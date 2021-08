अमरीकी डालर के मुकाबले न्यूजीलैंड डॉलर का मूल्यह्रास जारी है। क्या यह चलन जारी रहेगा?

अगस्त 02, 2021 18:40

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी इसके मुख्य बेंचमार्क, जैसे न्यूजीलैंड डॉलर पर दबाव बढ़ाती है।

पिछले गुरुवार को, दो नकारात्मक रिपोर्टें प्रकाशित हुईं, जिनमें अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन हुआ। ये रिपोर्टें बेरोजगारी के दावों की संख्या पर थीं, बाजार की अपेक्षा 5% अधिक थी, और दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद 8.5% के पूर्वानुमान की तुलना में 6.5% पर रहा।

इसके अलावा, देश में बिगड़ते कोरोनावायरस की स्थिति USD के प्रति नकारात्मक भावना को आकर्षित करती है, और देश के ठीक होने की क्षमता को कम करती है।

यह न्यूजीलैंड की स्थिति के विपरीत है, जबकि देश वस्तुतः कोरोनावायरस-मुक्त है, देश में यात्रियों और माल के प्रवेश के लिए कड़े सुरक्षा उपाय इसके मूल को प्रभावित कर रहे हैं।

हाल के घंटों में, सरकार ने पड़ोसी देश में होने वाले पुनरुत्थान के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हवाई यात्रा बुलबुले के प्रभावी निलंबन का फैसला किया है।

सभी की निगाहें न्यूज़ीलैंड में रोज़गार के विकास पर त्रैमासिक रिपोर्ट पर हैं जो अगले बुधवार, 4 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।

यह रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) पर संभावित ब्याज दरों में वृद्धि करने का दबाव बढ़ा सकती है, जिसकी कुछ विश्लेषकों ने जुलाई के मध्य में अपनी अंतिम घोषणा में होने की उम्मीद की थी।

Source: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, daily - Data range: from 18 December 2020 to 2 August 2021, conducted on 2 August 2021 at 9:30 am CET.

कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

उपरोक्त NZD/USD दैनिक चार्ट पर, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि फरवरी के अंत से, जोड़ी ने डाउनट्रेंड के साथ एक वेज पैटर्न बनाया है।

इस पैटर्न को इस तथ्य की विशेषता है कि इस आंकड़े का समर्थन और प्रतिरोध दोनों तेजी से निचले स्तरों को चिह्नित कर रहे हैं। हालांकि, प्रतिरोध में गिरावट समर्थन की तुलना में अधिक है, दोनों संदर्भ स्तरों में अभिसरण की प्रवृत्ति है।

18 जून से, जोड़ी समर्थन स्तर के बहुत करीब रहा है, और स्थिति को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा है। उस दिन, RSI संकेतक में दर्ज की गई ओवरसेलिंग व्यापारियों के लिए अपनी बिक्री की स्थिति को बंद करने के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करती थी।

बाद के कुछ मंदी के हमले हुए हैं और वे इस समर्थन को समय पर ढंग से दूर करने में भी कामयाब रहे हैं, लेकिन समेकित किए बिना और जल्दी से मूल आंकड़े पर लौट आए हैं।

फिलहाल, जोड़ी एक नई दिशा की तलाश में है, इसलिए प्रति न्यूजीलैंड डॉलर 0.691 USD के करीब स्थित इस वेज के समर्थन की निगरानी करना दिलचस्प होगा।

यदि यह कई दिनों तक इस स्तर से ऊपर रहने का प्रबंधन करता है, तो संभव है कि खरीदार 0.715 USD प्रति न्यूज़ीलैंड डॉलर के करीब स्थित इस मंदी की स्थिति के शीर्ष की तलाश में जोड़े में फिर से प्रवेश करेंगे।

