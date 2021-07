स्टॉक सूचकांकें 2021 में अब तक 12% से अधिक बढ़ा

जुलाई 05, 2021 20:15

पिछले महीने के विश्लेषण में, हमने टिप्पणी की कि निश्चित रूप से किसी बिंदु पर हम प्रसिद्ध वाक्यांश "मई में बेचो और चले जाओ" सुनेंगे, जो इस सिद्धांत के संबंध में सुना जाता है कि नवंबर और अप्रैल के महीनों के बीच शेयर बाजार में वृद्धि मई और नवंबर के बीच औसत वृद्धि से अधिक है। नतीजतन, यह वाक्यांश हमारे पदों को बंद करने और हमारी गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए गर्मियों की अवधि के बीतने की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है।

फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि यह पूरा होगा, क्योंकि अगर हम मुख्य स्टॉक सूचकांक को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि मई और जून के महीनों के दौरान वे कैसे बढ़ते रहे हैं, कुछ विशिष्ट अपवादों को छोड़कर जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं।

यूरोपीय सूचकांक:

जून में IBEX35 में 3.58% की गिरावट, छमाही में 9.26% की वृद्धि

जून में DAX30 0.71% बढ़ा, अर्ध-वर्ष में 13.21% की वृद्धि

जून में CAC40 0.94% बढ़ा, अर्ध-वर्ष में 17.23% की वृद्धि

अमेरिकी सूचकांक:

DJI30 जून में 0.08% गिरा, 12.73% की छमाही वृद्धि

जून में SP500 2.22% बढ़ा, छमाही में 14.41% की वृद्धि

जून में नैस्डैक 5.49 फीसदी चढ़ा, छमाही में 12.5% की बढ़ोतरी

फिलहाल, ऐसा लगता है कि बाजार मुद्रास्फीति के संबंध में फेडरल रिजर्व के संस्करण को खरीद रहा है और भविष्य की उम्मीदों के साथ। टीकाकरण प्रक्रिया के कारण महामारी की स्थिति में सुधार के लिए धन्यवाद, ऐसा लगता है कि दृष्टिकोण आम तौर पर सकारात्मक है। इसके बावजूद, हमें विभिन्न मुद्रास्फीति में पलटाव और वर्तमान प्रोत्साहन कार्यक्रमों के विषय को लेकर केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए संभावित उपायों के प्रति चौकस रहना होगा।

नैस्डैक विश्लेषण

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले दो महीनों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति के आसपास पैदा हुई अनिश्चितता के कारण बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहा है। मई का महीना कुछ अपवादों में से एक था, जिसने 1.53% की गिरावट के बाद महीने को नकारात्मक रूप से बंद कर दिया, जबकि जून में, वॉल स्ट्रीट बाजार में 5.49% की वृद्धि का अनुभव किया।

यदि हम दैनिक चार्ट को देखें, तो हम देख सकते हैं कि 22 जून को अपने पिछले प्रतिरोध स्तर पर काबू पाने के बाद, जो अब लाल बैंड में इसके मुख्य समर्थन के रूप में कार्य करता है, इन वृद्धियों ने NQ100 को फिर से 14,000 अंक के करीब नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित किया है।

उस समय से, कीमत ने एक मजबूत ऊपर की गति का अनुभव किया है, इसके बावजूद कि हम इसके स्टोचेस्टिक संकेतक में जमा हुए अधिक्रीत को देख सकते हैं। इसने कीमत को अपने मुख्य समर्थन स्तरों (औसतन 18 खाली सत्र और लाल पट्टी) से दूर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए यह सवाल से बाहर नहीं है कि कीमत एक पार्श्व आंदोलन में प्रवेश कर सकती है। यह इस संचित अधिक्रीत को धीरे-धीरे कम करने के लिए एक सुधार भी कर सकता है।

यदि बाजार मुद्रास्फीति के पारित होने के प्रवचन को खरीदना जारी रखता है, तो यह सूचकांक वृद्धि के साथ जारी रह सकता है, हालांकि हमें फेडरल रिजर्व के भविष्य के फैसलों और अगले अगस्त में जैक्सन होल संगोष्ठी के लिए बहुत चौकस रहना होगा, जैसा कि हम मौद्रिक नीति में परिवर्तन देख सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक सुधार अपने गति को जारी रखता है पिछले शुक्रवार के बाद हमने NFP से देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले जून में ८५०,००० नौकरियों का सृजन किया था, जबकि विश्लेषकों की सहमति से ७००,००० नौकरियों की उम्मीद थी, हालांकि बेरोजगारी की दर 5.9% बढ़ गई थी।

इस तरह के मिश्रित डेटा ने कुछ उत्साह जगाया है, जिससे तेज वृद्धि हुई है, जिससे NQ100 और SP500 ने नई सर्वकालिक उच्चता को चिह्नित किया है। मजबूत रोजगार सृजन (जो मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है) के बावजूद, निवेशकों ने खराब बेरोजगारी दर के आंकड़ों को एक संकेत के रूप में लिया कि संभावित एफईडी उपायों में देरी हो सकती है।

Source: Daily Nasdaq chart of Admiral Markets' MetaTrader 5 platform from August 18, 2020 to July 5, 2021. Held on July 5 at 13:00 CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 43.64%

2019: 35.23%

2018: -3.88%

2017: 28.24%

2016: 7.50%

एडमिरल मार्केट्स के साथ सूचकांक का व्यापार करें

एडमिरल मार्केट्स के एक Trade.MT5 खाते के साथ, आप S & P 500, डॉव जोन्स इंडेक्स, NASDAQ 100 और अन्य कई सूचकांकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स फ़ॉर डिफरेंस (CFDs) का व्यापार कर सकते हैं! सीएफडी व्यापारियों को बढ़ते और गिरते दोनों बाजारों से लाभ का प्रयास करने की अनुमति देता है, जबकि उत्तोलन के उपयोग से भी लाभ होता है। आज खाता खोलने के लिए नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें:

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें:

यह एक विपणन संचार है। सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में नहीं माना जाता है। इसे निवेश अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, और यह निवेश अनुसंधान के प्रसार से पहले किसी भी निषेध के अधीन नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय अकेले प्रत्येक ग्राहक द्वारा किया जाता है जबकि एग्लोब इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड ऐसे किसी भी निर्णय से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह सामग्री पर आधारित हो या नहीं। हमारे ग्राहकों के हितों और विश्लेषण की निष्पक्षता की रक्षा के लिए, एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने हितों के टकराव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक आंतरिक प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। विश्लेषण एक स्वतंत्र विश्लेषक द्वारा उनके व्यक्तिगत अनुमानों के आधार पर तैयार किया जाता है। जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए हर उचित प्रयास किया जाता है कि सामग्री के सभी स्रोत विश्वसनीय हैं और सभी जानकारी यथासंभव, समझने योग्य, समय पर, सटीक और पूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जाती है, एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड सटीकता या विश्लेषण में निहित किसी भी जानकारी की पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। सामग्री के भीतर इंगित वित्तीय साधनों के किसी भी प्रकार के पिछला प्रदर्शन या मॉडल को भविष्य के किसी भी प्रदर्शन के लिए एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त या निहित वादे, गारंटी या निहितार्थ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वित्तीय साधन के मूल्य में वृद्धि और कमी दोनों हो सकती है और परिसंपत्ति मूल्य के संरक्षण की गारंटी नहीं है।

7. लीवरेज्ड उत्पाद (कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस सहित) प्रकृति में सट्टा हैं और इसके परिणामस्वरूप नुकसान या लाभ हो सकता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसमें शामिल जोखिमों को पूरी तरह से समझते हैं।