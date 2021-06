नवीनतम स्पेनिश घोषणा के बाद IAG का बाजार मूल्य तेजी से गिरता है

जून 28, 2021 17:51

इस महीने की शुरुआत में, हमने टिप्पणी की कि यूरोपीय पर्यटन क्षेत्र आगामी गर्मी की छुट्टियों के मौसम को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम की हरी सूची के अपडेट की प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले हफ्ते, एक निर्णय अंततः किया गया था, क्योंकि यूके सरकार ने बेलिएरिक द्वीप समूह को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थलों की सूची में जोड़ा, बाद में पर्यटकों की आवाजाही के संदर्भ में प्रोत्साहन की पेशकश की।

यह आशावाद अल्पकालिक रहा है, क्योंकि जैसा कि आज सुबह घोषित किया गया था, स्पेनिश सरकार को नकारात्मक पीसीआर परीक्षण (पिछले 72 घंटों के भीतर लिया गया) या यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों के लिए एक पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र के प्रमाण की आवश्यकता होगी, जो छुटियों के लिए स्पेन की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं।

यह खबर दोनों देशों की मुख्य एयरलाइनों द्वारा बहुत बुरी तरह से प्राप्त की गई है, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज और स्पैनिश इबेरिया द्वारा गठित होल्डिंग कंपनी को शेयर बाजार में € 2.10 प्रति शेयर की हानि के साथ 5% से अधिक का नुकसान हुआ है।

IAG उन कंपनियों में से एक रही है जिसने पिछले कुछ महीनों में तूफान का सबसे अच्छी तरह से सामना किया है। यह ज़्यादातर पिछले वर्ष के दौरान तरलता की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण हुआ है। यह आंशिक रूप से इस क्षेत्र में इसकी अच्छी स्थिति और सितंबर के महीने के दौरान किए गए पूंजी वृद्धि के कारण था। हालांकि, टीकाकरण की अच्छी गति के कारण, भविष्य की अच्छी संभावनाओं के बावजूद, इसका शेयर बाजार मूल्य अभी भी काफी दंडित है, हालांकि ब्रिटिश सरकार और स्पेनिश सरकार दोनों द्वारा लिए गए निर्णय इस कंपनी के निश्चित टेकऑफ़ के पक्ष में नहीं हैं।

यदि हम दैनिक चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस कंपनी ने, निम्न स्तर को चिह्नित करने के बाद, एक अपट्रेंड शुरू किया जिसने एक मजबूत रिबाउंड का अनुभव करने के बाद समान मूल्य समेकन के दो मजबूत साइडवेज पैटर्न का प्रदर्शन किया।

इनमें से पहली साइड रेंज पिछले फरवरी को पार कर गई थी, जहां कीमत अंततः उस चैनल के उच्च बैंड को पार करने में सक्षम थी, प्रति शेयर 200 GBX से अधिक और इसके 200 सत्रों के औसत के बाद। उस कदम के बाद, कीमत फिर से मार्च उच्च और पिछले चैनल के ऊपरी बैंड के पास के क्षेत्र में मुख्य समर्थन स्तर के रूप में काम करने के बीच एक और बग़ल में चलना शुरू कर दिया।

ये तेज गिरावट इस दूसरे साइड चैनल के निचले बैंड के लिए लड़ने के लिए कीमत का नेतृत्व कर रही है, इसलिए इस महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के नुकसान से इस उपकरण पर शॉर्ट्स की एक नई लहर शुरू हो सकती है।

फिलहाल, हमें उन उपायों के लिए इंतजार करना होगा जो दोनों देशों द्वारा घोषित किए गए हैं, लेकिन एक स्पष्ट ऊपर की ओर ट्रिगर मुख्य भूमि सहित शेष स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की हरी सूची में नए देशों का संभावित समावेश हो सकता है - हरित सूची और उन्नत टीकाकरण प्रक्रिया के अगले संशोधन में।

Source: IAG daily chart of Admiral Markets’ MetaTrader 5 platform from March 6, 2020 to June 28, 2021. Held on June 28 at 12:30 p.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: -61,40% 2019: 1,20% 2018: -5,07% 2017: 47,65% 2016: -27,78%

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: