों को मेटा ट्रेडर 5 के कस्टम, उन्नत संस्करण के साथ व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप उच्च और अधिक पुरस्कृत स्तर पर व्यापार को अनुभव कर सकते हैं। मार्केट हीट मैप जैसे उपकरण को अनुभव करें, जिससे आप विभिन्न मुद्रा जोड़े की तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा निवेश के लिए आकर्षक हैं। वास्तविक समय के ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच के साथ साथ इसमें और भी फायदे है। MT5 सुप्रीम संस्करण के अपने मुफ्त डाउनलोड शुरू करने के लिए नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें!

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: