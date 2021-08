क्या Nvidia अपने ऊपर की ओर रुझान जारी रख सकता है?

अगस्त 20, 2021 15:51

सेमीकंडक्टर निर्माता द्वारा तीसरी तिमाही के लिए उत्साहित पूर्वानुमान जारी करने के बाद Nvidia कल के निम्न से उच्च तक लगभग 10% बढ़ गया। कंपनी $6.94 बिलियन के राजस्व का अनुमान लगा रही है जो कि $6.57 बिलियन की विश्लेषकों की अपेक्षाओं से बहुत अधिक है।

कंपनी के शेयर की कीमत पिछले कुछ महीनों में एक वेज फॉर्मेशन में बनी हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में अवरोही प्रतिरोध रेखा और आरोही समर्थन रेखा के बीच में दिखाया गया है।

Source: Admirals MetaTrader 5, NVDA, Daily - Data range: from Nov 10, 2020, to Aug 19, 2021, performed on Aug 19, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = 121.93%

2019 = 76.25%

2018 = -31.01%

2017 = 81.28%

2016 = 223.85%

यदि शेयर की कीमत शीर्ष प्रतिरोध के माध्यम से टूट सकती है, तो एक नया उच्च रिकॉर्ड होने की संभावना है। कुछ ट्रेडर परंपरागत रूप से मध्य ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में रिवर्सन का उपयोग करके सीमा के अंदर शेयर की कीमत का व्यापार कर सकते हैं।

हालांकि, इस उदाहरण में वेज गठन अपेक्षाकृत छोटा है, जिससे पता चलता है कि ब्रेकआउट की संभावना अधिक है, जिससे यह वॉचलिस्ट के लिए एक बन जाता है।

